Der Soundtrack für Weihnachten in Dolby Atmos

In aller Kürze Eine Vielzahl an Aufnahmen rund um Weihnachten steht in Dolby Atmos und damit immersive 3D Surround Sound bereit.

Weihnachten bedeutet für viele Menschen nicht allein die stimmungsvolle Beleuchtung in den Strassen der Städten zu genießen, Weihnachtsmärkte zu besuchen und allmählich den Stress des Jahres abzulegen und ein paar besinnliche, ruhige Tage genießen zu können, sondern ebenso die richtige Musik zu genießen, die dieser Zeit des Jahres prägt. Dass man dies nunmehr auch in den neuesten Formaten tun kann, darauf weist Dolby Laboratory Inc. hin, den persönlichen weihnachtlichen Soundtrack kann man vielfach nämlich sogar in immersive 3D Surround mittels Dolby Atmos genießen.

Alben für Weihnachten in Dolby Atmos bei Apple Music

Ganz besonders hebt Dolby Laboratory Inc. hervor, dass man für den persönlichen Soundtrack zu Weihnachten in Dolby Atmos gar nicht lange suchen muss, über den Streaming-Anbieter Apple Music stehe eine Vielzahl an Alben unterschiedlichster Künstler bereit.

Damit, so Dolby Laboratory Inc. ertöne in diesem Jahr der weihnachtliche Soundtrack so klangvoll wie nie zuvor, wobei das Angebot aus den verschiedensten Genres wie Rock, Pop, Jazz, Blues und Klassik stamme.

Der Musik-Liebhaber könne somit Klassiker als auch aktuelle Aufnahmen zum Fest in einem neuen Klanggewand genießen, das ihn umhülle und somit eine einzigartige Stimmung biete.

Jeder habe seinen ganz eigenen Weihnachtssong, der ihn in besinnliche Stimmung versetzt. Ob Norah Jones Weihnachsträumereien, Ella Fitzgeralds Christbaum-Swing, Helene Fischers „Stille Nacht“ oder natürlich Mariah Careys „All I want from Christmas is you“, all dies stehe in Dolby Atmos bereit. Aber auch von Dean Martin, Bryan Adams, Coldplay, Alicia Keys, Sarah Connor und Michael Bublé stehen deren weihnachtlichen Songs in Dolby Atmos zur Verfügung.

Ganze Weihnachts-Alben in Dolby Atmos

Erstaunlich lange ist auch die Liste an Alben, die Weihnachten gewidmet sind und komplett in Dolby Atmos produziert wurden, hier reicht das Spektrum von Alicia Keys über Andrea Bocelli, Till Brönner, Sarah McLachlan und Norah Jones bis hin zu Justin Bieber, Carole King, The Beach Boys, Elvis Presley, Celine Dion und den Berliner Philharmoniker unter Sir Simon Rattle.

Bei Apple Music sind in Dolby Atmos kodierte Alben natürlich entsprechend gekennzeichnet, um diese einfach zu finden. Am besten funktioniere Dolby Atmos laut Dolby Laboratory Inc. auf Apple Geräten unter den aktuellen Betriebssystemen mit der neuesten Version von Apple Music.

Wir meinen…

Musik gehört für viele Menschen einfach zu Weihnachten dazu, speziell jene Aufnahmen, die für diese stimmungsvolle Zeit des Jahres produziert wurde. Eine Vielzahl an Neuaufnahmen aber auch Klassikern steht längst in immersive 3D Surround bereit, und zwar kodiert in Dolby Atmos etwa auf der Plattform Apple Music. Damit lassen sich diese Aufnahmen in völlig neuer Intensität genießen.

