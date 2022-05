EC Living Bluetooth Remote Control – Alles unter Kontrolle

In aller Kürze Für alle Lösungen der EC Living Series by Electrocompaniet stellt Electrocompaniet A/S nunmehr die neue EC Living Bluetooth Remote Control vor.

Mit der EC Living Bluetooth Remote Control erweitert Electrocompaniet A/S die Möglichkeiten der EC Living Series by Electrocompaniet um eine überaus praktische Lösung. Damit ist es nunmehr möglich, die Streaming-Systeme dieser High-end Lifestyle-Serie nicht allein mit Hilfe der App für Smartphones zu steuern, sondern auch direkt mit einer passenden Fernbedienung, die natürlich nicht auf Infrarot, sondern vielmehr auf Bluetooth setzt.

EC Living Bluetooth Remote Control für die EC Living Series by Electrocompaniet

Electrocompaniet A/S bietet mit der so genannten EC Living Series by Electrocompaniet bekanntlich eine Produktlinie an wirklich sehr, sehr feinen Streaming-Systemen an, die sich einerseits durch ihre flexible Nutzung, kompakte Abmessungen zur einfachen Integration in jedwedes Wohnumfeld, sowie eine Qualität auf High-end HiFi-Niveau auszeichnen.

Bislang bot man für diese Systeme bestehend aus Streaming-Clients, Streaming-Clients mit integriertem Verstärker sowie Wireless Speaker allen voran eine passende App an, die EC Play App, und zwar für Apple iOS sowie Google Android.

Damit hat man natürlich alle Funktionen, die die vielseitigen Systeme dieser Produktlinie bieten, vollends im Griff, insbesondere wenn es um Streaming eigener Inhalte, oder aber über die Dienste TIDAL, Spotify und Qobuz geht, die diese App direkt unterstützt.

Foto © Electrocompaniet A/S | EC Living Bluetooth Remote Control

EC Living Bluetooth Remote Control als Alternative zur App

Viele Anwender wünschen aber nach wie vor eine ganz simple Fernbedienung als Alternative zur App, denn vielfach reicht es einfach, ein, zwei Taster zu drücken, um die gewünschte Funktion abzurufen oder die ein oder andere schnelle Einstellung vorzunehmen. Dafür will man nicht eigens das Smartphone zur Hand nehmen müssen und die App starten.

Genau diese Möglichkeit will Electrocompaniet A/S nunmehr mit der neuen EC Living Bluetooth Remote Control bieten, die man im Rahmen der High End 2022 als Erweiterung für alle Lösungen der EC Living Series by Electrocompaniet präsentiert.

Foto © Electrocompaniet A/S | EC Living Bluetooth Remote Control

Hierbei handelt es sich, wie bereits erwähnt und ohnehin aus dem Namen ersichtlich, um eine Fernbedienung die auf Bluetooth anstatt Infrarot setzt, somit keine direkte Sichtverbindung zu den zu steuernden Geräten voraussetzt.

Neben den bekannten Funktionen derartiger Lösungen wie etwa der Lautstärke-Regelung, der Eingangs- bzw. Quellenwahl soll sich diese neue Fernbedienung durch drei Tasten, so genannte Preset Radio Favorites auszeichnen, wobei der Anwender natürlich individuell bestimmen kann, welche Inhalte damit direkt abgerufen werden.

Electrocompaniet A/S gibt an, dass man auch die der Produktlinie zugrundeliegende EC Software Engine als Streaming-Plattform derart anpasst, dass der Anwender eigene URLs eingeben kann, um etwa ganz spezielle Internet Radio-Stationen abzurufen.

Foto © Electrocompaniet A/S | EC Living Bluetooth Remote Control

Preise und Verfügbarkeit

Derzeit liegt noch kein empfohlener Verkaufspreis für die neue EC Living Bluetooth Remote Control vor, diese Information will der Hersteller im Rahmen der High End 2022 in München bekannt geben.

Wir meinen…

So komfortabel und vielseitig eine App zur Steuerung einer Streaming-Lösung auch ist, vielfach reicht doch eine simple Fernbedienung, denn diese ist schnell zur Hand und erlaubt die direkte Kontrolle wesentlicher Funktionen. Electrocompaniet A/S bietet nunmehr für die Lösungen der EC Living Series by Electrocompaniet eine derartige Fernbedienung als Alternative zur App an, und zwar die neue EC Living Bluetooth Remote Control.

PRODUKT EC Living Bluetooth Remote Control Preis k. A.

Marke Electrocompaniet A/S Hersteller Electrocompaniet A/S Vertrieb MRV Audio Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at