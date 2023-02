In aller Kürze Bis zu sechs Quellgeräte kann die neue lineare Stromversorgung bedienen, die Pro-Ject Audio Systems mit der neuen Pro-Ject Power Box DS3 Sources präsentiert.

Als All-in-One Netzteil als ideales Upgrade bezeichnet Pro-Ject Audio Systems die neue Pro-Ject Power Box DS3 Sources, die man nunmehr als universelle Lösung der Pro-Ject Box Design Series, konkret der Pro-Ject Box Design DS3 Series präsentiert. Abgesehen davon, dass man sich mit einer derartigen Lösung viele einzelne Netzteile erspart, soll die neue Pro-Ject Power Box DS3 Sources eine hochreine, Schaltnetzteil-freie Spannungsversorgung bieten, und zwar für Systeme mit 9 V, 15 V und 18 V. Neben fünf Quellgeräten unterschiedlichster Art kann somit auch ein Schallplatten-Spieler aus dem Hause Pro-Ject Audio Systems mit Strom versorgt werden.

Pro-Ject Power Box DS3 Source – Sechsfache Power in einem eleganten Gehäuse

Bekanntlich bietet Pro-Ject Audio Systems mit der Pro-Ject Box Design Series verschiedenste Lösungen an, von der Phono-Vorstufe über D/A.Wandler, Streaming-Clients bis hin zu Kopfhörer-Verstärkern und Vor- und Endstufen bzw. Stereo Vollverstärker.

Auch wenn man damit flexibel ein individuelles HiFi-System aufbauen kann, die vielen Netzteile, die damit einhergehen, sind dann doch unpraktisch. Genau dies erspart man sich mit Lösungen wie der neuen Pro-Ject Power Box DS3 Source, wobei aber, man beachte die Bezeichnung, hierbei tatsächlich allein Quellgeräte genutzt werden können, Stereo Vollverstärker und Leistungssverstärker bleiben außen vor.

Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Power Box DS3 Source Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Power Box DS3 Source Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Power Box DS3 Source Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Power Box DS3 Source

Aufwendiges Netzteil für 9 V, 15 V und 18 V

Wie bereits beschrieben, stellt die neue Pro-Ject Power Box DS3 Source 9 V, 15 V und 18 V Gleichstrom bereit, und zwar konkret zweimal 9 V für verschiedenste Quellgeräte, einmal 15 V für alle mit 15 V DC betriebenen Schallplatten-Spieler von Pro-Ject Audio Systems, sowie gleich dreimal 18 V ebenfalls für verschiedenste Quellgeräte.

Basis der Stromversorgung ist hier ein Ringkern-Transformator sowie ein Haupt-Trenntransformator mit Kupferfolienabschirmung, einem Spannungsfleichrichter mit präziser Regelung, eine hohe Filterkapazität mit 10.000 μF, Kondensatoren mit niedrigem ESR sowie insgesamt stets Rausch-armen Komponenten und einem Überspannungsschutz. Besonders hervor heben muss man zudem eine Soft-start Funktion, die vor etwaigen Stromspitzen beim Einschalten schützt.

Verpackt ist die Pro-Ject Power Box DS3 Source natürlich in ein robustes Aluminium-Gehäuse, das einerseits effektiv von Störungen schützt, und in Silber als auch Schwarz elegant aussieht, zumal optional magnetisch haftende Seitenteile aus Holz zur Verfügung stehen, die den wertigen Eindruck nochmals zusätzlich unterstreichen.

Foto © Pro-Ject Audio Systems | Pro-Ject Power Box DS3 Source

Kabel im Lieferumfang enthalten

Erwähnt sei abschließend noch, dass die Pro-Ject Power Box DS3 Source mit passenden Kabeln ausgeliefert wird, also inklusive Verbindungskabel für zweimal 9 V und damit 1,3 mm Hohlstecker, dreimal 18 V und damit 2,5 mm Hohlstecker, und ebenso ein Kabel für den Anschluss mit 15 V und 2,1 mm Hohlstecker. Optional bietet Pro-Ject Audio Systems aber noch Pro-Ject Connect it Power Cable an, die mit besonders ausgeklügelter Schirmung für eine bestmögliche Übertragung aufwarten.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue Pro-Ject Power Box DS3 Source soll dieser Tage bereits im Fachhandel zu finden sein. Wie beschrieben steht sie in Schwarz und Silber bereit und kostet laut Herstellerangaben € 699,-

Wir meinen…

Abgesehen davon, dass mit der neuen Pro-Ject Power Box DS3 Source eine Lösung bereit stehen soll, die für eine solide Stromversorgung frei von störenden Einflüssen von bis zu sechs Quellen sorgen soll, darunter auch Schallplatten-Spieler aus dem Hause Pro-Ject Audio Systems, erweist sich dieses neue Device der Pro-Ject Box Design Series schon allein deswegen als praktisch, da man sich hier im Fall der Fälle zig Steckernetzteile erspart.

PRODUKT Pro-Ject Power Box DS3 Source Preis € 699,-

