Focal Utopia Sound-System im DS E-TENSE Performance

Nicht weniger als neun Focal Utopia Speaker Driver finden sich im neuesten Concept Car des Automobil-Konzerns Stelantis, das dieser für die Marke DS Automobiles vorstellt, dem neuen DS E-TENSE Performance, und hier die Basis des Focal Utopia Sound-Systems bilden. Mit diesem Fahrzeug trägt der Konzern seinem Versprechen Rechnung, die Marke DS Automobiles rasch vom Verbrenner weg hin zu Elektroantrieben zu führen.

Der neue DS E-TENSE Performance ist somit ein so genanntes Electric GT Concept Car, wie es das Unternehmen selbst beschreibt.

DS E-TENSE Performance mit Formel E Technologie

Der neue DS E-TENSE Performance sei ein Ausdruck dessen, wie DS Automobiles die Zukunft seiner Fahrzeuge sehe, und zwar sowohl aus technologischer Sicht, als auch das Design betreffend.

DS Automobiles gehört zu jenen Marken, die bereits einen festen Fahrplan für den Wechsel vom Verbrenner hin zur Elektromobilität vorgaben. So soll von 2024 an jedes neue Fahrzeug der Marke DS Automobiles, das auf den Markt kommt, vollektrisch sein, ein Jahr später, 2025, werde man alle reinen Verbrenner aus dem Portfolio verbannen.

Da passt es natürlich sehr gut ins Konzept, dass DS Automobiles als DS Performance schon seit Jahr und Tag sehr engagiert in der Formel E tätig ist und hier in den letzten Jahren gar beeindruckende Erfolge verzeichnen konnte. Man versteht sich gar als Premium-Hersteller in der Formel E und will die hier gewonnenen Erfahrungen sukzessive in die Fertigung der Serienfahrzeuge einfließen lassen.

Dass der neue DS E-TENSE Performance direkt auf Technologien aus der Formel E zurück greift, unterstreicht dieser bereits beim Design. Aber auch dass man hier auf eine Karbon-Hülle setzt, ist ein weiteres Indiz dafür. Damit die neue Linienführung auch richtig zur Geltung kommt vertrauen die Designer auf eine Interferenz-Farbe, die je nach Lichtverhältnissen und Blickwinkel die Wahrnehmung des Farbtons verändert.

Der DS E-TENSE Performance präsentiert sich zudem überaus leistungsstark, denn es kommen hier gleich zwei Elektro-Motoren für einen Vierrad-Antrieb zum Einsatz, die aus der Entwicklung von DS Performance für die Formel E stammen und 600 kW bzw. 815 PS bieten. Mit einem Drehmoment von 516 Nm soll damit eine Beschleunigung von Null auf 100 km/h in knapp zwei Sekunden möglich sein.

Ganz besonders hebt DS Automobiles beim neuen DS E-TENSE Performance übrigens die Rekupationsleistung von 600 kW hervor, wobei man zum Bremsen nahezu zur Gänze auf das Regenerationssystem des Fahrzeugs setzt. Möglich wird dies unter anderem durch den Einsatz einer neuen Batterietechnik. Das nach wie vor vorhandene normale Bremssystem diene somit eigentlich nur noch der Sicherheit.

DS E-TENSE Performance – Electric GT Concept Car mit Focal Utopia Sound-System

Seit Jahr und Tag kooperiert DS Automobiles mit dem französischen Unternehmen Focal JMlabs wenn es um die Entwicklung hochwertiger In-car Entertainment Systeme geht. Es versteht sich somit als Selbstverständlichkeit, dass Focal-JMlab neben anderen französischen Luxusmarken wie Maison Moynat und BRM Chronographes auch bei der Entwicklung des neuen DS E-TENSE Performance mitwirkte und ein ganz außergewöhnliches Entertainment System konzipierte.

Neun Focal Utopia Speaker Driver

Nicht weniger als neun Focal Utopia Speaker Driver sollen sich im neuen DS E-TENSE Performance finden, so die beiden französischen Unternehmen DS Automobiles und Focal-JMlab. Damit soll sich der neue DS E-TENSE Performance zu einem Konzert-Saal auf Rädern verwandeln, wobei ja nicht zuletzt die E-Motoren trotz ihrer Leistung für nahezu keine Fahrgeräusche sorgen, eine entsprechende schallisolierende Verglasung ihres dazu beiträgt, dass man im Fahrzeuginnenraum Musik in allen Nuancen genießen könne.

Spezielle Version des Focal Scala V2 Loudspeakers

Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen DS Automobiles und Focal-JMlab rund um den neuen DS E-TENSE Performance präsentierte die französische Lautsprecher-Schmiede zudem eine spezielle Version des Lautsprecher-Systems Focal Scala V2, die ebenfalls in der speziellen Lackierung des Fahrzeugs gehalten ist, die die Unternehmen als Green Ametrine bezeichnen.

Preise und Verfügbarkeit

Wie beschrieben, handelt es sich beim neuen DS E-TENSE Performance leider allein um ein so genanntes Concept Car, einen Prototyp also, der so in dieser Form wohl kaum tatsächlich den Weg auf die Strasse finden wird.

Wir meinen…

Auch wenn es also den DS E-TENSE Performance leider nicht in dieser Form zu erwerben geben wird, ist dieses exklusive Fahrzeug, konkret allen voran das Sound-System von Focal-JMlab, ein weiteres Indiz dafür, dass einerseits die Zusammenarbeit der beiden französischen Unternehmen DS Automobiles und Focal JMlab forciert, und mit dem Focal Utopia Sound-System auch auf ein noch höheres Qualitätsniveau als bislang gehoben wird.

