Roon 2.0.7 und Roon ARC 1.0.7 verfügbar

Preis

Bisherige Preise:

US$ 9,99 pro Monat bei jährlicher Verrechnung

US$ 12,99 pro Monat bei monatlicher Verrechnung

US$ 699.99 Lifetime Lizenz

Neue Preise ab 1. Januar 2023

US$ 12,49 pro Monat bei jährlicher Verrechnung

US$ 14,99 pro Monat bei monatlicher Verrechnung

US$ 829.99 Lifetime Lizenz