In aller Kürze Allein in limitierter Auflage wird es diese spezielle Design-Variante des portabeln D/A-Wandlers aus dem Hause iFi Audio, den iFi Audio hip dac 2 gold edition geben.

Um den immensen Erfolg des iFi Audio hip dac gebührend zu feiern – von diesem konnten weltweit bereits 20.000 Stück in Form des iFi Audio hip dac bzw. iFi Audio hip dac2 verkauft werden – präsentiert iFi Audio diesen portablen D/A-Wandler nunmehr in limitierter Auflage als iFi Audio hip dac 2 gold edition. Man habe den Bestseller in Gold gepackt, so der englische Spezialist für portable Audio-Lösungen, um dessen immensen Erfolg gebührend zu feiern.

Abgesehen vom Design soll sich die neue limitierte Auflage iFi Audio hip dac 2 gold edition vom regulären Serienmodell iFi Audio hip dac2 nicht wirklich unterscheiden, allerdings räumt der Hersteller dann doch ein, dass man ein, zwei Performance-Optimierungen vorgenommen habe.

iFi Audio hip dac2 – Portabler Hi-res Audio DAC und Kopfhörer-Verstärker

Mit dem iFi Audio hip dac2 steht eine besonders schlanke, leichte Lösung für den ansprechenden Musik-Genuss unterwegs zur Verfügung. Dieser wiederum basiert auf dem iFi audio hip-dac, den der Spezialist für Personal Audio Devices iFi Audio bereits als sehr hochwertige Lösung für den Einsatz im Verbund mit Smartphones und Tablets konzipierte.

Präsentiert sich der iFi Audio hip dac2 durchaus farbenfroh, so ist der neue iFi Audio hip dac 2 gold edition nunmehr – nomen est omen – im strahlenden Gold gehalten, zumindest weite Teile des schlanken Geräts.

In strahlendem Gold gehalten

Wie bislang ist das Gehäuse des portablen D/A-Wandlers und Kopfhörer-Verstärkers aus einem stranggepresstem Aluminium-Profil gefertigt, das nunmehr in Gold eloxiert ist. Die Stirnseiten hingegen, die bilden in mattem Schwarz einen reizvollen Kontrast, zumal die Bedienelemente wiederum in Gold erstrahlen.

Technische Eckdaten

Der iFi Audio hip dac 2 gold edition lässt sich mittels USB-C an Smartphones und Tablets, aber natürlich ebenso an Notebooks anschließen, wobei für eine optimale Datenübertragung ein XMOS 16 Core Prozessor von XMOS Technology zum Einsatz kommt, die USB-C Schnittstelle USB 3.0 entspricht, und die Signalverarbeitung mit 24 Bit und 384 kHz bzw. DSD bis hin zu DSD256 über einen DAC aus dem Hause Texas Instruments erfolgt und auch Inhalte kodiert im verlustbehaftetem MQA unterstützt werden.

Es stehen eine unsymmetrische 3,5 mm Stereo Mini-Klinke als auch eine symmetrische Anschluss-Option in Form eines 4,4 mm PENTACONN zur Verfügung, wobei bei der unsymmetrischen Anschluss-Option der portable D/A-Wandler und Kopfhörer-Verstärker immerhin 280 mW an 32 Ohm und 3,2 V liefert, und über den symmetrischen Anschluss gar 400 mW an 32 Ohm und 6,3 V zur Verfügung stehen.

Seit Jahr und Tag von iFi Audio entwickelte und stets weiter optimierte Technologien wie iFi Audio PowerMatch, iFi Audio S-Balanced Circuit oder iFi Audio XBass stehen hier natürlich ebenfalls bereit.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue iFi Audio hip dac 2 gold edition soll bereits dieser Tage im Fachhandel zu finden sein. Ob die Engländer für die limitierte Ausführung einen Aufpreis verlangt, oder ob auch dieser zum Preis von € 189,- angeboten wird, diese Information liegt uns leider noch nicht vor.

Wir meinen…

Der neue iFi Audio hip dac 2 gold edition soll den großen Erfolg des portablen D/A-Wandlers und Kopfhörer-Verstärkers aus dem Hause iFi Audio, dem iFi Audio hip dac bzw. iFi Audio hip dac2 a feiern, denn immerhin wurden davon 20.000 Stück verkauft. Der iFi Audio hip dac 2 gold edition präsentiert sich in strahlendem Gold, basiert aus technischer Sicht – bis auf Details – auf dem aktuellen Modell iFi Audio hip dac2.

PRODUKT iFi Audio hip dac 2 gold edition Preis € 189,-

Marke iFi Audio Hersteller iFi Audio Vertrieb WOD Audio Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

