Audio Physic Medeos – Ein Meilenstein

In aller Kürze Es sei ein Meilenstein der Firmengeschichte, so beschreibt Audio Physic GmbH den erstmals auf der High End 2022 präsentierten Audio Physic Medeos.

Audio Physic Medeos, dieses Lautsprecher-System markiere einen Meilenstein in der doch nun über einige Jahrzehnte währenden Unternehmensgeschichte von Audio Physic GmbH, und die ist bekanntlich durchaus reich an exquisiten Lösungen. Umso mehr lässt es aufhorchen, wenn das Unternehmen aus dem Sauerland nunmehr angesichts der neuen Audio Physic Medeos von einem ganz besonders exklusiven System spricht, dieses gar als neues Flaggschiff anpreist. Ein Fünfwege-Stand-Lautsprecher-System, das es allerdings nur in sehr geringer Auflage geben wird, die Audio Physic Medeos ist auf weltweit lediglich zehn Paar limitiert.

Audio Physic Medeos – Neue technische Innovationen und Konzepte

Als Begründung warum es sich bei dem neuen Lautsprecher-System Audio Physic Medeos um einen Meilenstein handle, gibt Audio Physic GmbH an, dass hier erstmals völlig neue technische Innovationen und Konzepte zur Anwendung kommen, die zu einem einzigartigen Klangerlebnis führen sollen.

Fünfwege-Stand-Lautsprecher-System mit 30 Chassis

Schon allein die Tatsache, dass es sich bei der neuen Audio Physic Medeos um ein Fünfwege-Stand-Lautsprecher-System handelt, zeichnet dieses als ganz besondere Lösung aus. Hinzu kommt, dass es mit nicht weniger als 30 Chassis realisiert wurde.

Damit soll eine geradezu spektakuläre und bisher unerreichte musikalische Performance erzielt werden, zumal es sich bei allen Lautsprecher-Systemen um Lösungen handelt, die ohne konventionelle Zentrierung arbeiten und entweder komplett neu entwickelt oder gezielt weiter entwickelt wurden, so das Versprechen des Unternehmens.

Herausragende neue Chassis-Technologie

Dies trifft etwa auf das neue Mittelton-Chassis zu, dem Audio Physic GmbH eine besonders hohe Bedeutung zumisst, da es natürlich die wesentlichen Frequenzbereiche exakt und unverfälscht abbilden muss.

Bei der neuen Audio Physic Medeos kommt aber nicht nur ein 150 mm Mittelton-Treiber bis 2 kHz zum Einsatz, man vertraut zudem auf gleich vier Tief-Mittelton-Treiber mit einem Durchmesser von jeweils 180 mm, die bis hin zu 300 Hz arbeiten.

Auch die Bass-Chassis sind beeindruckend, schon allein auf Grund ihrer Anzahl. Immerhin acht 280 mm Tieftöner kommen hier in Push-Push-Anordnung zum Einsatz, vier davon induktiv, wie der Hersteller festhält. Mit dieser besonderen Technik soll eine weitreichende Pegelanpassung im Tiefton-Bereich garantiert sein und eine souveräne Abbildung bis hin zu 100 Hz ermöglicht werden.

Auch im oberen Frequenzbereich setzt man auf Arbeitsteilung, denn ein 150 mm Mittel-Hochton-Treiber unterstützt bis 5 kHz den Audio Physic HHCT 3+ Hochtöner.

Foto © Audio Physic GmbH | Audio Physic Medeos Foto © Audio Physic GmbH | Audio Physic Medeos Foto © Audio Physic GmbH | Audio Physic Medeos

Besonders hochwertig realisierte Frequenzweiche

Bei der Frequenzweiche der neuen Audio Physic Medeos setzt man unter anderem auf exklusiv neu entwickelte Kondensatoren mit weiter verfeinerter Kupferschaum-Kontaktierung und Anschlussdrähten aus dem Hause Van den Hul.

Gehäuse-Konstruktion mit penibel aufgebauter Struktur

Das Außengehäuse der neuen Audio Physic Medeos setzt auf eine so genannten Multiplex-Honeycomb-Sandwich-Konstruktion, um, wie der Hersteller angibt, eine maximale Stabilität und innere Dämpfung zu erzielen. Auch die Innenkonstruktion ist aus einem speziellen Honeycomb-Verbund gefertigt und und für das Mittel-/ Hochton-Gehäuse kommt ein Aufbau mit offenporigem Kupferschaum zum Einsatz.

Betreffend der technischen Daten spricht Audio Physic GmbH beim Frequenzgang von 23 Hz bis 40 kHz, dies zumindest sage das Messgerät des Unternehmens, vermutlich sei dieser aber noch weitreichender, wie man als Beisatz anfügt.

Die Impedanz weist man mit 4 Ohm aus, weiter will man gar nicht auf die genaueren technischen Einzelheiten eingehen, das System spreche wohl für sich, wenn man es zu hören bekommt.

Auch bei den ganz banalen Daten belässt man es mit recht allgemein gehaltenen Angaben, völlig zu Recht, schließlich handelt es sich um nicht wirklich relevante Details. Erwähnt sei daher nur, dass die Audio Physic Medeos Abmessungen von 175 x 32 x 55 cm aufweist, wobei dies für das eigentliche Gehäuse gilt. Als Aufstellfläche bzw. benötigter Platz gibt Audio Physic GmbH 180 x 62 x 80 cm an.

Betreffend des Gewichts gibt es nur die Schätzung von rund 200 kg, denn man hatte, wie Audio Physic GmbH einräumt, leider keine Waage zur Hand…

“Innovationen sind fester Bestandteil unserer DNA. Seit der Gründung von Audio Physic ist es unser Ziel, vermeintliche Grenzen zu überwinden, um Musik perfekt klingen zu lassen. Dabei hinterfragen wir jedes Detail. Von den elektrischen Bauteilen über die Konstruktion der Membranen bis hin zum Einsatz neuer Materialien für den Lautsprecherbau. Medeos ist die aktuelle Spitze dieser Entwicklung.” Manfred Diestertich, Entwicklungsleiter bei Audio Physic GmbH

Preise und Verfügbarkeit

Ja, man könnte es sagen, wer nach dem Preis fragt, ist nicht die Zielgruppe für die neue Audio Physic Medeos, zumal es von diesem Lautsprecher-System, wie einleitend bereits erwähnt, weltweit ohnehin nur zehn Paar geben wird. Wer sich also für dieses Lautsprecher-System begeistert, muss direkt bei Audio Physic GmbH anfragen, denn man wird diese auch nicht im Fachhandel finden. Gefertigt wird nämlich nur auf Anfrage, dafür mit einem Gehäuse-Finish individuell nach Kundenwunsch. Preis? Nun gut, es sei erwähnt: € 150.000,- sollte man einkalkulieren.

Wir meinen…

Audio Physic Medeos ist das neue Flaggschiff von Audio Physic GmbH, eine Lösung, die einzigartig und ein Meilenstein in der mehr als 35 jährigen Geschichte des Unternehmens aus Brilon ist. Damit soll eine geradezu spektakuläre und bisher unerreichte musikalische Performance erzielt werden, zumal es sich bei den eingesetzten Chassis um teils völlig neu entwickelte Systeme handelt, die Audio Physic GmbH zum Patent anmeldete und die die Spitze des derzeit technisch Machbaren markieren sollen.

PRODUKT Audio Physic Medeos Preis circa € 150.000,-

Marke Audio Physic Hersteller Audio Physic GmbH Vertrieb Audio Physic GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

Ähnliche Beiträge

Über Audio Physic GmbH