In aller Kürze Mit den neuen Shanling MTW200 Plus Premium True Wireless HiFi Earphones will das Unternehmen Shanling nun besonders hochwertige In-ear Bluetooth Kopfhörer zum sehr attraktiven Preis offerieren können.

Shanling versteht sich zwar als Anbieter von Lösungen aus verschiedensten Produktgruppen, von Personal Audio über Desktop Audio bis hin zum klassischen HiFi, es ist aber seit Jahr und Tag allen voran der Bereich Personal Audio Devices, in dem das chinesische Unternehmen ganz besonders engagiert auftritt. So erstaunt es keineswegs, dass man nun speziell den Bereich der so genannten True Wireless Earphones forcieren will, und zwar mit Lösungen auf besonders hohem Qualitätsniveau.

Mit den neuen Shanling MTW200 Plus Premium True Wireless HiFi Earphones und damit der neuesten Lösung der Shanling MTW Line soll genau das geboten werden können, und zwar ein In-ear Kopfhörer mit Bluetooth der Premium-Klasse, allerdings zu einem nach wie vor sehr attraktiven Preis, wie man von Seiten Shanling hervor hebt.

Technisch solide Ausstattung

Nun, auch wenn Shanling davon spricht, dass man sich mit dem neuen Shanling MTW200 Plus Premium True Wireless HiFi Earphones direkt an die Spitze des Angebots am Markt setze, so muss man dies doch ein wenig korrigieren und vielmehr von einer Lösung sprechen, die mit einer technisch soliden Ausstattung aufwartet.

PEEK+ Titanium-coated Diaphragm verpackt in einer Acoustic Chamber

So kommt hier ein 10 mm Dynamic Driver mit einer Titan-beschichteten Membran zum Einsatz, wobei man diesen besagten Treiber in einer separaten Kammer verbaut, einer Acoustic Chamber, wie es der Hersteller selbst beschreibt, die mittels Gold beschichtet wurde und damit jedwede klangschädigende Interferenz durch Bluetooth unterbinde, wie Shanling verspricht.

Bluetooth 5.3 mit Bluetooth Low Energy Unterstützung

Herzstück der Signalverarbeitung beim neuen Shanling MTW200 Plus ist ein Bluetooth Chip des Spezialisten Qualcomm Inc., und zwar ein Qualcomm QCC3072 Bluetooth Chip, der zunächst für die Signalübertragung mittels Bluetooth 5.3 mit Bluetooth Low Energy (BLE) Unterstützung und den Codeces SBC, AAC, aptX und aptX Adaptive sorgt.

Zudem erlaubt dieser Bluetooth Chip eine DSP-basierte Signalverarbeitung, über die unter anderem eine Adaptive Active Noise Cancellation bereit steht, die verschieden Modi, darunter auch einen Transparent Mode aufweist.

Akku-Laufzeit von bis zu zehn Stunden

Die Shanling MTW200 Plus selbst sollen eine Akku-Laufzeit von bis zu zehn Stunden bieten, wie Shanling verspricht. Teil des Lieferumfangs ist aber natürlich ein passendes Transport-Case, das ebenfalls über einen integrierten Akku verfügt und damit in Summe bis zu 42 Stunden Musikgenuss fernab der Steckdose bietet. Geladen wird über USB-C.

Erwähnt sei, dass dieses Transport-Case aus Einer Zink-Aluminium-Legierung gefertigt ist und nach IPX4 resistent gegen widrige Umwelteinflüsse ist. Die Earbuds selbst sind nach IPX7 zertifiziert und damit resistent gegenüber Staub, Schweiss und Wasser, können somit unter jedweder Witterung und auch problemlos beim Sport eingesetzt werden.

Teil des Lieferumfangs sind übrigens eine Vielzahl an Ear-Tips in den unterschiedlichen Formen und Größen, die einen stets komfortablen Einsatz garantieren sollen.

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Shanling MTW200 Plus Premium True Wireless HiFi Earphones sollen dieser Tage im Fachhandel zur Verfügung stehen, wobei uns allerdings bislang allein die Preisangabe des Herstellers mit US$ 109,- vorliegt.

Wir meinen…

Auch wenn Shanling ein wenig übertreibt, wenn man beim neuesten In-ear Bluetooth Kopfhörer davon spricht, dass man sich damit direkt an die Spitze des Marktes setze, so handelt es sich dennoch beim neuen Shanling MTW200 Plus Premium True Wireless HiFi Earphones wohl um eine Lösung, die mit solider Ausstattung aufwartet und zu einem sehr attraktiven Preis angeboten wird.

