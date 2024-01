PS Audio StellarGold DAC - Neuer D/A-Wandler der PS Audio Stellar Series

In aller Kürze PS Audio erweitert die PS Audio Stellar Series nunmehr um einen neuen D/A-Wandler, den PS Audio StellarGold DAC.

Es sei herausragende Technologie die als Basis des neuen PS Audio StellarGold DAC diene, so beschreibt PS Audio den neuesten Spross der PS Audio Stellar Series. Man habe hier alles daran gesetzt, eine Lösung zu realisieren, die in ihrer Klasse neue Standards setze, dies verspricht das Unternehmen aus Boulder.

So stehe hier ein so genannter Octo DAC bereit, und zwar in Kombination mit einer in reiner Class A aufgebauten Ausgangsstufe, der PS Audio StellarGold DAC bilde damit eine Lösung, die man mit Fug und Recht als Wandler State-of-the-art bezeichnen könne.

Octo DAC – Vier parallele ESS DACs pro Kanal

Es ist allen voran ein Ausstattungsmerkmal, das den neuen PS Audio StellarGold DAC so einzigartig mache, wie PS Audio betont, und zwar, dass hier ein Design basierend auf gleich mehrere DACs pro Kanal setze, und zwar jeweils vier Stück an der Zahl. PS Audio spricht daher auch von einer Lösung ausgeführt als Octo DAC.

Die DACs stammen vom Spezialisten ESS Technology Inc., wobei es sich konkret um Bausteine des Typs ESS ES9039Pro DAC handelt.

Damit sollen sich geradezu atemberaubende Ergebnisse erzielen, schwärmt PS Audio, denn durch die Verwendung mehrerer hochpräziser DACs erziele man ein besonders geringes Rauschen und verringere das Übersprechen zwischen den Kanälen, zudem werde die Linearität, die Auflösung und der Dynamikbereich erhöht, sodass in Summe eine herausragende Präzision und Detailvielfalt.

Dazu soll natürlich auch die schon erwähnte vollsymmetrisch ausgelegte, diskret aufgebaute so genannte Hybrid Output Stage beitragen, die beim neuen PS Audio StellarGold DAC zum Einsatz kommt, und die JFET mit BJT kombiniert.

32 Bit 768 kHz und DSD256

Der neue PS Audio StellarGold DAC ist in der Lage, Signale in Linear PCM mit bis zu 32 Bit und 7568 kHz zu verarbeiten, zudem versteht er sich auch auf Signale in DSD, wobei hierbei das Spektrum bis hin zu DSD256 reicht.

S/PDIF, USB, I2S und AES/EBU

An Schnittstellen mangelt es dem neuen PS Audio StellarGold DAC natürlich nicht, tatsächlich steht hier alles bereit, um digitale Quellen auf unterschiedlichste Art und Weise einzubinden. So findet man an der Rückseite des Wandlers nicht nur eine optische und zwei koaxiale S/PDIF-Schnittstellen, eine AES/EBU sowie zwei I2S ausgeführt als HDMI, sondern zudem auch einen USB-Port, wobei es sich hierbei um einen USB-B für die direkte Verbindung mit einem PC oder Mac handelt.

Bei den Ausgängen stehen übrigens sowohl unsymmetrische Cinch auch symmetrische XLR bereit, und neben 12 V Trigger hält die Rückseite auch PS Link parat.

Mit Abmessungen von 43,18 x 7,62 x 30,48 cm bringt es der neue PS Audio StellarGold DAC auf 10,2 kg und er steht wahlweise in Schwarz oder Silber zur Verfügung.

Preis und Verfügbarkeit

Der neue PS Audio StellarGold DAC soll bereits dieser Tage im Fachhandel zu finden sein, und zwar, wie eben erwähnt, in Schwarz oder Silber. Der empfohlene Verkaufspreis wird vom Hersteller mit € 4.799,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Es sei ein D/A-Wandler, der seinesgleichen suche, denn er liefere derart feine Ergebnisse, die man in seiner Preisklasse bislang nicht erzielen konnte, davon zeigt sich die US-amerikanische High-end HiFi-Schmiede PS Audio bei der neuesten Lösung der PS Audio Stellar Series, dem PS Audio StellarGold DAC überzeugt. Das Unternehmen aus Boulder im Bundesstaat Colorado spricht daher gar davon, dass der PS Audio StellarGold DAC weit über seine Klasse hinaus neue Standards setze.

PRODUKT PS Audio StellarGold DAC Preis € 4.799,-

