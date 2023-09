In aller Kürze Als High-performance Phono Equalizer Amp bezeichnet Accuphase Laboratory Inc. die neueste Einschub-Karte für Verstärker-Systeme, das Accuphase AD-60 Analog Disc Input Board.

Die japanische High-end HiFi-Schmiede Accuphase Laboratory Inc. hält es bereits seit Jahr und Tag so, dass Anwender diverse Verstärker-Systeme problemlos aufrüsten können, und zwar mittels so genannter Einschub-Karten. In diese Kategorie fällt auch die neue nunmehr verfügbare Lösung Accuphase AD-60 Analog Disc Input Board, die, wie könnte es anders sein, die neueste Generation an Phono-Vorstufen in diesem Segment darstellt.

Mit dem neuen Accuphase AD-60 Analog Disc Input Board steht damit der Nachfolger des Accuphase AD-50 Analog Disc Input Board bereit, wobei Accuphase Laboratory Inc. von einer Lösung spricht, die erhebliche Optimierungen gegenüber besagtem Vorgänger aufweisen soll.

Accuphase AD-60 Analog Disc Input Board – Für MM als auch MC Tonabnehmer-Systeme konzipiert

Wie es sich geziemt, ist auch das neue Accuphase AD-60 Analog Disc Input Board so ausgelegt, dass es als besonders hochwertige Phono-Vorstufe fungiert, und zwar für Laufwerke bestückt mit MM oder MC Tonabnehmer-Systeme gleichermaßen.

Vinyl-Liebhaber sollen damit in die Lage versetzt werden, ihre favorisierten Tonträger auf einfachste Art und Weise wiedergeben zu können, und zwar ohne Abstriche in der Flexibilität noch Qualität im Vergleich zu einer Stand-alone Lösung.

Foto © Accuphase Laboratory Inc. | Accuphase AD-60 Analog Disc Input Board

Einfaches Setup

Während man zwischen MM und MC zumeist direkt über entsprechende Taster direkt am Front-Panel der Verstärker-Systeme wählen kann, in die die neue Accuphase AD-60 Analog Disc Input Board eingebaut wurde, stehen die verschiedenen grundsätzlichen Einstellungen zur optimalen Anpassung an das jeweilige Tonabnehmer-System über DIP Switches direkt auf der Platine bereit.

Für Moving Magnet Tonabnehmer-Systeme gibt der Hersteller beim neuen Accuphase AD-60 Analog Disc Input Board eine Verstärkung von 40 dB und eine Impedanz von 47 kOhm an. Bei Moving Coil Tonabnehmer-Systemen beträgt die Verstärkung 66 dB und die Impedanz kann zwischen 30, 100, 200 und 300 Ohm gewählt werden. Die Einstellung 200 Ohm findet sich übrigens beim neuen Accuphase AD-60 Analog Disc Input Board erstmals, die bisherigen Phono-Vorstufen in Form von Einbau-Modulen aus dem Hause Accuphase Laboratory Inc. boten diese Möglichkeit nicht.

Auf Wunsch lässt sich auch ein Subsonic Filter aktivieren, wobei dieser als Filter mit 12 dB pro Oktave ausgelegt ist und bei 25 Hz wirkt.

An Anschlüssen steht hier natürlich ein Cinchbuchsen-Paar samt Schraubklemme als Ground bereit, mehr braucht es ja auch nicht.

Preise und Verfügbarkeit

Das neue Accuphase AD-60 Analog Disc Input Board soll ab sofort im Fachhandel zu finden sein. Der empfohlene Verkaufspreis wird vom Hersteller mit € 1.190,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Seit jeher ist es ein überaus praktisches Merkmal vieler Verstärker-Systeme aus dem Hause Accuphase Laboratory Inc., dass diese auf einfachste Art und Weise mittels Modulen aufgerüstet werden können, wie etwa dem neuen Accuphase AD-60 Analog Disc Input Board, einer Phono-Vorstufe ausgelegt für Laufwerke bestückt mit MM oder MC Tonabnehmer-Systemen. Die neueste Generation dieses Erweiterungsmoduls soll sich durch eine gründliche Überarbeitung und weitere Optimierung vom Vorgänger abheben.

PRODUKT Accuphase AD-60 Analog Disc Input Board Preis € 1.190,-

