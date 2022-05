Perlisten Audio nun bei Audio Reference GmbH

In aller Kürze Ab sofort zeichnet der deutsche Vertrieb für die herausragenden Lösungen aus dem Hause Perlisten Audio verantwortlich.

Perlisten Audio ist ein sehr junges Unternehmen, selbst wenn man mit einrechnet, dass die Unternehmensgründer Daniel Roemer als CEO sowie Lars Johansen als CSO sich im Jahr 2016 dazu entschlossen, ihre speziellen Vorstellungen rund um die Entwicklung von Lautsprecher-Systemen künftig in Form eigener Lösungen und im Rahmen ihres eigenen Unternehmens umzusetzen. Der Startschuss für die ersten Produkte fiel im Jahr 2021, man gönnte sich also ausreichend Zeit, die speziellen Konzepte auch tatsächlich in allen Details umzusetzen, um letztlich keinerlei Kompromisse eingehen zu müssen.

Perlisten Audio – Ein Unternehmen mit spezieller Philosophie

Selbstverständlich verfolgt jedes Unternehmen eigenen Grundsätzen, adressiert einen speziellen Markt, so auch Perlisten Audio, wobei man hier eine ganz besonders spannende Philosophie als Leitmotiv für die Entwicklung der eigenen Produkte wählte.

Perceptional Listening, so beschreiben die Entwickler aus Verona im US-Bundesstaat Wisconsin den Antrieb für ihr Schaffen, wobei man dies wohl am besten mit „das aufmerksame Hören“ übersetzen kann.

Man will ganz klar eine besonders anspruchsvolle Kundenschicht bedienen, wobei man sich die Aufgabe stellte, die Bereiche HiFi und Home Cinema gleichermaßen abzudecken, was letztlich eine durchaus sehr ambitionierte Herangehensweise ist. Aus Sicht von Perlisten Audio gelten in beiden Segmenten letztlich die gleichen Regeln, Musik oder Filmton müssen tunlichst präzise, damit mit höchster Detailtreue und Dynamik sowie optimalem Timing dargeboten werden, und dies möglichst so, dass Lautsprecher-Systeme weitestgehend frei von individuellen Raumeinflüssen ihre beste Performance abliefern können.

Technologie-getriebener Entwicklungsansatz

Perlisten Audio setzt, um dieses Ziel zu erreichen, allen voran auf innovative Technologien, die man seit der Gründung im Jahr 2016 bis hin zur Markteinführung erster Produkte im letzten Jahr, eigens entwickelte und die man als einzigartig ansieht.

Es sind Merkmale wie etwa die so genannte Perlisten Directivity Pattern Control Technologyl, kurz auch als Perlisten DPC bezeichnet, oder auch die eigens entwickelten Treiber des Typs Perlisten TeXtreme Carbon Fiber Woofer, die die Lösungen des Unternehmens auszeichnen sollen.

Hinzu kommt, dass man speziell für den Home Cinema Bereich auf Zertifizierungen durch Spezialisten wie THX Ltd. vertraut, und sich auch hier mit nicht weniger als der Referenz-Klasse begnügt.

Aus Sicht von Perlisten Audio ist es klar, dass man speziell als Neueinsteiger in den hart umkämpften Markt der Lautsprecher-Systeme mit besonderen Merkmalen, mit wirklich herausragenden Produkten auftrumpfen muss, um hier erfolgreich bestehen zu können.

Das Führungsteam des Unternehmens bringt dafür allen voran reichlich Erfahrung mit ein, denn Daniel Roemer kann etwa auf mehr als 25 Jahre in der Branche in führenden Positionen im Bereich Research & Development verweisen. Ähnliches gilt für Lars Johansen, dessen Vita Namen wie JBL, Harman Kardon, Klipsch, Jamo oder etwa Miller & Kreisel auflistet.

Breit aufgestelltes Produktsortiment

Interessant ist, dass das Produktsortiment von Perliston Audio sich bereits sehr breit aufgestellt präsentiert, obwohl man ein derart junges Unternehmen ist. Zugegeben, letztlich sind es mit der Perlisten R-Series sowie Perlisten S-Series „nur“ zwei Produktlinien, diese umfassen aber jeweils Stand-Lautsprecher-Systeme, Regal- und Monitor- sowie Center-Speaker, um tatsächlich HiFi- als auch Home Cinema Enthusiasten adressieren zu können. Damit nicht genug, auch eine Reihe an Subwoofern kann Perlisten Audio bereits vorweisen.

Audio Reference GmbH als neuer Vertrieb

Die Produkte aus dem Hause Perlisten Audio stehen nunmehr allesamt beim Hamburger Vertrieb Audio Reference GmbH zur Verfügung. Das Unternehmen dient somit dem Fachhandel als kompetenter Ansprechpartner für die wirklich herausragenden Lösungen von Perlisten Audio und kann mit deren Systemen das Produktangebot einmal mehr um eine Marke erweitern, die etwas Außergewöhnliches darstellt.

Wir meinen…

Das junge US-amerikanische Unternehmen Perlisten Audio hat sich große Ziele gesetzt. Man will nicht weniger als Referenz-Systeme im Bereich Lautsprecher bieten, die HiFi- und Home Cinema Enthusiasten gleichermaßen durch ihre herausragende Darbietung begeistern können. Diese Produkte hierzulande würdig zu vertreten, dieser Aufgabe wiederum will sich das Hamburger Unternehmen Audio Reference GmbH stellen, das nunmehr als neuer Vertrieb die Verantwortung für die Systeme von Perlisten Audio übernimmt.

