In aller Kürze Als eine Art Allround-Werkzeug sei das Pro-Ject Vinyl Care Set zu verstehen, das Pro-Ject Audio Systems nun offeriert.

Zugegeben, ein wenig überschwänglich erscheint es schon, wenn Pro-Ject Audio Systems rund um das neue Pro-Ject Vinyl Care Set von einer ultimativen Reinigungslösung spricht, tatsächlich hält dieses Paket aber alles bereit, was für die einfache und vor allem schnelle Reinigung rund um die Wiedergabe von Schallplatten erforderlich ist.

Neben Utensilien zur Reinigung von Schallplatten findet man hier auch alle relevanten Werkzeuge, um den Schallplatten-Spieler selbst, hier allen voran auch den Tonabnehmer, auf die Schnelle von Staub zu befreien.

Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Vinyl Care Set

Pro-Ject Vinyl Clean

Ein Utensil, das man in diesem Paket findet, ist das so genannte Pro-Ject Vinyl Clean und damit eine durchaus außergewöhnliche Lösung, handelt es sich hierbei doch um eine Polymer-Masse, die auf besonders schonende, dennoch sehr effektive Art und Weise Staub von der Schallplatte durch einfaches abtupfen der Oberfläche entfernen soll.

Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Vinyl Care Set Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Vinyl Care Set

Mit entsprechender Vorsicht empfiehlt Pro-Ject Audio Systems Pro-Ject Vinyl Clean auch für die Reinigung des Tonabnehmers, wobei wir diesbezüglich dann doch Abstand davon nehmen würden, die empfindliche Nadel mit dieser Masse zu reinigen, zumal dem Paket ja auch entsprechende Lösungen beiliegen.

Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Vinyl Care Set

Pro-Ject Brush it

Mit Pro-Ject Brush it steht eine klassische Bürste bereit, und zwar eine Bürste mit Kohlefaser-Borsten, die damit auch dafür Sorge trägt, dass elektrostatische Aufladung reduziert wird. Diese Bürste dient natürlich dazu, vor dem Abspielen noch rasch die Oberfläche der Schallplatte von etwaigen Staubpartikel zu befreien, ein Arbeitsschritt, der für Vinyl-Enthusiasten ohnehin feste Routine darstellt.

Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Vinyl Care Set Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Vinyl Care Set

Pro-Ject Clean it

Mit Pro-Ject Clean it steht eine weitere Bürste bereit, ebenfalls bestückt mit Kohelfaser-Borsten, allerdings ausgelegt für die Reinigung der Tonabnehmer-Nadel. Auch die Reinigung der Nadel sollte zumindest einmal an einem entspannten Musik-Abend vorgenommen werden, Pro-Ject Clean it ist ein gutes Werkzeug dafür.

Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Vinyl Care Set

Pro-Ject Cloth it

Pro-Ject Cloth it ist nichts anderes als ein Mikrofaser-Tuch, das allen voran für die Reinigung des Schallplatten-Spielers selbst gedacht ist. Man habe hier ein Gewebe gewählt, das selbst bei satinierten und hochglänzenden Oberflächen keinerlei Beschädigungen wie Schlieren oder gar Kratzer verursachen sollte, so das Versprechen des Herstellers.

Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Vinyl Care Set

Pro-Ject Level it

Als eine Art „Zugabe“ findet man Pro-Ject Level it in der Packung des Pro-Ject Vinyl Care Set, denn mit Reinigung hat dieses Werkzeug nichts zu tun, handelt es sich doch hierbei um eine simple Wasserwaage. Diese ist aber überaus hilfreich, um die korrekte Aufstellung des Schallplatten-Spielers zu kontrollieren, schließlich stellt dies eine essentielle Voraussetzung für einen optimalen Betrieb mit besten Ergebnissen dar.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue Pro-Ject Vinyl Care Set steht ab sofort im Fachhandel bereit. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 79,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Produkte zur Reinigung von Schallplatte gehören fest ins Werkzeugsortiment jedes Vinyl-Liebhabers, und zwar durchaus in unterschiedlichster Form, sei es zur einfachen, schnellen, oder aber zur besonders gründlichen Reinigung. Auch Utensilien zur Reinigung des Tonabnehmers, speziell der Nadel, ja auch des Schallplatten-Spielers selbst, sind allesamt unerlässlich. Eine Sammlung hilfreicher, praktischer Werkzeuge stellt Pro-Ject Audio Systems mit dem neuen Pro-Ject Vinyl Care Set bereit.

PRODUKT Pro-Ject Vinyl Care Set Preis € 79,-

Quelle Audio Tuning Vertriebs GmbH