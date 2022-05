Electrocompaniet AW 800 M Power Amplifier – Das neue norwegische Flaggschiff

In aller Kürze Als Ablöse für den Electrocompaniet AW 600 NEMO soll nunmehr der Electrocompaniet AW 800 M das neue Flaggschiff von Electrocompaniet A/S auftreten.

Mit dem neuen Electrocompaniet AW 800 M Power Amplifier präsentiert die norwegische High-end HiFi-Schmiede Electrocompaniet A/S nunmehr einen besonders leistungsstarken Verstärker, der antritt, um die Nachfolge des Electrocompaniet AW 600 NEMO anzutreten. Die Norweger sprechen hierbei von einem von Grund auf neu entwickelten System, das alles mitbringe, um seine Rolle als neues Flaggschiff im Bereich Verstärker-Systeme bei Electrocompaniet A/S bestmöglich zu erfüllen. Allen voran die Flexibilität, die der Electrocompaniet AW 800 M Power Amplifier aufbietet, sei besonders bemerkenswert und mache ihn damit zu einer überaus vielseitigen Lösung, die in verschiedensten Konfigurationen eingesetzt werden kann.

Electrocompaniet AW 800 M Power Amplifier – Stereo, Mono oder Bi-amping Mode

So hebt Electrocompaniet A/S ganz speziell die Möglichkeit hervor, den neuen Electrocompaniet AW 800 M Power Amplifier in verschiedenen Konfigurationen betreiben zu können. Das Verstärker-System bietet dem Anwender hierbei drei Möglichkeiten, und zwar im so genannten Stereo Mode, im Mono Mode, aber auch im Bi-amping Mode.

Diese drei Betriebsmodi sollen sicherstellen, dass der neue Electrocompaniet AW 800 M Power Amplifier jederzeit für bestehende als auch neue System-Konfigurationen eingesetzt werden kann, das Unternehmen spricht hierbei von einer höchstmöglichen Investitionssicherheit, die man dem Kunden damit biete.

Einzigartige Klangsignatur

Bei allen Änderungen und Verbesserungen, die man beim Electrocompaniet AW 800 M Power Amplifier gegenüber den bisherigen Verstärker-Systemen vorgenommen habe, eins wurde allerdings nicht geändert, so Electrocompaniet A/S, und zwar die einzigartige Design-Philosophie und Klangsignatur.

Der Electrocompaniet AW 800 M Power Amplifier umfasst eine so genannte direkt gekoppelte Topologie mit offener Schleife und hoher Bandbreite, die durch Verstärkerstufen mit hoher Anstiegsgeschwindigkeit und sehr hoher Bandbreite weiter verbessert wurde.

Darüber hinaus wurde eine völlig neue Ausgangsstufe entwickelt, die die Eingangs- und Treiberstufen effektiv von der Last abschirmt und so den flexiblen Einsatz unterschiedlichster Lautsprecher-Systeme garantiert.

Unabhängig von dem jeweils eingesetzten Lautsprecher-Systemen soll der Electrocompaniet AW 800 M Power Amplifier geradezu verschwindend geringe Verzerrungswerte liefern, zeigt man sich bei Electrocompaniet A/S überzeugt. Die Ausgangsstufe verfügt über insgesamt 32 bipolare Hochstrom-Ausgangstransistoren mit hoher Bandbreite, die jederzeit sehr hohe Ströme bereit stellen können.

Optimierte Stromversorgung

Eine zentrale Komponente ist natürlich das Netzteil, das man hier einmal mehr optimierte und damit 21.0000 µF aufbieten kann. Herzstück der Stromversorgung ist ein Doppel-Ringkern-Transformator, der magnetisch und elektrostatisch abgeschirmt ist, und auf ausgeklügelte Filter vertrauen kann, um jegliches Rauschen zu verhindern.

Die interne Erdung wurde bewusst überdimensioniert und soll völlig frei von Gleichricht- und Ausgangsströmen gehalten werden. Auch das trage maßgeblich dazu bei, ein sehr sauberes, rauschfreies Ausgangssignal zu erzielen, das unabhängig von der Ausgangsleistung eine sehr stabile Klangbühne mit dem schwärzesten Hintergrund bietet, der bei jeder Lautstärke möglich ist, so das Versprechen der Norweger.

Überaus potentes Verstärker System

Wie es sich für ein Flaggschiff im Bereich High-end Leistungsverstärker geziemt, kann der neue Electrocompaniet AW 800 M Power Amplifier natürlich eine beeindruckende Leistung aufbieten. So gibt der Hersteller zweimal 300 Watt an Lautsprecher-Systemen mit einer Impedanz von 8 Ohm an, bei 4 Ohm Last sind es gar zweimal 600 Watt, und bei lediglich 2 Ohm Last stolze zweimal 1.000 Watt, die diese Lösung entfalten kann. Setzt man den neuen Electrocompaniet AW 800 M Power Amplifier im Mono Mode ein, so stehen bei 8 Ohm 800 Watt, bei 4 Ohm 1.500 Watt, und bei 2 Ohm stolze 2.200 Watt zur Verfügung.

Der neue Electrocompaniet AW 800 M Power Amplifier misst 41 cm in der Breite, 30 cm in der Höhe, und 49 cm in der Tiefe und bringt es damit auf stattliche 55 kg.

Die Lösung präsentiert sich natürlich in der bekannten aktuellen Design-Linie der norwegischen High-end HiFi-Schmiede in dezentem Schwarz mit eleganter Front aus Plexiglas, auf der allein der Namenszug und das Logo des Herstellers prangt, und ein Hauptschalter zu finden ist.

Bei den Anschlüssen lässt es der neue Electrocompaniet AW 800 M Power Amplifier natürlich an nichts missen, so stehen die Ein- und Ausgänge sowohl unsymmetrisch als Cinch als auch symmetrisch als XLR zur Verfügung und auch Trigger Anschlüsse zur Integration in Steuerungslösungen dürfen natürlich nicht fehlen. Die Anschlüsse für die Lautsprecher-Systeme sind in bewährter Art und Weise in Form besonders hochwertiger Schraubklemmen ausgeführt.

Preise und Verfügbarkeit

Seine Premiere wird der neue Electrocompaniet AW 800 M Power Amplifier im Rahmen der High End 2022 in München feiern, wie Electrocompaniet A/S bekannt gibt. Der empfohlene Verkaufspreis für diese Lösung sei noch nicht finalisiert. Man kann aber als Richtwert mit etwa € 24.000,- rechnen.

Wir meinen…

Als würdiges neues Flaggschiff soll er sich erweisen, der Electrocompaniet AW 800 M Power Amplifier, den Electrocompaniet A/S nunmehr im Rahmen der High End 2022 erstmals präsentiert. Es ist nicht allein die enorme Leistung, die dieser zur Verfügung stellen kann, dabei mit einer besonders verzerrungsfreien, sauberen Darbietung auftrumpft, sondern insbesondere auch die Flexibilität, die sich hier durch drei Betriebsmodi – Stereo, Mono und Bi-amping – ergibt, die den neuen Electrocompaniet AW 800 M Power Amplifier auszeichnen soll.

PRODUKT Electrocompaniet AW 800 M Power Amplifier Preis circa € 24.000,-

