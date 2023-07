In aller Kürze Als Lösung der Premium-Klasse soll sich der neue Harman Kardon Luna Bluetooth Speaker aus dem Hause Harman International Industries erweisen.

Als kompakten Bluetooth Speaker mit dynamischen, kräftigen Sound soll sich der neue Harman Kardon Luna erweisen, eine Lösung, die das Unternehmen Harman International Industries gerne als Produkt in der Premium Klasse verstanden haben will. Dafür könne der Harman Kardon Luna Bluetooth Speaker nicht nur mit einer tadellosen technischen Ausstattung aufwarten, sondern ebenso mit hochwertigen Materialien und einem eleganten Design.

Der neue Harman Kardon Luna Bluetooth Speaker weise damit alle Merkmale auf, für die die Produkte der Marke Harman Kardon bekannt sind.

Harman Kardon Luna Bluetooth Speaker – Dynamischer Klang

Allen voran sei natürlich die Klangqualität entscheidend, so der Hersteller, der den neuen Harman Kardon Luna Bluetooth Speaker als kompaktes Zweiwege-Lautsprecher-System konzipierte und hierbei auf einen Tiefton-Treiber mit 48 x 90 mm sowie einen Hochtöner mit 20 mm Durchmesser setzt, die von einem Verstärker-Modul mit einmal 25 Watt plus einmal 15 Watt befeuert werden. Hinzu kommen außerdem gleich zwei seitlich angeordnete Passiv-Membranen, die den Frequenzbereich am unteren Ende erweitern sollen. In Summe kann der neue Harman Kardon Luna Bluetooth Speaker damit eine Frequenzbereich zwischen 60 Hz und 20 kHz abbilden.

Beim Harman Kardon Luna Bluetooth Speaker handelt es sich also um ein Mono-System, was eigentlich in dieser Klasse der seriöseste Ansatz ist, zumal man hier zwei Speaker zu einem echten Stereo-Paar verbinden kann.

Das erfolgt ebenso über über Bluetooth wie die Verbindung zum Quellgerät, wobei Bluetooth 5.3 zum Einsatz kommt. Neben SBC wird auch AAC als Bluetooth Codec unterstützt, ebenso die die Bluetooth Profile A2DP 1,3 und AVRCP 1.6.

Es sei erwähnt, dass man beim Harman Kardon Luna Bluetooth Speaker zwei Quellgeräte gleichzeitig koppeln, und damit abwechselnd von dem einen, dann vom anderen Musik wiedergeben kann.

Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Luna Bluetooth Speaker Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Luna Bluetooth Speaker Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Luna Bluetooth Speaker Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Luna Bluetooth Speaker Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Luna Bluetooth Speaker Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Luna Bluetooth Speaker Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Luna Bluetooth Speaker

Elegantes Design mit schmaler Silhouette

Der neue Harman Kardon Luna Bluetooth Speaker weise ein besonders elegantes, schlankes Design auf, er misst nicht mehr als 210 x 78 x 80 mm und bringt es damit auf 1,13 kg, wie dem Datenblatt des Produkts zu entnehmen ist. Man setzte auf eine stoffumhüllte Konstruktion und eine eloxierte Aluminium-Oberseite, die nicht nur elegant aussehe, sondern zudem auch als Bedienpaneel fungiere.

Erwähnt sei unbedingt, dass es sich beim Harman Kardon Luna um einen Bluetooth Speaker handelt, der problemlos unterwegs eingesetzt werden kann, da er nach IP67 wasserdicht und staubfest ausgelegt ist. Selbst ein Sturz ins Pool kann ihm somit nichts anhaben, schon gar nicht Regenschauer oder andere Widrigkeiten im Freien.

Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Luna Bluetooth Speaker

Spieldauer von bis zu zwölf Stunden

Der integrierte Lithium-Polymer-Akku mit 17,28 Wh (3,6 V 4.800 mAh) soll für eine Spieldauer von bis zu zwölf Stunden sorgen, sodass man den Harman Kardon Luna problemlos auch ohne Netzteil auf Reisen mit nehmen kann, zumal das Laden ohnehin einfach über USB-C erfolgt. Das passende Kabel ist Teil des Lieferumfangs.

Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Luna Bluetooth Speaker Foto © Harman Kardon | Harman Kardon Luna Bluetooth Speaker

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Harman Kardon Luna Bluetooth Speaker soll Mitte September 2023 im Fachhandel zur Verfügung stehen, wobei man die Wahl zwischen Schwarz und Grau hat. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 179,99 ausgewiesen.

Wir meinen…

Der neue Harman Kardon Luna Bluetooth Speaker soll sich als mobile Lösung im Premium Segment seiner Klasse erweisen, selbst wenn es sich dabei um ein besonders kompaktes Produkt handelt. Einmal mehr verspricht Harman International Industries bei dieser Lösung der Marke Harman Kardon feinen Klang gepaart mit elegantem Design und hochwertigen Materialien.

PRODUKT Harman Kardon Luna Bluetooth Speaker Preis € 179,99

Ähnliche Beiträge

Über Harman Kardon