HiFi Rose RS130 Ultimate Network Transport

In aller Kürze Nicht einfach nur ein Streaming Transport, nein, der Ultimate Network Transport soll mit dem neuen HiFi Rose RS130 auf den Markt kommen.

Beim neuen HiFi Rose RS130 habe man alles daran gesetzt, um eine Lösung zu realisieren, die Hi-res Audio Streaming auf allerhöchstem Niveau biete, so das Unternehmen Citech Co. Ltd. über das neueste Produkt der Marke HiFi Rose, das erstmals im Rahmen der High End 2023 in München präsentiert wurde.

Ganz besonders hervor heben muss man dabei, dass es sich beim neuen HiFi Rose RS130 nicht um einen Streaming Client, sondern vielmehr um einen so genannten Streaming Transport handelt, eine Lösung also, die sich allein der Aufbereitung der Daten aus dem Netzwerk widmet, selbst über keinen D/A-Wandler verfügt, die Signalwandlung von Digital auf analoge Ebene also weiteren Spezialisten überlässt.

HiFi Rose RS130 – Der ultimative Network Transport

Der Hersteller selbst spricht übrigens nicht von einem Streaming Transport, sondern vielmehr von einem Network Transport. Ganz und gar nicht bescheiden geht man sogar soweit, vom Ultimate Network Transport zu sprechen.

Der neue HiFi Rose RS130 sei der erste Network Transporter, der mit dem Ziel entwickelt wurde, eine benutzerfreundliche Produktreihe zu vervollständigen, die auf dem einzigartigen Design-Know-how und der Plattform von Citech Co. Ltd. basiert, die über viele Jahre hinweg aufgebaut wurden, so das Versprechen des Herstellers.

Purer Luxus

Dass es sich beim neuen HiFi Rose RS130 um ein ganz besonderes Produkt handelt, will der Hersteller bereits durch dessen Design und die Wahl der Materialen unterstreichen. So wählte man zwar das von anderen Lösungen der Marke HiFi Rose bereits bekannte, durchaus bewährte schlichte Design-Konzept, bei dem an der Front allen voran ein sehr, sehr großzügiges Display im Mittelpunkt steht, beim HiFi Rose RS130 seien aber Details entscheidend.

So sind etwa die Knöpfe auf der Oberseite des Produkts aus Kristall gefertigt, um ein luxuriöses Design zu schaffen, wie der Hersteller hervor hebt, und die Lüftungslöcher auf der gebürsteten Aluminium-Platte an der Oberseite sollen dem hier ebenfalls angebrachten Logo eine besonders elegante Form verleihen.

Aus rein technischer Sicht gesehen stelle das speziell entwickelte Gehäuse aus Aluminium sicher, dass Vibrationen verhindert und die Wärmeentwicklung minimiert wird.

Frei von jedwedem klangschädigendem Rauschen

Die Einbindung ins Netzwerk erfolgt hier wahlweise mittels USB Dongle über WiFi nach IEEE 802.11ac oder ein SFP Ethernet 10/100/1000 BASE-T, wobei mit letztgenanntem die ideale Schnittstelle geboten werde, um Rauschen durch etwaige Störungen weiterer Komponenten im Netzwerk im Ansatz zu unterbinden, so das Versprechen von Citech Co. Ltd.

Dies gelte auch für die USB-Schnittstellen des HiFi Rose RS130, denn da wie dort setze man – USB 3.0 Fiber – auf eine optische Umwandlung um jedwedes Rauschen verursacht durch externe Systeme im Ansatz zu unterbinden. Der HiFi Rose RS130 übertrage damit auch keinerlei Störungen an den nachgeschalteten D/A-Wandler.

Neben dem USB Audio Port für den Anschluss eines externen D/A-Wandlers stehen heir übrigens zwei USB 3.0 Ports bereit, um entsprechende Speichermedien direkt anzuschließen, die dann als Quelle für Audio-Daten genutzt werden können. Hier kann man aber auch ein CD-Laufwerk anschließen, um Audio CDs direkt zu rippen.

An weiteren digitalen Schnittstellen stehen hier eine optische und koaxiale S/PDIF, ein AES/EBU sowie ein HDMI Port bereit, der als I2S fungiert. Ein weiterer HDMI Out dient tatsächlich zum Anschließen eines TV-Geräts, um Videos in 4K etwa direkt von YouTube wiederzugeben.

Hochpräzise Signalverarbeitung

Der HiFI Rose RS130 ist in der Lage, wirklich alle nur erdenklichen Daten wiederzugeben, bei Audio bis hin zu 32 Bit und 768 kHz bei Linear PCM, sowie DSD einschließlich DSD512 und auch Inhalte kodiert in MQA.

