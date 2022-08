Neue Preise bei HRA Streaming von HIGHRESAUDIO

In aller Kürze Das Berliner Unternehmen HIGHRESAUDIO präsentiert ein neues Preismodell für sein Hi-res Audio Streaming-Angebot HRA Streaming.

Streaming allein in bester Studio Master Qualität, dafür steht HRA Streaming des deutschen Unternehmens HIGHRESAUDIO. Seit Jahr und Tag finden audiophile HiFi- und Musik-Enthusiasten hiermit eine Möglichkeit, Musik in bester Qualität zu genießen, wobei das Angebot natürlich, wie viele in diesem Bereich, über ein kostenpflichtiges Abonnement zugänglich ist. Ab sofort stellt HIGHRESAUDIO nunmehr das Preismodell um, wobei dies für den Anwender eine Preisreduktion bei gleich hoher Qualität mit sich bringt.

HRA Streaming – Das besonders exquisite Angebot

HRA Streaming von HIGHRESAUDIO rühmt sich keinesfalls, ein Anbieter mit Abermillionen Musik-Titel zu sein, vielmehr steht hier ganz klar Klasse vor Masse, Qualität vor Quantität im Fokus. Jedes Audio-File, das HRA Streaming feilbietet, liegt in 24 Bit Studio Master Qualität vor, man verzichtet bewusst komplett auf Daten-reduzierte Formate und selbst „CD-Qualität“ bleibt hier außen vor. Erklärtes Ziel ist es, dem Anwender Musik in allen Details und mit allen Nuancen anbieten zu können.

Ebenso wie beim Download-Angebot setzt HIGHRESAUDIO auch für HRA Streaming auf eine umfangreiche, penible Qualitätssicherung, man garantiert, dass lediglich native und originale 24 Bit Studio Master im Sortiment zu finden sind.

Dennoch stehen aber längst über 750.000 handverlesene Tracks zur Verfügung, wobei das Spektrum über alle Genres hinweg reicht.

Hinzu kommen kuratierte, redaktionell gepflegte Playlists, über die sich so manche Neuentdeckung machen lässt.

Neues Preismodell

Nun führt HIGHRESAUDIO ein neues Preismodell ein, das sehr zum Vorteil des Konsumenten ausfällt, die Preise sinken nämlich, und dies bei gleichbleibend hoher Qualität.

So steht etwa nunmehr das HRA Streaming Abonnement für sechs Monate zum einmaligen Preis von € 79,- zur Verfügung, das HRA Streaming Abonnement für ein Jahr schlägt mit € 149,- zu Buche. Besonders spannend ist das HRA Streaming Abonnement Plus, denn hierbei werden € 199,- für 12 Monate fällig, man erhält aber zugleich 30 Prozent Rabatt auf jedes bei HIGHRESAUDIO gekaufte Album. Streaming ist ja prinzipiell eine nette Sache, aber viele schätzen es nach wie vor sehr, ausgewählte Alben wirklich jederzeit und überall im Zugriff zu haben, nutzen also auch weiterhin Downloads. Für diese Zielgruppe ist dieses letztgenannte Abonnement natürlich perfekt.

Um das Angebot zu testen, steht ein 7-tägiges kostenloses Probe-Abonnement zur Verfügung, dies sei an dieser Stelle der Vollständigkeit wegen angeführt.

Wir meinen…

Das Berliner Unternehmen HIGHRESAUDIO stellt nicht nur bei Downloads eine große Ausnahme am Markt dar, da hier ausschließlich geprüfte und damit garantiert native Hi-res Aufnahmen in zumindest 24 Bit Studio Master Qualität geboten werden, sondern ebenso bei dessen Streaming-Angebot, HRA Streaming. Auch hier findet man allein 100 Prozent geprüfte native, originale 24 Bit Studio Master Aufnahmen, sodass sich das Angebot allen voran an Qualitätsbewusste Musikliebhaber und HiFi-Enthusiasten richtet.

PRODUKT HRA Streaming by HIGHRESAUDIO Preis 7-tägiges Probe-Abonnement unverbindlich und kostenlos

HRA Streaming: € 79,- (6 Monate)

HRA Streaming: € 149,- (12 Monate)

HRA Streaming + Downloads: € 199,- (12 Monate)

Marke HIGHRESAUDIO Hersteller HIGHRESAUDIO UG Vertrieb HIGHRESAUDIO UG Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

