Yamaha YH-E700B - Neueste Technologie im neuen Design

In aller Kürze Mit gleich einer Reihe an herausragenden Ausstattungsmerkmalen soll sich der neue Yamaha YH-E700B als besonders hochwertige Lösung für Musik unterwegs hervor tun.

Neueste Technologie im neuen Design, so kündigt Yamaha Music Europe GmbH den neuen Over-ear Kopfhörer Yamaha YH-E700B an, eine Lösung, die für den perfekten Klang unterwegs sorgen soll. Neueste Bluetooth Technologie, Advanced Active Noise Cancelling und Listening Optimizer, all dies und noch mehr sollen hier für feinsten Klang in unterschiedlichsten Situationen bürgen.

Mit einem besonders eleganten Erscheinungsbild, hochwertigen Materialen sowie bestmöglichen Tragekomfort soll der Yamaha YH-E700B natürlich ebenfalls aufwarten können, wie Yamaha Music Europe GmbH versichert.

Neueste Technologie im neuen Design

Mit dem neuen Yamaha YH-E700B wolle man einen würdigen Nachfolger des Vorgängermodells Yamaha YH-E700A anbieten, so Yamaha Music Europe GmbH. Die wohl auffälligste Neuerung sei das völlig überarbeitete Design, wobei man diesen Over-ear Kopfhörer wahlweise in den Ausführungen Schwarz sowie Beige offeriert.

Ganz besonders hebt man natürlich die hochwertige Verarbeitung hervor, man setze auf Materialen, die für Langlebigkeit ausgelegt sind und die zudem einen stets hohen Tragekomfort garantieren.

Weiche, oval ausgelegte Ohrpolster führt man hier ebenso an wie einen ebenfalls an der Innenseite weich gepolsterten Bügel, der einen ausreichend hohen Anpressdruck für einen zuverlässigen Halt entwickelt, ohne allerdings selbst bei stundenlangem Einsatz zu drücken.

Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha YH-E700B Bluetooth Over-ear Headphones Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha YH-E700B Bluetooth Over-ear Headphones Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha YH-E700B Bluetooth Over-ear Headphones Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha YH-E700B Bluetooth Over-ear Headphones Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha YH-E700B Bluetooth Over-ear Headphones Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha YH-E700B Bluetooth Over-ear Headphones Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha YH-E700B Bluetooth Over-ear Headphones Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha YH-E700B Bluetooth Over-ear Headphones Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha YH-E700B Bluetooth Over-ear Headphones

Yamaha True Sound

Auch die neuen Yamaha YH-E700B folgen natürlich der vom japanischen Unternehmen seit Jahr und Tag verfolgten Strategie Yamaha True Sound, wobei hier zunächst 40 mm Treiber im Fokus stehen, die einen originalgetreuen Klang garantieren sollen.

Ganz wesentlich sei zudem, dass das Gehäuse so ausgelegt ist, dass der Luftstrom erzeugt von den Treibern stets optimal kontrolliert wird, dies sei für eine verzerrungsfreie Wiedergabe geradezu essentiell.

Auch die schon erwähnten Ohrpolster stellen eine wesentliche Komponente dar, da sie eine optimale Abdichtung sicherstellen müssen, wenngleich man sich hierbei nicht allein auf eine passive Abschirmung von Umgebungslärm verlässt.

Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha YH-E700B Bluetooth Over-ear Headphones Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha YH-E700B Bluetooth Over-ear Headphones

Advanced Active Noise Cancelling und Yamaha Listening Optimizer für ungetrübten Musikgenuss

Tatsächlich stets ungetrübten Musikgenuss garantiert beim neuen Yamaha YH-E700B Advance Active Noise Cancelling, kurzum, eine aktive Geräusch-Unterdrückung. Der Hersteller verspricht, dass diese besonders effektiv zu Werke gehe, dabei allerdings das Originalsignal unverfälscht wiedergibt.

Eine wesentliche Rolle spielt hierbei der so genannte Listening Optimizer, eine Technologie, die eine speziell auf den Anwender angepasste Darbietung und damit bestmögliche Resultate garantieren soll.

Jeder Mensch weise unterschiedlich geformte Ohren auf, so Yamaha Music Europe GmbH, Klang werde damit speziell beim Musikhören über Kopfhörer völlig unterschiedlich wahrgenommen. Yamaha Listening Optimizer soll genau diese Unterschiede, die sich durch die individuelle Form der Ohren ergeben, ausgleichen, um so Musik wieder exakt so wiederzugeben, wie sie produziert wurde.

