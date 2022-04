Roon 1.8 Build 933 – Optimierungen für TIDAL und Qobuz

In aller Kürze Mit Roon 1.8 Build 933 stellt Roon Labs LLC. ein weiters Update der Medien-Verwaltungs- und Multiroom Audio-Streaming-Plattform bereit.

Roon 1.8 Build 933 steht ab sofort zum Download bereit, damit liefert die Software-Schmiede Roon Labs LLC. binnen weniger Wochen ein weiteres Update für ihre Medien-Verwaltungs- und Multiroom Audio-Streaming-Plattform ab. Erneut handelt es sich bei dieser Version nicht um ein Update, das mit neuen Funktionen aufwartet, sondern vielmehr ein weiteres Service-Release.

Roon 1.8 Build 933 – TIDAL und Qobuz im Fokus

TIDAL und Qobuz, das sind bislang die einzigen Musik-Streaming-Dienste, die Roon Labs LLC. direkt in die Software Roon implementierte. Das ist natürlich im Vergleich zu anderen Streaming-Lösungen sehr, sehr wenig, allerdings muss man zugeben, dass man damit die für die anvisierte Zielgruppe – global gesehen – letztlich wichtigsten Angebote abdeckt.

Das nunmehr vorliegende Roon 1.8 Build 933 soll sich allen voran diesen beiden Diensten widmen, bzw. natürlich deren optimale Integration in Roon.

So gibt Roon Labs LLC. an, dass die neue Version einige Verbesserungen und Erweiterungen des Codes, der die Kommunikation mit Qobuz und TIDAL verwaltet, enthält. Es wurden, wie schon beschrieben, keine neuen Funktionen hinzugefügt, aber man habe die Leistung und Stabilität durch die Bereinigung von altem Code deutlich verbessert.

Erneute Optimierung der Suchfunktion

Schon die letzten Updates der Software widmeten sich stets speziell der Verbesserung der Suchfunktion, und das trifft auch auf den neuen Roon 1.8 Build 933 zu. Das Team von Roon Labs LLC. arbeite weiterhin an der Verbesserung der Suchfunktionalität, wobei ein besonderes Augenmerk auf die Qualität der sofortigen Suchergebnisse und die Leistung der serverseitigen Suchinfrastruktur gelegt werde, so die Software-Schmiede in den Release Notes des aktuellen Updates.

Neben der Suche gibt es eine Reihe weiterer Verbesserungen und Korrekturen an der Benutzeroberfläche von Roon, so das Unternehmen abschließend.

Preise und Verfügbarkeit

Roon 1.8 Build 933 steht ab sofort zur Verfügung, wobei das Update für bestehende Kunden natürlich kostenlos ist und unter Microsoft Windows bzw. Microsoft Windows 64 Bit, Apple macOS und Linux automatisch beim nächsten Start der Software durchgeführt wird. Gleiches gilt für Roon OS etwa auf dem Roon NUCLEUS bzw. Roon NUCLEUS+

Ebenso stehen für die Betriebssysteme Apple iOS und Google Android nunmehr die neuesten Versionen der Controller Apps zur Verfügung, und zwar im jeweiligen App Store. Kein Update benötigt hingegen auch diesmal die Roon Bridge, dies hält Roon Labs LLC. einmal mehr fest.

Wir meinen…

Roon 1.8 Build 933 ist bereits das zweite Update der Medien-Verwaltungs- und Multroom Audio-Streaming-Lösung aus dem Hause Roon Labs LLC. Einmal mehr widmet man sich der Optimierung der Suche, nahm aber auch Änderungen bei den Schnittstellen zu den Streaming-Diensten Qobuz und TIDAL vor.

Produkt Roon 1.8 Build 933 Preis US$ 9,99 pro Monat bei jährlicher Verrechnung

US$ 12,99 pro Monat bei monatlicher Verrechnung

US$ 699.99 Lifetime Lizenz