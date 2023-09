In aller Kürze Es ist eine ganz besondere Design-Variante, die Dynaudio A/S nunmehr mit dem neuen High-end Lautsprecher-System Dynaudio Contour i Nordic Silver präsentiert.

Es war im April 2020, als Dynaudio A/S die neue Dynaudio Contour i Series präsentierte. Der skandinavische Lautsprecher-Spezialist sprach hierbei von einer Wachablöse der Dynaudio Contour Series, wobei man aber höchsten Wert darauf legte hinzuweisen, dass es kein Upgrade sei, das man machen müsse, sondern schlichtweg um ein Upgrade, das man machen wolle. Etwa, um die Lautsprecher-Serie mit neuen Hochtönern und verbesserten Tieftönern auszustatten, wobei man hierbei auf Erfahrungen bei der Entwicklung der Dynaudio Confidence Series zurück griff.

Nun erweitert Dynaudio A/S die Dynaudio Contour i Series, allerdings nicht um neue Modelle, sondern vielmehr um eine neue Design-Variante. Zu den bislang verfügbaren Ausführungen in Walnut Wood sowie Black High Gloss kommt nunmehr eine ganz besonders elegante Variante hinzu, die an verschneite skandinavische Winter erinnern soll, und zwar die neue Dynaudio Contour i Nordic Silver.

Die Dynaudio Contour Series – Eine besonders traditionsreiche Produktlinie

Zunächst sei aber festgehalten, dass es sich bei der Dynaudio Contour Series um eine besonders traditionsreiche Produktlinie handelt, schließlich wurde diese von Dynaudio A/S erstmals im Jahr 1986 präsentiert. Dass Dynaudio A/S bei dieser Lautsprecher-Familie von einer geradezu legendären Produktserie spricht, liegt auf der Hand.

Die Serie wurde im Jahr 2016 aktualisiert, ebenso im Jahr 2020, wobei dabei, wir einleitend bereits erwähnt, die aktuelle Dynaudio Contour i Series präsentiert wurde. Im Zuge dieses Upgrades wurden Chassis, