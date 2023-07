In aller Kürze Mit den Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds präsentiert Shokz Kopfhörer, die nicht auf Shokz Bone Conduction Technology, sondern vielmehr als Shokz Air Conduction Transducer auf Shokz DirectPitch Technology setzen.

Das Unternehmen Shokz Holding Limited versteht sich als Pioneer im Bereich Kopfhörer mit so genanntem Open-ear Design, kann auf eine durchaus beeindruckende Zahl an innovativen Lösungen im Bereich Personal Audio Devices verweisen, wobei die Produktpalette bis ins Jahr 2011 zurück reicht, und bei der sich der Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds als neueste Lösung präsentiert.

Spannend in diesem Zusammenhang ist, dass sich Shokz Holding Limited insbesondere mit Produkten befasst, die sich im sportlichen Umfeld beweisen müssen, somit besonders robust ausgeführt sind und für den komfortablen Einsatz beim Sport ein spezielles Design aufweisen. Das gilt natürlich alles auch für den neuen Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds.

Kopfhörer mit Open-ear Design

Im Vergleich zu herkömmlichen In-ear Kopfhörern werden die neuen Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds nicht in den Gehörgang eingeführt, sie liegen auch nicht so unmittelbar auf, wie dies etwa herkömmliche Earbuds tun. Man setzt hier auf das so genannte Open-ear Design, wobei diese Lösung letztlich von einem speziellen Bügel sicher in Position gehalten wird.

Das Gehäuse mit dem Treiber ruht dabei über dem Gehörgang, das Ohr bleibt also weitestgehend frei, sodass man von der Umgebung noch recht viel mitbekommt.

Ein so genannter Delphinbogen-Ohrbügel mit ergonomischer Formgebung garantiert den komfortablen, gleichzeitig sicheren Halt, wobei es sich dabei um einen lediglich 0,7 mm dünnen, flexiblen Memory Draht handelt, der mit ultraweichem Silikon überzogen ist. Die Ohrhörer bringen übrigens nicht mehr als 8,3 g auf die Waage. Der Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds ist nach IP54 zertifiziert und damit resistent gegenüber Spritzwasser, Schweiss und Staub.

Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds

Shokz DirectPitch Technology anstatt Shokz Bone Conduction Technology

Aktuelle Lösungen aus dem Hause Shokz Holding Limited zeichnen sich durch ein spezielles Merkmal aus, und zwar durch die so genannte Shokz Bone Conduction Technology. Hierbei wird der Schall nicht über die Luft übertragen, sondern direkt mittels speziellem Treiber auf die Backenknochen des Anwenders, über die der Schall letztlich das Trommelfell des Anwenders erreicht. Daher spricht man hierbei auch von der Knochenschall-Technologie.

Beim neuen Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds ist dies aber gänzlich anders, denn hier kommen Air Conduction Transducer zum Einsatz, um den Schall mittels Shokz DirectPitch Technology zu übertragen.

Diese Technologie reicht bis ins Jahr 2011 zurück, denn da wurde PremiumPitch 1.0 eingeführt, gefolgt von PremiumPitch 2.0 im Jahr 2019, TurboPitch im letzten Jahr, und nun eben die neueste Generation Shokz DirectPitch.

Shokz DirectPitch soll sich dadurch auszeichnen, dass hier eine neue Art der Schallübertragung genutzt wird, die eine hochgradig gerichtete Projektion des Schalls in einen bestimmten Bereich ermöglicht, ohne dass große Lautsprecherarrays verwendet werden müssen. Der Schall soll damit vom Air Conduction Transducer perfekt gerichtet direkt in den Gehörgang des Anwenders geleitet werden, wobei gezielte Phasenauslöschung dafür Sorge trägt, dass das Umfeld nicht gestört wird.

Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds

Shokz Air Conduction Transducer mit DRC und Shokz OpenBass

Die schon erwähnten Shokz Air Conduction Transducer weisen einen recht komplexen Aufbau und eine Verbund-Membran basierend auf Carbon-Faser mit 18 x 11 mm auf, und wurden natürlich speziell für den neuen Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds entwickelt.

Sie sollen sich laut Herstellerangaben durch ein besonders natürliches Klangerlebnis auszeichnen, wobei der Frequenzgang mit 50 Hz bis hin zu 16 kHz angegeben wird.

DSP-Algorithmen wie DRC und Shokz OpenBass sollen das ihrige zum feinen Klang beitragen, wobei über diese über die Shokz App für Apple iOS und Google Android angepasst werden können.

Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds

Signalübertragung mittels Bluetooth 5.2

Interessanterweise setzt man bereits auf Bluetooth 5.2, allerdings werden dennoch nur die Codeces SBC und AAC sowie die Profile A2DP, AVRCP, HSP und HFP unterstützt.

Für Telefonate ist der neue Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds mit entsprechenden Mikrofonen sowie einer aktiven Geräusch-Unterdrückung ausgestattet, sodass stets glasklare Gespräche geführt werden können, so das Versprechen des Herstellers, der damit den neuen Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds nicht nur für den Sport, sondern ebenso für den beruflichen als auch privaten Alltag empfiehlt.

Sieben Stunden Spieldauer

Der integrierte Lithium-Polymer-Akku mit 58 mAh soll eine Spieldauer von immerhin bis zu sieben Stunden bieten, wobei der Lithium-Polymer-Akku im Transport-Case mit 600 mAh für insgesamt 28 Stunden Spieldauer sorgen soll. Fünf Minuten laden über USB-C reichen bereits für weitere 60 Minuten und nach lediglich 120 Minuten sollte die vollständige Ladung von Transport-Case und Earbuds erledigt sein.

Erwähnt sei noch, dass die Steuerung natürlich komfortabel direkt über Sensor-Felder an der Außenseite der Earbuds erfolgt.

Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds Foto © Shokz Holding Limited | Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds

Preise und Verfügbarkeit

Die neuen Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds sollen ab dem 6. Juli 2023 zur Verfügung stehen, und zwar direkt auf der Webseite des Herstellers, bei amazon.de sowie etwa bei Media Markt. Der Kunde hat die Wahl zwischen Schwarz und Beige. Der Preis wird mit € 199,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Mit den neuen Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds stellt der Spezialist für Personal Audio Devices im Sport Shokz Holding Limited Kopfhörer vor, die nicht auf der so genannten Shokz Bone Conduction Technology, sondern auf der Shokz DirectPitch Technology basieren. Für Komfort garantiere das so genannte Open-ear Design und mit einer Spieldauer von immerhin bis zu sieben Stunden stehe einem komfortablen Einsatz selbst über lange Zeit sowohl beim Sport, aber auch im beruflichen und privaten Alltag nichts im Wege.

PRODUKT Shokz OpenFit Open-ear True Wireless Earbuds Preis € 199,-

Marke Shokz Hersteller Shokz Holding Limited Vertrieb Österreich Shokz Holding Limited Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

Ähnliche Beiträge

Über Shokz Holding Limited

Quelle Shokz Holding Limited