BluOS 4.0 Mobile Application Update

Seit über einem Jahrzehnt positioniere sich BluOS als die branchenführende Multi-Room Hi-res-Music Streaming Platform, davon zeigt sich der kanadische Konzern Lenbrook International überzeugt, unter dessen Dach neben der Software-Schmiede BluOS mit NAD Electronics und Bluesound sowie Bluesound Professional drei weitere Unternehmen zu finden sind, die neben Partnern wie etwa Dali Speaker A/S, Monitor Audio Ltd., Roksan Audio Ltd. und Peachtree Audio ebenfalls auf die Plattform BluOS vertrauen. Die aktualisierte Version BluOS 4.0, die Lenbrook International nunmehr ankündigt, soll allen voran bei der BluOS App eine Reihe an Verbesserungen wie ein übersichtlicheres Layout, einen einfacheren Zugang zur Menüführung und Anpassungsmöglichkeiten an die individuellen Hörbedürfnisse mit sich bringen.

BluOS – Bestens bewährte Streaming Platform

Lenbrook International kann völlig zu Recht von einer branchenführenden Lösung sprechen, die sich seit Jahr und Tag bewährt hat. Die von der Software-Schmiede BluOS voran getriebene gleichnamige Lösung stellt längst ei ganze Ökosystem dar, das verschiedenste Produkte vom All-in-One System über Streaming-Clients, Stereo Vollverstärfker, Soundbar-Systeme, Aktiv-Lautsprecher-Systeme bis hin zu Installationslösungen im Custom Installation Segment aufbieten kann.

BluOS fungiert als Premium Multi-Room Hi-res Music Streaming Platform, die zur Wiedergabe und Verwaltung eigener Audio-Daten oder von Inhalten in der Cloud dient und hierbei Hi-res Audio bis hin zu 24 Bit und 192 kHz in allen relevanten Formaten und zudem auch MQA unterstützt.

Eine Besonderheit von BluOS besteht darin, dass es sich längst um eine Hersteller-übergreifend funktionierende Lösung handelt, denn wie schon erwähnt, setzen nicht nur Marken von Lenbrook International selbst wie Bluesound, Bluesound Professional und NAD Electronics auf BluOS, sondern ebenso Partner wie Dali Speaker A/S, Monitor Audio Ltd., Roksan Audio Ltd. und Peachtree Audio Ltd.

Zur zentralen Steuerung stehen natürlich die passenden Apps bereit, die BluOS Controller Apps, die für Apple iOS, Google Android, Microsoft Windows sowie Apple macOS angeboten werden.

BluOS 4.0 Mobile Application Update für noch komfortablere Nutzung

Es ist allen voran die noch einfachere Nutzung und damit ein nochmals gesteigerter Komfort, der beim nunmehr von Lenbrook International angekündigten BluOS 4.0 Mobile Application Update im Fokus stehen soll.

Neues Home Screen Display

Allen voran führt das Unternehmen hierbei ein komplett neu gestaltetes Home Screen Display an, das als noch flexiblerer Ausgangspunkt dienen soll, die eigene Mediathek sowie Online Inhalte verschiedenster Dienste zu nutzen. Ein schlankes, kachelbasiertes Layout ermögliche nunmehr den einfachen Zugriff auf die am häufigsten gehörten Musiktitel, die zuletzt gespielten Titel, die favorisierten Dienste, Playlists und vieles mehr.

Verbesserte Navigation

Durch die Verlegung der Navigationsleiste an den unteren Rand des Bildschirms können die Nutzer das Menü leichter erreichen und mit einem Fingertipp auf die wichtigsten Funktionen der BluOS App zugreifen: Home, Favoriten, Musik, Player und Suche.

Suche von überall aus komfortabel möglich

Eine global zugängliche Suchfunktion wird die bisherige Suchfunktion verbessern, indem sie auf der Grundlage des Hörverhaltens des Nutzers eine Standardauswahl an Musikdiensten bereitstellt, die es den Nutzern erheblich erleichtert, zu den gesuchten Inhalten zu navigieren. Wenn ein Nutzer zum Beispiel nur einen einzigen Musikdienst eingerichtet hat, wird die Suchfunktion standardmäßig auf diesen eingestellt. Hat er mehrere eingerichtet, wird die Suchfunktion auf den zuletzt besuchten Dienst eingestellt.

Vereinfachter Zugriff auf wesentliche Funktionen

Der Zugriff auf wichtige Funktionen mit einem einzigen Tastendruck verbessere den praktischen Einsatz der App und erhöhe die Benutzerfreundlichkeit in Bereichen wie der Musikverwaltung, dem Hinzufügen oder Entfernen von Favoriten und dem Zugriff auf den Player Drawer und die Play Queue, wie Lenbrook International verspricht.

Auch die Musikverwaltung gestalte sich nun noch simpler, denn in der Browsing-Ansicht stehe nunmehr eine „+“-Schaltfläche oben rechts bereit, über die man Musik-Dienste hinzu fügen könne, um damit schneller zwischen den Streaming-Diensten zu wechseln. Ebenso können nunmehr noch einfacher Favoriten erstellt und verwaltet werden.

Selbst die Auswahl des jeweils aktuellen Players habe man mit BluOS 4.0 einfacher gestaltet, speziell im Hinblick auf eine intuitive Wiedergabesteuerung auf den unterschiedlichsten Systemen.

„BluOS 4.0 bringt mehr Tiefe in das personalisierte Multi-Room Hi-Rres-Hören. Die umfassende Neugestaltung der mobilen App-Oberfläche spiegelt unser Engagement wider, BluOS-Nutzern ein nahtloses Nutzererlebnis zu bieten.“ Andrew Haines, BluOS Product Manager

Preise und Verfügbarkeit

Erstmals wird man die neue BluOS 4.0 Mobile Application im Rahmen der ISE 2023 in der spanischen Metropole Barcelona präsentieren, so Lenbrook International. Verfügbar soll das Update dann im Frühjahr 2023 sein.

Wir meinen…

Es soll sich um ein großes Update handeln, das Lenbrook International nunmehr im Rahmen der ISE 2023 rund um die Streaming-Plattform BluOS ihrer gleichnamigen Software-Schmiede ankündigt. BluOS 4.0 Mobile Application biete allen voran im Hinblick auf eine neu gestaltete Benutzer-Oberfläche einen gewaltigen Zugewinn an Bedienkomfort, so das kanadische Unternehmen.

