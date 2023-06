In aller Kürze Als State-of-the-art CD-Player bezeichnet Gold Note seit jeher den Gold Note CD-1000 MKII, den man nunmehr auch in neuer Deluxe Version als Gold Note CD-1000 MKII Deluxe DSD anbietet.

Er sei der musikalischste High-end Audio CD-Player, davon zeigt sich das Unternehmen Akamai s.r.l. bei der neuesten Lösung der Marke Gold Note überzeugt, dem Gold Note CD-1000 MKII Deluxe DSD. Schon bei der „Standard-Ausführung“ des CD-Players der Gold Note Series 1000, dem Gold Note CD-1000 MKII, kombiniere man ein hervorragendes Laufwerk mit tadellosem Wandler, einer symmetrisch aufgebauten Signalverarbeitung und einer soliden Stromversorgung, verpacke all dies in einer überaus elegantes Gehäuse, sodass der Gold Note CD-1000 MKII in jeder Beziehung selbst höchste Ansprüche erfüllen könne.

Beim Gold Note CD-1000 MKII Deluxe DSD handelt es sich um die neueste Version der besonders exklusiven Variante des Gold Note CD-1000 MKII, und dieser verfügt nunmehr über einen zusätzlichen USB-Port, über den Signale in Linear PCM mit bis zu 32 Bit und 384 kHz, zudem DSD einschließlich DSD256 verarbeitet werden können.

Gold Note CD-1000 MKII Deluxe DSD – Kein SACD-Player

Ein wenig ungewöhnlich ist der Name schon, den man bei Gold Note für die neue exklusive Ausführung des Gold Note CD-1000 MKII wählte, könnte man dadurch doch dem Irrtum verfallen, es handle sich gar um einen Super Audio CD-Player, und das ist nicht der Fall.

Auch der Gold Note CD-1000 MKII Deluxe DSD ist einzig und allein für die Wiedergabe von Redbook kompatiblen Audio CDs ausgelegt, wobei man hierbei auf ein JPL-2800 des Spezialisten StreamUnlimited Engineering GmbH aus Wien als Laufwerk setzt.

Der Wandler, der beim Gold Note CD-1000 MKII zum Einsatz kommt, ist ein TI PCM1796 Burr-Brown DAC aus dem Hause Texas Instruments, der Signale in Linear PCM mit bis zu 24 Bit und 192 kHz verarbeitet, wobei diese auch von einer optischen sowie koaxialen S/PDIF-Schnittstelle als digitale Eingänge für weitere Quellen stammen können. Die weitere Signalverarbeitung erfolgt über eine symmetrisch ausgelegte Ausgangsstufe.

Foto © Gold Note | Gold Note CD-1000 MKII Deluxe DSD Foto © Gold Note | Gold Note CD-1000 MKII Deluxe DSD Foto © Gold Note | Gold Note CD-1000 MKII Deluxe DSD Foto © Gold Note | Gold Note CD-1000 MKII Deluxe DSD

Gold Note CD-1000 MKII Deluxe DSD – Der Nachfolger des Gold Note CD-1000 MKII Deluxe

Bislang bot Gold Note mit dem Gold Note CD-1000 MKII Deluxe eine exklusivere Ausführung des CD-Players an, die sich durch einen noch besseren D/A-Wandler auszeichnete. Man setzte nämlich auf den Texas Instruments TI PCM1792A Burr-Brown DAC, wobei man sich aber auch hier auf eine Signalverarbeitung von Linear PCM mit bis zu 24 Bit und 192 kHz beschränkte.

Mit dem neuen Gold Note CD-1000 MKII Deluxe DSD hingegen steht nunmehr ein zusätzlicher USB-Port bereit, und über diesen ist der D/A-Wandler des neuen CD-Players in der Lage, Signale in Linear PCM bis hin zu 32 Bit und 384 kHz sowie DSD bis einschließlich DSD256 zu verarbeiten.

Erwähnt sei der Vollständigkeit wegen, dass auch der neue Gold Note CD-1000 MKII Deluxe DSD noch flexibel erweitert werden kann, und zwar ebenso wie die bislang verfügbaren Modellvarianten um eine Röhren-Ausgangsstufe in Form von Gold Note TUBE-1006 oder Gold Note TUBE-1012, sowie externen Netzteilen in Form der Produkte Gold Note PSU-1250 sowie Gold Note PSU-1000.

Foto © Gold Note | Gold Note CD-1000 MKII Deluxe DSD

Preise und Verfügbarkeit

Wie bislang steht natürlich auch die neue exklusive Variante des Gold Note CD-1000 MKII, der Gold Note CD-1000 MKII Deluxe DSD, in den Ausführungen Gold, Schwarz und Silber bereit.

Wir meinen…

Es ist die neueste Deluxe Version des Gold Note CD-1000 MKII, die die italienische High-end HiFi-Schmiede Gold Note nunmehr mit dem neuen Gold Note CD-1000 MKII Deluxe DSD präsentiert. Auch wenn der Name vermuten lassen könnte, dass es sich nunmehr um einen Super Audio CD-Player handelt, so betreffen die Neuerungen allein die Signalverarbeitung bei digitalen Daten externer Quellen, denn beim neuen Gold Note CD-1000 MKII Deluxe DSD steht nunmehr ein zusätzlicher USB-Port bereit, der das volle Potential des Wandlers aus dem Hause Texas Instruments zugänglich macht und neben 32 Bit und 384 kHz nunmehr auch DSD bis hin zu DSD256 ermöglicht.

PRODUKT Gold Note CD-1000 MKII Deluxe DSD Preis k. A.

Ähnliche Beiträge

Über Gold Note

Quelle Gold Note