Roberts Revival Petite in Electric Blue

In aller Kürze Als weitere Farbvariante bietet Roberts Radio Ltd. den kleinen Roberts Revival Petite mit UKW, DAB+ und Bluetooth nunmehr auch in Electric Blue an.

Als kleiner Begleiter mit großem Klang, einer flexiblen Quellenwahl und langer Akku-Laufzeit soll sich das Roberts Revival Petite von Roberts Radio Ltd. auszeichnen. Dieses spielt einmal mehr gekonnt mit einem Design mit Retro-Touch, verfügt aber über alle modernen Ausstattungsmerkmale, die man in dieser Klasse erwarten darf. Dass bei einem derartigen Produkt natürlich Design im Allgemeinen eine entscheidende Rolle spielt, ist klar.

Roberts Revival Petite in weiterer Design-Variante

Bislang stand das Roberts Petite schon in zig Farbvarianten bereit, um eine möglichst breite Kundenschicht anzusprechen. So konnte man zwischen den Ausführungen Black, Duck Egg, Dusky Pink, Midnight Blue, Pop Orange und Sunshine Yellow wählen.

Mit der neuen Variante Electric Blue sind es nunmehr immerhin sieben unterschiedliche Farben, die hier zur Verfügung stehen, da sollte nunmehr tatsächlich für jedweden Geschmack die richtige Ausführung zu finden sein.

Kompakter, mobiler Radio mit UKW, DAB+ sowie Bluetooth

Es sei noch erwähnt, dass der Roberts Revival Petite zunächst ein sehr kompakter, portabler Radio ist, der gleichermaßen für UKW als auch DAB+ genutzt werden kann. Für jede Empfangsart stehen jeweils zehn Sendespeicher bereit.

Um auch auf Streaming setzen zu können, weist der Roberts Revival Petite ein Bluetooth 5.0 Modul auf, sodass sich allen voran Smartphones direkt als Quelle nutzen lassen. Welche Inhalte man damit dann wiedergibt, ist allein eine Frage der installierten App.

Als Alternative bietet der Roberts Revival Petite aber auch einen analogen Eingang, ausgeführt als 3,5 mm Stereo Mini-Klinke.

Für kraftvollen Klang soll hier trotz geringer Abmessungen ein 40 mm Breitband-Treiber in Kombination mit einem passiven Bassradiator sorgen.

Der integrierte Akku des Roberts Revival Petite garantiert nach Angaben des englischen Spezialisten Roberts Radio Ltd. eine Spieldauer von immerhin bis zu 20 Stunden.

Preise und Verfügbarkeit

Der Roberts Revival Petite in Electric Blue soll nach Angaben des Herstellers ab End Januar 2023 angeboten werden. Bereits verfügbar sind die Farbvarianten Black, Duck Egg, Dusky Pink, Midnight Blue, Pop Orange und Sunshine Yellow. Egal um welche Farbe es sich handelt, der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 149,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Roberts Radio Ltd. ist es gelungen, so simple Lösungen wie Radios zu wahren Lifestyle Produkten zu machen. Dazu gehört auch, dass man tunlichst viele Design-Varianten offeriert, um einerseits stets den aktuellen Trends zu entsprechen, zudem den Geschmack möglichst vieler Kunden zu treffen. So bietet Roberts Radio Ltd. nunmehr den Roberts Revival Petite nicht nur wie bislang in Black, Duck Egg, Dusky Pink, Midnight Blue, Pop Orange und Sunshine Yellow, sondern zudem auch in Electric Blue an.

PRODUKT ROBERTS REVIVAL PETITE Preis € 149,-

