Sennheiser HD 660S2 – Noch mehr Tiefe

In aller Kürze Herausragende Präzision mit warmen entspanntem Klangbild soll der neue Sennheiser HD 660S2 bieten, den Sonova Consumer Hearing GmbH nunmehr präsentiert.

Zugegeben, es mutet ein wenig skurril an, wenn ein Hersteller ein neues Produkt damit beschreibt, dass es nun genau das biete, was sich Anwender beim Vorgänger am meisten wünschten, aber genau das tut Sonova Consumer Hearing GmbH nunmehr beim neuen Sennheiser HD 660S2 und damit dem neuesten Spross der Sennheiser 600 Series.

Damit will man einmal mehr Sorge tragen, dass diese besonders wichtige Produktlinie der Marke Sennheiser auch künftig als Maßstab für audiiphile Kopfhörer höchster Güteklasse gelten. Der neue Sennheiser HD 660S2 sei dafür mit herausragender Präzision und einem warmen, entspannt wirkendem Klangbild ausgestattet, wie der Hersteller verspricht.

Sennheiser HD 660S2 – Der neueste Spross der Sennheiser 600 Series

Es sei eine herausfordernde Aufgabe, einen beliebten Klassiker unter Beibehaltung seiner besten Eigenschaften zu verbessern, gibt der Hersteller zu Protokoll, daher habe man alles daran gesetzt, dieser auch vollends gerecht zu werden und mit dem neuen Sennheiser HD 660S2 Audiophilen die Möglichkeit bieten, Musik in völlig neuer Weise zu erleben.

„Unser neuer Sennheiser HD 660S2 bietet Nutzer*innen genau das, was sie sich am meisten vom Vorgänger gewünscht haben. Mit unvergleichlicher Präzision und Leistung und einem verbesserten Auflösungsvermögen über alle Frequenzen hören Audiophile Details, die sie noch nie zuvor gehört haben – besonders am unteren Ende des Klangspektrums.“ Jermo Köhnke, Sennheiser Audiophile Product Manager, Sonova Consumer Hearing GmbH

Basierend auf dem Feedback der Anwender entwickelt

Wie schon einleitend erwähnt, ist es Sonova Consumer Hearing GmbH ein großes Anliegen zu betonen, dass der neue Sennheiser HD 660S2 basierend auf dem Feedback der Anwender der Vorgänger konzipiert wurde.

So habe man den neuen Sennheiser HD 660S2 derart abgestimmt, dass er eine tief hinab reichende Wiedergabe für warme Bässe liefere, die wiederum perfekt zu den seidenweichen Höhen und einer akkuraten Stimmpräsenz passen, sodass das Timbre und die Einzigartigkeit jedes Instruments und jeder Stimme in seiner Ganzheit optimal abgebildet werden kann.

Aus technischer Sicht habe man einerseits den Wandler selbst für den neuen Sennheiser HD 660S2 optimiert, und zwar durch eine Gewichtsreduktion der Schwingspule aus Aluminium und den Einsatz eines belüftetem Magnetsystems zur Verbesserung der Impulsantwort, einer modifizierten Nachgiebigkeit der Wandler-Sicke zur Reduktion der Resonanzfrequenz und damit einer kräftigeren Bassabbildung, aber auch den Aufbau des Gehäuses, um etwa den Luftstrom rund um den Wandler herum besser zu kontrollieren. Auch das Maschengitter an der Außenseite des Sennheiser HD 660S2 sei so konzipiert, dass es dazu beiträgt, den Luftstrom optimal zu steuern.

Der neue Sennheiser HD 660S2 ist als Ohr-umschließende, offene Konstruktion aufgebaut und setzt auf einen dynamischen Wandler mit 38 mm Durchmesser der bei einer Empfindlichkeit von 104 dB und einer Impedanz von 300 Ohm einen Frequenzbereich von 8 Hz bis hin zu 41,5 kHz abbilden kann.

Hoher Tragekomfort

Natürlich widmete man auch dem Tragekomfort höchste Aufmerksamkeit und setzt etwa auf besonders weiche Ohrpolster und Kopfbügelpolster. Nicht unwesentlich in diesem Zusammenhang ist auch, dass der neue Sennheiser HD 660S2 lediglich 260 g wiegt.

Für Qualität soll übrigens die Fertigung in Irland bürgen, wie der Hersteller ausdrücklich betont.

Flexible Anschluss-Möglichkeiten

Selbstverständlich verfügt der neue Sennheiser HD 660S2 über abnehmbare Kabel, wobei gleich zwei davon mit einer Länge von jeweils 1,8 m im Lieferumfang enthalten sind. Eines davon mündet in einer 6,3 mm Stereo Klinke, einen passenden Adapter auf 3,5 mm Stereo Mini-Klinke findet man ebenfalls in der Packung. Das zweite Kabel ist mit einem 4,4 mm Stereo Klinkenstecker ausgestattet und erlaubt damit die symmetrische Ansteuerung über einen 4,4 mm Pentaconn.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Sennheiser HD 660S2 kann bereits vorbestellt werden, ab 21. Februar 2023 soll er dann tatsächlich im Fachhandel verfügbar sein. Angeboten wird dieser neue Kopfhörer in Schwarz mit eleganten Bronze-Akzenten. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 599,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Mit dem neuen Sennheiser HD 660S2 habe man sich der anspruchsvollen Aufgabe gestellt, Gutes noch besser zu machen und einen Over-ear Kopfhörer zu entwickeln, der all das biete, was den Anwendern beim Vorgänger vermissten. Das ist etwa allen voran noch mehr Tiefgang für einen warmen, detailreichen Klang, wie Sonova Consumer Hearing GmbH beim neuen Spross der Sennheiser 600 Series zu Protokoll gibt.

PRODUKT Sennheiser HD 660S2 Preis € 599,-

Über Sonova Consumer Hearing GmbH