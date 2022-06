Highlander Partners L.P. übernimmt McIntosh Group Inc.

Highlander Partners L.P. gab nunmehr die Übernahme der McIntosh Group Inc. bekannt, jenem Unternehmen also, das renommierte Marken wie etwa McIntosh Laboratory Inc. und Sonus Faber S.p.a. unter einem Dach vereint. Highlander Partners L.P. versteht sich als eine führende Private Investment Group, die eigenen Angaben zufolge ein Vermögen von über zwei Milliarden US-Dollar verwaltet und ihren Sitz in Dallas im US-Bundesstaat Texas hat.

Das Unternehmen konzentriere sich auf Investitionen in Unternehmen in bestimmten Branchen, in denen die Unternehmensleitung über beträchtliche Betriebs- und Investitionserfahrung verfügt, darunter die Grundstoffindustrie, die Nahrungsmittelindustrie, die chemische Industrie, die Konsumgüterindustrie und andere. Highlander Partners L.P. verfolgt eigenen Angaben zufolge einen Buy-and-Build-Investitionsansatz, der Werte schaffe, indem er Unternehmen hilft, sowohl organisch als auch durch Übernahmen zu wachsen.

„Wir haben unsere Investitionsstrategie in Bezug auf verbraucherorientierte Marken und Luxusgüter über mehrere Jahre hinweg weiterentwickelt. Die Gelegenheit, so starke Marken wie die der McIntosh Group zu erwerben, bietet sich nicht oft, und wir freuen uns sehr, Teil des nächsten Kapitels des Unternehmens zu sein. Wir glauben, dass es eine einmalige Gelegenheit gibt, andere Luxus-Technologie-Marken zu erwerben und beabsichtigen, in dieser Kategorie aktiv zu bleiben. Jeff L. Hull, Highlander Partners President und CEO

McIntosh Group Inc. mit renommierten Marken

Die Marken, die die McIntosh Group Inc. vereint, waren in den letzten Jahren schon mehrfach Teil diverser Übernahmen, nun steht die McIntosh Group Inc. zur Gänze im Fokus einer neuen Übernahme. Sie fertigt und vertreibt weltweit Lösungen im High-end HiFi-Segment, wie etwa Verstärker, Lautsprecher-Systeme und Schallplatten-Spieler sowie zahlreiche weitere Systeme.

Man setze, so das Unternehmen, auf hochwertige Lösungen, ausgefeilte Technologien, raffiniertes Design und handwerklich tadellose Fertigung. Dies habe dazu geführt, dass McIntosh Group. Inc. für unvergleichliches Design, herausragende Produktqualität und ein einzigartiges Kundenerlebnis stehe.

McIntosh Laboratory Inc. und Sonus Faber S.p.a.

Allen voran sind es natürlich aktuell die Marken McIntosh Laboratory inc. sowie Sonus Faber S.p.a. die als führende Hersteller Teil der McIntosh Group Inc. in Erscheinung treten. McIntosh, bereits im Jahr 1949 begründet, gilt als einer der renommiertesten Marken im High-end HiFi-Segment, gleiches gilt für das italienische Unternehmen Sonus Faber S.p.a. im Bereich Lautsprecher-Systeme.

Darüber hinaus bietet die McIntosh Group Inc. in Nordamerika, Mittel- und Südamerika, Großbritannien und den Benelux-Ländern voll integrierte Vertriebsdienstleistungen für ihre eigenen Marken sowie für verschiedene Fremdmarken wie Pro-Ject Audio Systems, Rotel oder aber auch Bassocontinuo an.

Zunehmend ist die Gruppe auch im Automotive Sektor tätig, wobei man natürlich auch hier allen voran auf Partnerschaften im Premium-Segment setzt, wie etwa der Marke Jeep im Fall von McIntosh Laboratory Inc. und Maserati bei Sonus Faber S.p.a.

Potential für weiteres Wachstum

Durch die nunmehr erfolgte Übernahme soll ein noch größeres Wachstum in allen Unternehmensbereichen erzielt werden, so die Beteiligten Unternehmen in einer Aussendung.

„Wir freuen uns sehr, unseren Wachstumskurs gemeinsam mit dem Highlander-Team fortzusetzen. Über alle Marken und Produktkategorien hinweg sehen wir weiterhin bemerkenswerte Ergebnisse und ein Übermaß an Möglichkeiten. Wir glauben, dass Highlanders finanzieller Ansatz und seine operative Expertise dazu beitragen können, diese Chancen zu nutzen.“ Jeff Poggi und Charles Randall, Co-CEOs der McIntosh Group Inc.

Man sieht sich bestens gerüstet, um auf neue Trends frühzeitig zu erkennen und auf den sich verändernden Markt bestmöglich reagieren zu können.

„Die McIntosh Group befindet sich am Schnittpunkt mehrerer starker Trends, an denen wir gerne teilhaben möchten. Das Wohnumfeld entwickelt sich rasant weiter, wobei die Technologie zu einem integralen Bestandteil des gesamten Hauses wird. Darüber hinaus verlangen die Verbraucher quer durch das demografische Spektrum mehr denn je nach High-Fidelity-Audio, und Premium-Marken wie McIntosh und Sonus Faber werden zunehmend als funktionale Kunstwerke angesehen.“ Ben Slater, Partner bei Highlander

