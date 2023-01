Lautsprecher-Grill von Gabriel A/S für On-wall Speaker von Lyngdorf Audio

In aller Kürze Im Rahmen der ISE 2023 kündigt SL Audio A/S an, dass man für die On-wall Speaker von Lyngdorf Audio nunmehr neue Textil-Bespannungen von Gabriel A/S offeriert.

SL Audio A/S setzte bislang bei den verschiedenen Lautsprecher-Systemen allen voran auf eher klassische, zeitlos elegante Design-Varianten mit klaren Linien, Ausführungen in Schwarz und Weiss, sowie dezente Farben bei den eingesetzten Textilbespannungen für den Lautsprecher-Grill. Ab sofort will man sich diesbezüglich allerdings ein wenig vielseitiger zeigen, im wahrsten Sinne des Wortes treibt man es nun bunt, wie das Unternehmen rund um die Speaker der Marke Lyngdorf Audio im Rahmen der ISE 2023 unter Beweis stellte.

Neuer Lyngdorf Cue-100 – High-end Audio Design Loudspeaker als Initialzündung

Auch wenn es SL Audio A/S nicht konkret so zu Protokoll gibt, so scheint es doch, dass der neue, erstmals im Rahmen der ISE 2023 in Barcelona präsentierte Lyngdorf Cue-100 – High-end Audio Design Loudspeaker doch eine Art Initialzündung dafür darstellt, dass man nunmehr bei Lautsprecher-Systemen insgesamt mehr Farbe wagt.

So weist der neue Lyngdorf Cue-100 – High-end Audio Design Loudspeaker die Möglichkeit auf, diesen optional mit einem optionalen Stoff-Bezug zu verfeinern, wobei das dänische Unternehmen SL Audio A/S hierbei mit einem weiteren renommierten dänischen Unternehmen kooperierte, und zwar Gabriel A/S, einem ausgewiesenen Spezialisten für Textil-Gewebe, nicht zuletzt im Zusammenhang mit Lösungen der Unterhaltungselektronik. Diese Zusammenarbeit erweiterte man nunmehr auch auf eine Reihe weiterer Lautsprecher-Systeme, sodass Kunden auch hier künftig mehr Auswahl vorfinden.

Zusammenarbeit mit Gabriel A/S

So konzipierten die Design von SL Audio A/S und Gabriel A/S neue Optionen bei der Textil-Bespannung verschiedenster Lautsprecher-Systeme von Lyngdorf Audio, ganz konkret den Modellen Lyngdorf MH-2 sowie Lyngdorf MH-3 sowie Lyngdorf FR-1.

Zur Auswahl stehen hierbei eine Reihe durchaus sehr ansprechend wirkender Farbvarianten, und zwar Grey, Black, Petrol Blue. Dusty Green und Red.

Preise und Verfügbarkeit

Bislang liegen uns keine Details dazu vor, zu welchen Preisen SL Audio A/S die neuen Design-Varianten beim Lautsprecher-Grill für die On-wall Speaker der Marke Lyngdorf Audio anbieten will und dann diese zur Verfügung stehen.

Wir meinen…

Ja, gut so! Ein großes Lob für SL Audio A/S sei an dieser Stelle für den nunmehr gewagten Schritt ausgesprochen, bei den On-wall Speaker der Marke Lyngdorf Audio nunmehr ein wenig Farbe ins Spiel zu bringen, und zwar mittels neuer optionaler Farben beim Lautsprecher-Grill. Man setzt hierbei auf die Expertise des dänischen Spezialisten Gabriel A/S und bietet diese in Grau, Schwarz, Blau, Grün und Rot an, und zwar für die Systeme Lyngdorf MH-2, Lyngdorf MH-3 sowie Lyngdorf FR-1.

PRODUKT Optionaler Lautsprecher-Grill von Gabriel A/S für Lyngdorf On-wall Speaker Preis k. A.