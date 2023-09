In aller Kürze Tivoli Audio Ltd. stellt mit dem Tivoli Audio Model Two Digital eine kompakte, dennoch vielseitige Lösung vor, denn hier steht neben Bluetooth auch WiFi für flexibles Streaming bereit.

Tivoli Audio Ltd. präsentiert mit dem Tivoli Audio Model Two Digital WiFi / Bluetooth Speaker die neueste Interpretation eines kompakten Audio-Systems, wobei man in diesem Fall nicht mehr auf Radio als primäre Quelle vertraut, sondern auf verschiedenste Streaming-Lösungen. Inhalte können hier, wie der vollständige Name dieser Lösung bereits verrät, allen voran über Blueooth, zudem aber auch direkt über WiFi übertragen werden.

Besonders die Einbindung ins Netzwerk stellt dabei natürlich die flexibelste Variante dar, kann man dann doch mittels Google Chromecast, Apple AirPlay 2, TIDAL Connect und Spotify Connect direkt auf das Tivoli Audio Model Two Digital WiFi / Bluetooth Speaker zugreifen.

Tivoli Audio Model Two Digital – Bluetooth und WiFi stehen im Fokus

Wie eben erwähnt stellt Bluetooth hier die einfachste Art und Weise dar, Musik wiederzugeben, und zwar über ein Smartphone, bei dem einzig und allein die genutzte App bestimmt, auf welche Inhalte man zugreift. Es handelt sich beim Tivoli Audio Model Two Digital um Bluetooth 5.2, wobei der Hersteller aber leider verschweigt, welche Codeces unterstützt werden.

Will man das kompakte System ins Netzwerk einbinden, so steht WiFi bereit, auch hier nennt man im Datenblatt keinerlei genaueren technischen Daten.

Foto © Tivoli Audio Ltd. | Tivoli Audio Model Two Digital WiFi / Bluetooth Speaker Foto © Tivoli Audio Ltd. | Tivoli Audio Model Two Digital WiFi / Bluetooth Speaker Foto © Tivoli Audio Ltd. | Tivoli Audio Model Two Digital WiFi / Bluetooth Speaker Foto © Tivoli Audio Ltd. | Tivoli Audio Model Two Digital WiFi / Bluetooth Speaker

Apple AirPlay 2, Google Chromecast, TIDAL Connect und Spotify Connect

Was man aber ganz besonders hervor streicht ist, dass man hierbei alle relevanten Streaming-Plattformen unterstützt, also allen voran Apple AirPlay 2 sowie Google Chromecast, somit die beiden führenden Technologien rund um mobile Devices mit Apple iOS und Google Android, womit auch eine flexible Nutzung im Verbund mit weiteren derartigen Lösungen als Multiroom Audio Streaming-System gewährleistet ist. Auch eine direkte Einbindung in Apple HomeKit sowie Google Home samt Sprachsteuerung über Apple Siri sowie Google Assistant ist damit möglich, wenngleich es dafür natürlich entsprechender Smart Speaker oder einem Smartphone bedarf.

Der Hersteller gibt zudem an, dass man mehrere Lösungen der Tivoli Audio ART Collection direkt mit einander verbinden könne.

Wir haben es schon erwähnt, auch TIDAL Connect und Spotify Connect steht zur Verfügung, um mit den entsprechenden Apps direkt die Wiedergabe über das Tivoli Audio Model Two Digital zu steuern.

Der Vollständigkeit wegen sei an dieser Stelle noch angeführt, dass das Tivoli Audio Model Two Digital auch über einen analogen Eingang verfügt, und zwar in Form einer 3,5 mm Stereo Mini-Klinke.

Satter Klang trotz kompakter Abmessungen

Der Tivoli Audio Model Two Digital WiFi / Bluetooth Speaker misst nicht mehr als 25,2 cm in der Breite, 15,8 cm in der Tiefe sowie 12,3 cm in der Höhe und bringt es damit auf 2,1 kg. Das Gehäuse ist in bewährter Art und Weise aus MDF gefertigt und mit Echtholz-Furnier überzogen, die Front ziert hier ein Aluminium-Grill, in dem ein Drehgeber als einziges Bedienelement eingelassen ist.

Hinter dem Grill verrichten ein Breitband-Treiber mit einem Durchmesser von 8,89 cm und ein 1,9 cm Hochtöner ihren Dienst und sollen im Zusammenspiel mit einem Bassreflex-System nach Angaben des Herstellers einen besonders satten, ausgewogenen Klang liefern. Aus rein technischer Sicht heisst dies, dass der Tivoli Audio Model Two Digital WiFi / Bluetooth Speaker laut Datenblatt einen Frequenzbereich zwischen 60 Hz und 20 kHz abdecken kann.

Foto © Tivoli Audio Ltd. | Tivoli Audio Model Two Digital WiFi / Bluetooth Speaker Foto © Tivoli Audio Ltd. | Tivoli Audio Model Two Digital WiFi / Bluetooth Speaker Foto © Tivoli Audio Ltd. | Tivoli Audio Model Two Digital WiFi / Bluetooth Speaker Foto © Tivoli Audio Ltd. | Tivoli Audio Model Two Digital WiFi / Bluetooth Speaker Foto © Tivoli Audio Ltd. | Tivoli Audio Model Two Digital WiFi / Bluetooth Speaker Foto © Tivoli Audio Ltd. | Tivoli Audio Model Two Digital WiFi / Bluetooth Speaker Foto © Tivoli Audio Ltd. | Tivoli Audio Model Two Digital WiFi / Bluetooth Speaker Foto © Tivoli Audio Ltd. | Tivoli Audio Model Two Digital WiFi / Bluetooth Speaker Foto © Tivoli Audio Ltd. | Tivoli Audio Model Two Digital WiFi / Bluetooth Speaker Foto © Tivoli Audio Ltd. | Tivoli Audio Model Two Digital WiFi / Bluetooth Speaker Foto © Tivoli Audio Ltd. | Tivoli Audio Model Two Digital WiFi / Bluetooth Speaker Foto © Tivoli Audio Ltd. | Tivoli Audio Model Two Digital WiFi / Bluetooth Speaker

Preise und Verfügbarkeit

Der Tivoli Audio Model Two Digital WiFi / Bluetooth Speaker soll am Mitte November 2023 direkt bei Tivoli Audio Ltd. zur Verfügung, und zwar in drei Design-Varianten. Man kann sich zwischen Walnut-Gold, White-Silver sowie Black entscheiden. Der Verkaufspreis wird mit € 449,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Ausgestattet mit Bluetooth und WiFi präsentiert sich das neue Tivoli Audio Model Two Digital aus dem Hause Tivoli Audio Ltd. als flexibles Streaming-System in kompakter Form, wobei neben Google Chromecast und Apple AirPlay 2 sowie TIDAL Connect und Spotify Connect unterstützt wird. Eine Lösung mit schlankem, eleganten Design, die sich wohl problemlos in jedwedes moderne Wohnambiente einfügen lässt und mit einer simples Handhabung und hoher Flexibilität glänzt.

PRODUKT Tivoli Audio Model Two Digital WiFi / Bluetooth Speaker Preis € 449,-

Ähnliche Beiträge