Hinzu kommen, wie schon erwähnt Videos, wobei hier das Spektrum bis hin zu Inhalten in 4K reicht und alle relevanten Formate unterstützt werden.

Eine Besonderheit des neuen HiFi Rose RS130 ist, dass hier bei der Wiedergabe von Audio-Daten auf einen Zwischenspeicher, einen so genannten Puffer gesetzt wird, der mittels eines Caching Manager und SSD realisiert wird. Zudem, und auch das ist nicht unwesentlich, komme ein hochpräziser Taktgeber zum Einsatz, wobei man aber auch auf Wunsch eine externe Clock einbeziehen kann.

Streaming über UPnP, Apple AirPlay und Bluetooth

Der HiFi Rose RS130 ist als Streaming Transport ausgelegt, der in erster Linie auf UPnP setzt, und hier dlna-zertifiziert ist. Hinzu kommt, dass er sich auf Apple AirPlay versteht, Spotify Connect unterstützt und als Roon Ready ausgewiesen wird. Ebenso ist es möglich, auf verschiedene Streaming-Dienste direkt zuzugreifen, sei es Apple Music, Qobuz, TIDAL oder Internet Radio, dafür sorgt einmal mehr das bereits erwähnte Rose OS.

Erwähnt sei noch, dass auch Bluetooth geboten wird, auch wenn es sich allein um Bluetooth 4.2 handelt.

Die Basis für diese Flexibilität in der Anwendung sichert Rose OS, das letztlich auf Google Android basierende Betriebssystem des Streaming Transport, dem ein Dual-Core Cortex-A72 sowie ein Quad-Core Cortex-A53 mit separatem NEON Coprozessor und eine ARM Mali T860 MP3 Quad-Core GPU, 4 GByte DDR4 Speicher und eine SSD mit 256 GByte die performante Grundlage bieten sollen.

Ausgeklügelte Stromversorgung

Auch wenn es sich allein um einen Streaming Transport handelt, so lege man dennoch höchsten Wert auf eine besonders ausgeklügelte Stromversorgung, so der Hersteller, der im Fall des neuen HiFi Rose RS130 von einem Linear-Netzteil basierend auf einem Ringkern-Transformator und speziellen hochkapazitiven Kondensatoren spricht, die das Rauschen auf ein absolutes Minimum reduziert und damit maßgeblich zu einer sauberen, natürlichen Klangqualität beitrage.

Bedienung direkt am Gerät oder über App

Wir haben es schon erwähnt, auch der neue HiFi Rose RS130 Streaming Transport verfügt über ein sehr großzügiges Touchscreen-Display an der Front. Dieses bietet eine Bilddiagonale von immerhin 15,4 Zoll und eine Auflösung von 1.920 x 382 Bildpunkten. Dass man damit allen voran Cover Artwork bestmöglich abbilden kann, liegt wohl auf der Hand, aber auch Videos sollen damit direkt abgespielt werden können.

Natürlich steht mit der Rose Connect App auch eine besonders intuitive Steuerung für Apple iOS und Google Android bereit, und zwar sowohl fürs Smartphone als auch Tablet.

Preise und Verfügbarkeit

Erstmals präsentierte Citech Co. Ltd. den neuen HiFi Rose RS130, wie bereits erwähnt, im Rahmen der High End 2023 in München. Wann dieser nun tatsächlich auf den Markt kommen wird, ist derzeit noch nicht ganz fix. Fest steht allerdings wohl, dass es sich bei dieser Lösung um eine wirklich sehr, sehr exklusive handeln wird, denn man ruft für den HiFi Rose RS130 nicht weniger als € 4.799,- auf.

Wir meinen…

Citech Co. Ltd. verspricht für die neueste Lösung der Marke HiFi Rose nicht weniger als die perfekte Grundlage für Streaming in allerbester Qualität zu liefern, der HiFi Rose RS130 soll sich allen voran dadurch auszeichnen, dass er Audio-Daten Bit-perfect und frei von jedwedem klangschädigendem Rauschen an einen externen DAC weiter reicht. Ja, die Signalwandlung überlässt man anderen, der HiFi Rose RS130 ist tatsächlich ein reiner Streaming Transport, der Hersteller spricht diesbezüglich aber vom HiFi Rose RS130 Ultimate Network Transport. Und dieser Anspruch hat einen durchaus sehr ambitionierten Preis…

PRODUKT HIFI ROSE RS130 Ultimate Network Transport Preis € 4.799,-

