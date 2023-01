In aller Kürze Als so genannter Mitlaufbesen präsentiert sich der neue Thorens CA800, den der Spezialist für Schallplatten-Spieler Thorens GmbH Ende Februar 2023 auf den Markt bringt.

Mit dem neuen Thorens CA800 Cleaning Arm erweitert der deutsche Spezialist für Schallplatten-Spieler Thorens GmbH nunmehr einmal mehr sein Angebot im Zubehör-Segment. Hierbei handelt es sich, wie der Name schon erkennen lässt, um einen so genannten Mitlaufbesen, somit eine Lösung, die für eine stets saubere Rille bei der Wiedergabe einer Schallplatte sorgt.

Elegant schlichte Konstruktion

Der neue Thorens CA800 Cleaning Arm ist aus Aluminium gefertigt, wie Thorens GmbH zu Protokoll gibt, er präsentiert sich somit in einer überaus eleganten, da sehr schlichten Konstruktion, die dennoch mit entsprechender Robustheit aufwartet.

Der Arm wird, wie Thorens GmbH angibt, mittels Magneten in der Ruheposition gehalten, sodass auch diesbezüglich nichts die schlicht elegante Optik trübt.

Für den optimalen Einsatz lässt sich die Höhe als auch der Auflagedruck des neuen Thorens CA800 Cleaning Arm einstellen.

Bürste aus Ziegenhaar und Karbon-Borsten

Eine spezielle Mischung weist der neue Thorens CA800 Cleaning Arm bei der Bürste auf. Hierbei setzt man in erster Linie auf Ziegenhaar, soweit also nichts außergewöhnliches, gelten diese doch seit Jahr und Tag als optimale Lösung für die Reinigung von Schallplatten. Man kombiniert dies aber mit ein wenig Karbon-Borsten, die dafür Sorge tragen, dass statische Aufladungen abgeführt werden.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Thorens CA800 Cleaning Arm soll nach Angaben des Herstellers ab Ende Februar 2023 zur Verfügung stehen. Als unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis gibt man € 119,- an.

Wir meinen…

So genannte Mitlaufbesen haben sich seit jeher als überaus praktische, da effizient und zudem sehr einfache Lösung für die Reinigung der Schallplatte während der Wiedergabe erwiesen. Thorens GmbH bietet nun eine derartige Lösung in Form des neuen Thorens CA800 Cleaning Arm an, wobei diese durch Schlichtheit und damit Eleganz punkten kann.

PRODUKT Thorens CA800 Cleaning Arm Preis € 119,-

Marke Thorens Hersteller Thorens GmbH Vertrieb Thorens GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

Ähnliche Beiträge

Über Thorens GmbH