In aller Kürze Inspiriert vom Gold Note Mediterraneo soll sich dieses neue Laufwerk aus dem Hause Gold Note präsentieren, das man anlässlich des 10. Geburtstags präsentiert, der Gold Note Mediterraneo X.

Schallplatten-Spieler stellen seit jeher ein wichtiges Segment der italienischen Marke Gold Note dar, es überrascht somit keineswegs, dass man nunmehr anlässlich des 10. Geburtstags ein ganz besonderes Laufwerk präsentiert, und zwar den neuen Gold Note Mediterraneo X Turntable. Akamai s.r.l., jenes Unternehmen also, das hinter der Marke Gold Note steht, bezeichnet diesen neuen Schallplatten-Spieler als eine wahre Ikone, als ein Laufwerk, das es so noch nie gab.

Basierend auf dem Gold Note Mediterraneo soll mit dem neuen Schallplatten-Spieler eine Lösung geboten werden, die sich durch hervorragendes Design, exklusive Materialien sowie eine überragende Klangqualität auszeichnet, davon zeigt man sich bei Gold Note überzeugt.

Gold Note Mediterraneo X Turntable – Ein einzigartiges Laufwerk

Beim neuen Gold Note Mediterraneo X Turntable handle es sich um ein Laufwerk, in dem sich die Vergangenheit und de Zukunft der Marke Gold Note verdichte, so die zweifelsfrei sehr metaphorisch geratene Beschreibung des neuen Schallplatten-Spielers. Auch darüber hinaus ist man von Seiten der Italiener bei der Beschreibung der Merkmale dieses neuen Laufwerks keineswegs um Superlative verlegen, wobei man dies ja auch verstehen kann, schließlich soll es sich – anlässlich des 10. Geburtstags – um ein ganz besonderes Produkt handeln.

Tatsache ist, dass man hier versucht, die analoge Welt mit der digitalen zu verbinden, zumindest da, wo es sinnvoll erscheint, und zwar um mit einer besonders hohen Präzision aufwarten zu können, sowie mit Ausstattungsmerkmalen, die man in dieser Form bei Schallplattenspielern bislang nicht kannte.

Foto © Gold Note | Gold Note Mediterraneo X Turntable

Inspiriert vom Gold Note Mediterraneo Turntable

Dass man beim neuen Gold Note Mediterraneo X den Gold Note Mediterraneo als Grundlage der Entwicklung heran zog, ist nicht nur auf Grund des Namens sofort ersichtlich, auch das Design des neuen Modells orientiert sich ganz klar an dem bereits seit geraumer Zeit verfügbaren Laufwerk aus Florenz.

So präsentiert sich der neue Gold Note Mediterraneo X mit einem Chassis, das aus drei Komponenten besteht, und zwar einer massiven Platte aus Aluminium, einer 3 mm starken Edelstahlplatte, sowie einem massivem Block aus italienischem Nussbaumholz.

Die Unterseite aus Nussbaumholz bildet eine Kettenlinie nach, wobei man sich hierbei auf die Werke der Renaissance als großes Vorbild beruft, wie etwa Werken von Michelangelo.

Damit soll nicht nur ein ganz besonders ansprechendes Design erzielt werden, sondern ebenso eine maximale strukturelle Festigkeit, die bei minimaler Masse und geringsten Abmessungen möglich ist.

Das Chassis ruht auf höhenverstellbaren Füssen aus eloxiertem Aluminium, die das schlanke Erscheinungsbild unterstreichen.

Höchst präziser Antrieb

Im Prinzip handelt es sich um ein herkömmliches Laufwerk mit Riemenantrieb, allerdings komme hier ein 12 V Synchron-Motor zum Einsatz, der mit einer besonders präzisen Drehzahlregelung aufwarten kann. Man setze hierbei auf ein eigens entwickeltes Steuerungskonzept basierend auf einem Audio Converter sowie einem Quad-core Mikroprozessor Zudem steht eine externe Stromversorgung zur Verfügung, um ebenfalls maßgeblich zur exakten Drehzahlregelung beizutragen, wie der Hersteller verspricht. Der Plattenteller ist aus einer Kombination aus Aluminium und POM gefertigt und weist eine Masse von 7 kg auf. Er rotiert in einer Split-Spindle Konstruktion in einer Lagerbuchse mit 4,3 mm Keramik-Lagerkugel. Angetrieben wird der Plattenteller von einem präzise geschliffener Riemen aus EPDM.

Foto © Gold Note | Gold Note Mediterraneo X Turntable

Erfassung der Betriebsstunden des Tonabnehmer-Systems

Der Gold Note Mediterraneo X ist mit einem Gold Note B-7 Ceramic Premium High-precision Tonearm bestückt, einem kardanisch gelagertem 9 Zoll Tonarm.

Eine Besonderheit des neuen Gold Note Mediterraneo X ist, dass hier ein elektronischer Timer zur Verfügung steht, über den sich die Betriebsstunden des Tonabnehmer-Systems erfasst werden. Damit soll die Abnutzung der Nadel zumindest „auf dem Papier“ protokolliert werden können, sodass man sich gegebenenfalls um Ersatz umsehen kann.

Dies wird über ein Touchscreen-Display angezeigt, über das alle Funktionen des Schallplatten-Spielers komfortabel gesteuert werden können und auch eine Feinjustierung der Drehzahl sowie das von dem Motor gelieferte Drehmoment abgestimmt werden können.

Der neue Gold Note Mediterraneo X misst 470 x 360 x 210 mm, bringt rund 25 kg auf die Waage und wird mit einer passenden Schutzhaube aus transparentem, dunkelgrauem Acryl ausgeliefert.

Preise und Verfügbarkeit

Noch ist nicht klar, wann und zu welchem Preis der neue Gold Note Mediterraneo X tatrsächlich im Fachhandel zu finden sein wird.

Wir meinen…

Ein Laufwerk, das basierend auf dem Gold Note Mediterraneo anlässlich des 10. Geburtstags der Marke Gold Note auf den Markt kommen soll, steht mit dem neuen Gold Note Mediterraneo X in Bälde bereit. Das italienische Unternehmen Akamai s.r.l. spricht hierbei von einem Laufwerk, das es so noch nicht gab, und verweist dabei auf durchaus spannende Ausstattungsmerkmale. Damit richte man sich an Vinyl-Enthusiasten, die das Besondere suchen, so die High-end HiFi-Schmiede aus Florenz.

PRODUKT Gold Note Mediterraneo X Turntable Preis k. A.

