In aller Kürze Als Center Speaker mit besonders beeindruckendem Auftritt bezeichnet Dali Speaker A/S den neuen Dali OBERON Grand VOKAL.

Es ist gute Tradition bei Dali Speaker A/S, dass man bei Lautsprecher-Serien stets darauf achtet, diese möglichst breit aufgestellt zu konzipieren, sodass Anwender basierend darauf möglichst flexibel Systeme im HiFi als auch Home Cinema Bereich realisieren können. Das gilt natürlich auch für die Dali OBERON Series, die seit Jahr und Tag eine feste Größe bei den Dänen darstellt und nunmehr um den neuen Dali OBERON Grand VOKAL erweitert wird.

Mit dem neuen Dali OBERON Grand Vokal soll ein besonders leistungsstarker Center Speaker für den Einsatz im Home Cinema bereit stehen, darauf weist ja bereits der Name des neuesten Spross der Dali OBERON Series hin.

Dali OBERON Grand Vokal – Fürs große Heimkino konzipiert

Explizit hebt Dali Speaker A/S hervor, dass man den neuen Dali OBERON Grand Vokal allen voran als leistungsstarken Center Speaker konzipierte, um im Verbund speziell mit den großen Stand-Lautsprecher-Systemen der Dali OBERON Series perfekt zu harmonieren, also etwa der Dali OBERON 7 oder gar der Dali OBERON 9.

Demzufolge soll in dieser Konstellation auch der Einsatz in großzügiger ausgelegten Räumen problemlos möglich sein, wie das dänische Unternehmen betont.

Ausgelegt ist der neue Dali OBERON Grand Vokal als Zweiweg-Bassreflex-System, wobei zentral an der Schallwand angeordnet ein 29 mm Hochtöner zu finden ist. Dali Speaker A/S spricht hierbei von einem bewusst überdimensionierten Soft Dome Tweeter, um eine besonders natürliche Darbietung über einen weiten Frequenzbereich hinweg sowie eine harmonische Abstrahlung in den Raum garantieren will. Flankiert wird der Hochtöner von zwei 7 Zoll Woofern, die als Mittel-Tiefton-Treiber ausgelegt sind und natürlich auf die seit Jahr und Tag bewährte Membran gefertigt aus einer Mischung aus Papier und Holz-Fasern setzen, somit einmal mehr die typisch rote Färbung aufweisen. Erwähnt sei zudem, dass es sich um so genannte SMC-basierte Treiber handelt, der Antrieb also auf einem Magnet-System bestehend aus einem ganz besonderen Werkstoff basiert. Das Bassreflex-System des neuen Dali OBERON Grand Vokal wird an der Rückseite heraus geführt, daher empfiehlt der Hersteller einen Abstand von der Wand von zumindest 5 cm bis hin zu 50 cm.

Erwähnt sei noch, dass es sich um ein Lautsprecher-System mit einer Impedanz von 4 Ohm und einem Wirkungsgrad von 91 dB handelt, das für Verstärker mit einer Leistung zwischen 25 und 200 Watt ausgelegt sei.

Der neue Dali OBERON Grand Vokal kann einen Frequenzbereich zwischen 45 Hz und 26 kHz abbilden, wobei die Frequenzweiche bei 2,5 kHz ansetzt und das Bassreflex-System für 40 Hz ausgelegt ist.

Mit Abmessungen von 201 x 700 x 310 mm bringt es der neue Dali OBERON Grand Vokal auf immerhin 12,85 kg.

Angeboten wird der Dali OBERON Grand Vokal in den Ausführungen Black Ash sowie Dark Walnut und selbstverständlich gehört ein passender Lautsprecher-Grill zum Lieferumfang, der mittels Magneten in Position gehalten wird.

„Der Center-Lautsprecher ist der wichtigste Lautsprecher in einem Heimkino-Setup, hier finden alle Dialoge statt und er verbindet den Ton mit der Leinwand. Der Dali OBERON Grand Vokal fügt sich perfekt in eine Konfiguration mit Dali OBERON 7 oder Dali OBERON 9 ein und schafft eine der stimmigsten und damit überzeugendsten Frontbühnen, die es gibt, es ist einfach perfekt!“ Krestian Pedersen, Leiter des Produktmanagements bei Dali Speaker A/S

Preise und Verfügbarkeit

Erstmals vorgestellt auf der High End 2023 in München soll der neue Dali OBERON Grand Vokal nunmehr dieser Tage im Fachhandel zu finden sein, wie Dali Speaker A/S mitteilt, und zwar zum empfohlenen Verkaufspreis von € 599,-

Wir meinen…

Die Dali OBERON Series aus dem Hause Dali Speaker A/S gilt seit ihrer Markteinführung als eine überaus vielseitige Produktlinie, da sie derart breit aufgestellt ist, dass man damit überaus flexibel HiFi und Home Cinema Systeme realisieren kann. Wenn es um Home Cinema geht, so richtet man sich mit dem neuen Dali OBERON Grand Vokal an jene Anwender, die ihres in einem großzügigen Raum betreiben und dabei auf die Stand-Lautsprecher-Systeme Dali OBERON 7 oder gar Dali OBERON 9 setzen. Im Verbund mit diesen Stand-Lautsprecher-Systemen soll der neue Dali OBERON Grand Vokal zu Höchstform auflaufen und besonders realistische Ergebnisse erzielen.

PRODUKT Dali OBERON Grand Vokal Preis € 599,-