Erzielt wird dies dadurch, dass über mehrere interne Mikrofone kontinuierlich jede noch so kleine Veränderung der Hörbedingungen gemessen. Hier geht es allen voran auch darum, wie die Over-ear Kopfhörer je nach der individuellen Ohrform abdichten und welche Menge an Luft entweichen kann. Die Wiedergabe wird folglich in Echtzeit optimiert, damit der Sound so nahe wie möglich an der Ausgangsquelle liegt und bestmöglicher Klang gewährleistet ist.

Da der Yamaha Listening Optimizer Hand in Hand mit dem Advanced Active Noise Cancelling arbeitet, werden besonders akkurate Ergebnisse erzielt.

Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha YH-E700B Bluetooth Over-ear Headphones Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha YH-E700B Bluetooth Over-ear Headphones Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha YH-E700B Bluetooth Over-ear Headphones Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha YH-E700B Bluetooth Over-ear Headphones Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha YH-E700B Bluetooth Over-ear Headphones Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha YH-E700B Bluetooth Over-ear Headphones Foto © Yamaha Music Europe GmbH | Yamaha YH-E700B Bluetooth Over-ear Headphones

Yamaha Listening Care Technology

Ein ganz besonderes Ausstattungsmerkmal ist die so genannte Yamaha Listening Care Technology, denn diese garantiert eine Wiedergabe mit besonders ausgewogenem Klangbild selbst bei geringer Lautstärke. Auch hier werde die Wiedergabe automatisch der jeweiligen Situation angepasst, und zwar deutlich diffiziler, als dies mit simplen Equalizern möglich wäre. Durch die damit deutlich geringeren Pegel wird das Gehör der Anwender geschont, selbst bei längeren Hör-Sessions. Die Ingenieure von Yamaha Corporation konnten hierbei auf ihre Erfahrung rund um DSP-Algorithmen im AV-Segment zurück greifen, man führt hier etwa die Yamaha YPAO Volume Technology an.

Signalübertragung mittels Bluetooth 5.2

Für die Signalübertragung setzt man beim neuen Yamaha YH-E700B auf ein Bluetooth Modul des Spezialisten Qualcomm Inc., wobei dieses dem Standard Bluetooth 5.2 entspricht und damit eine besonders zuverlässige Signalverbindung bei gleichzeitig geringer Leistung garantiert.

Damit werden übrigens neben den verlustbehaftet arbeitenden Codeces SBC und AAC auch aptX sowie aptX Adaptive und damit eine Signalübertragung gar mit Hi-res Audio unterstützt, sofern es das Quellgerät erlaubt. Mit eigenem Gaming Mode soll übrigens eine besonders geringe Latenz erzielt werden, die auch bei der Wiedergabe von Filmen eine stets lippensynchrone Darbietung garantiert.

Der integrierte Akku, der für eine Spieldauer von bis zu 32 Stunden garantieren soll, wird über USB-C geladen, wobei ein entsprechendes Kabel – USB-A auf USB-C – Teil des Lieferumfangs ist. Erwähnt sei zudem, dass der Yamaha YH-E700B auch ganz einfach über eine 3,5 mm Stereo Mini-Klinke genutzt werden kann. Auch dieses Kabel findet sich, übrigens wie ein Transport-Case, im Lieferumfang des Kopfhörers.

Individuelle Abstimmung mit Hilfe der Yamaha Headphone Control App

Abschließend sei noch gesagt, dass Yamaha Music Europe GmbH selbstverständlich eine passende App für den neuen Yamaha YH-E700B bereit hält, und zwar die Yamaha Headphone Control App, die für Apple iOS und Google Android zur Verfügung steht.

Damit lassen sich alle Funktionen des Over-ear Kopfhörers sehr vielseitig den indivudellen Anforderungen entsprechend konfigurieren.

Preise und Verfügbarkeit

Wie schon erwähnt, kann man sich beim neuen Yamaha YH-E700B zwischen den Ausführungen Schwarz und Beige entscheiden. Beide Varianten sollen dieser Tage im Fachhandel zur Verfügung stehen. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit €349,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Ein Over-ear Kopfhörer, der auf Bluetooth 5.2 und hierbei auf die Codeces SBC, AAC, aptX und aptX Adaptive setzt, mit Ausstattungsmerkmalen wie detailliert aufspielenden Treibern und Advanced Active Noise Cancelling und Yamaha Listening Optimizer für feinen Klang unterwegs sorgt, der soll mit dem neuen Yamaha YH-E700B bereit stehen. Yamaha Music Europe GmbH spricht hierbei von einer weiteren Lösung im Personal Audio Segment, die ganz und gar der Yamaha True Sound Philosophie entspreche, und die die Nachfolge des Yamaha YH-E700A antritt.

PRODUKT Yamaha YH-E700B Bluetooth Over-ear Headphones Preis € 349,-

Ähnliche Beiträge

Über Yamaha Music Europe GmbH

Quelle Yamaha Music Europe GmbH