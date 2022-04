Nubert nuConnect ampX nun auch in Weiss verfügbar

In aller Kürze Ab sofort steht der kompakte, dennoch leistungsfähige Nubert nuConnect ampX auch in weißer Ausführung zur Verfügung.

Mit dem Nubert nuConnect ampX bietet Nubert electronic GmbH einen digitalen Vollverstärker und Wireless Connector an, der allen voran mit einem beeindruckendem Funktionsumfang, ausreichend Leistung, aber allen voran auch durch seine kompakten Abmessungen als flexible, überall einzusetzende Lösung auftrumpfen kann. Entschied man sich für diese Lösung, so stand bislang eine einzige Ausführung bereit, und zwar Schwarz. Nun kommt eine weitere Design-Variante hinzu, die sich mit Sicherheit großer Beliebtheit erfreut: Weiss.

Ein Paradebeispiel für moderne, kompakte HiFi-Systeme

Als Fazit unseres ausführlichen Test des Nubert nuConnect ampX haben wir diesen als Paradebeispiel dafür bezeichnet, wie moderne, kompakte HiFi-Systeme aussehen können. Der Grund dafür ist allen voran die eben bereits erwähnte Vielseitigkeit, die diesen Verstärker aus dem Hause Nubert electronic GmbH auszeichnet.

So stehen hier eine Vielzahl an Anschluss-Optionen zur Verfügung, wobei das Spektrum von analogen Eingängen inklusive einer Phono-Vorstufe für MM als auch MC-Tonabnehmer-Systemen über digitale Eingänge – S/PDIF, HDMI und USB – bis hin zu Bluetooth inklusive aptX, aptX LL und aptX HD reicht.

Foto © Nubert electronic GmbH | Nubert nuConnect ampX

Hinzu kommt, dass der Nubert nuConnect ampX über eine DSP-basierte Klangregelung verfügt und auch eine Option zur Raumeinmessung über Nubert X-Room Calibration bietet.

Desweiteren ist er mit Nubert nuConnect ausgestattet, jenem Funk-Standard also, den Nubert electronic GmbH zur „drahtlosen“ Ansteuerung verschiedenster Subwoofer und aktiver Lautsprecher-Systeme nutzt. Mit Hilfe von Nubert nuConnect kann also der Nubert nuConnect ampX etwa mit einem entsprechenden Subwoofer erweitert werden und kann zudem mit Lautsprecher-Systemen wie etwa zum Beispiel der Nubert nuPro X Serie eine zweite Zone aufbauen.

Foto © Nubert electronic GmbH | Nubert nuConnect ampX

Trotz seiner kompakten Abmessungen liefert der Nubert nuConnect ampX nicht weniger als zweimal 110 Watt an Lautsprecher-Systemen mit einer Impedanz von 4 Ohm.

Gesteuert wird der kleine Prachtkerl aus Schwäbisch Gmünd über eine passende Infrarot-Fernbedienung oder aber die Nubert X-Remote App.

Nicht mehr allein nur in Schwarz…

Wie bereits beschrieben, stand der Nubert nuConnect ampX bislang allein in Schwarz zur Verfügung, nun kann sich der Kunde hierbei auch für eine Ausführung in weisser Lackierung entscheiden.

Preise und Verfügbarkeit

Der Nubert nuConnect ampX steht ab sofort nicht nur in Schwarz, sondern auch Weiss zur Verfügung, wie Nubert electronic GmbH angibt. Unverändert beträgt auch in dieser Ausführung der Verkaufspreis € 695,-

Wir meinen…

Gerade bei einer Lösung wie dem Nubert nuConnect ampX, den man durchaus als Lifestyle Lösung bezeichnen darf, selbst wenn hiermit ein überaus flexibles System zur Verfügung steht, das selbst anspruchsvolle HiFi-Liebhaber anspricht, ist das Design ein durchaus entscheidender Faktor. Kompakt ist er ja, das passt also, nun ist dieser feine Verstärker aus dem Hause Nubert electronic GmbH zudem nicht mehr allein in Schwarz, sondern darüber hinaus auch in Weiss verfügbar. Gerade im Zusammenspiel mit einem Paar Regal-Lautsprecher-Systeme in Weiss ergibt sich damit ein auch optisch stimmiges System.

Produkt Nubert nuConnect ampX Preis € 695,-

Über Nubert electronic GmbH