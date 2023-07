In aller Kürze Als eine Art essentielles Reinigungsset für Vinyl-Liebhaber präsentiert sich das neue Pro-Ject Cleaning Set Advanced.

Es ist für Musikliebhaber, die gerne auf Schallplatte setzen, eine Art Ritual, die simple, schnelle und hoffentlich effektive Reinigung der Schallplatte, nachdem man diese auf den Teller des Schallplatten-Spielers legte. Einfach einmal mit einer Bürste über die Platte drüber wischen, eventuell noch den Tonabnehmer reinigen, sprich, die Nadel vom Staub befreien, danach den Tonarm auf die Platte herab senken und Musik genießen.

Alles, was es dafür braucht, will das Unternehmen Pro-Ject Audio Systems nunmehr etwa mit dem neuen Pro-Ject Cleaning Set Advanced als kostengünstiges Paket anbieten.

Reinigung von Schallplatte und Tonabnehmer binnen Sekunden

Der Clou an den Lösungen des Pro-Ject Cleaning Set Advanced ist, dass es sich um Werkzeuge handelt, die man stets griffbereit neben dem Schallplatten-Spieler aufbewahrt und mit denen die Reinigung von Schallplatten und Tonabnehmer-Systemen tatsächlich binnen weniger Sekunden erledigt ist.

Das Set umfasst dabei drei Produkte, und zwar zwei Bürsten sowie ein besonders spannendes Utensil, bei dem Pro-Ject Audio Systems selbst von einer High-tech Lösung spricht.

Pro-Ject Vinyl Clean

Bei Pro-Ject Vinyl Clean handelt es sich um eine Lösung, die aus speziellem Polymehr gefertigt ist, das Staub ganz besonders schnell und effektiv entfernt, und zwar einfach dadurch, dass man diese Masse auf der Oberfläche der Schallplatte auflegt und sanft abrollt. Ja nicht wischen, das ist hier nicht angebracht, es gilt tatsächlich die Oberfläche einfach abzutupfen, wenn man es so ausdrücken will.

Erwähnt sei, dass man diese Lösung nur mit trockenen, zudem tunlichst sauberen Händen einsetzen sollte, dann hält dieses Reinigungsprodukt nach Angaben des Herstellers problemlos einige Monate.

Pro-Ject Brush it

Mit Pro-Ject Brush it steht eine klassische Bürste bereit, und zwar eine Bürste mit Kohlefaser-Borsten, die damit auch dafür Sorge trägt, dass elektrostatische Aufladung reduziert wird. Diese Bürste dient natürlich dazu, vor dem Abspielen noch rasch die Oberfläche der Schallplatte von etwaigen Staubpartikel zu befreien, ein Arbeitsschritt, der für Vinyl-Enthusiasten ohnehin feste Routine darstellt.

Pro-Ject Clean it

Mit Pro-Ject Clean it steht eine weitere Bürste bereit, ebenfalls bestückt mit Kohlefaser-Borsten, allerdings ausgelegt für die Reinigung der Tonabnehmer-Nadel. Auch die Reinigung der Nadel sollte zumindest einmal an einem entspannten Musik-Abend vorgenommen werden, Pro-Ject Clean it ist ein gutes Werkzeug dafür.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue Pro-Ject Cleaning Set Advanced soll ab sofort im Fachhandel zu finden sein. Der empfohlene Verkaufspreis für diese Lösung wird mit € 34,99 ausgewiesen.

Wir meinen…

Eine Werkzeugsammlung wie jene die das neue Pro-Ject Cleaning Set Advanced aus dem Hause Pro-Ject Audio Systems umfasst, sollte eigentlich jeder Vinyl-Liebhaber zur Hand haben, denn damit ist die simple, schnelle und dennoch effektive Reinigung der Schallplatte als auch des Tonabnehmer-Systems jederzeit möglich.

PRODUKT Pro-Ject Cleaning Set Advanced Preis € 34,99

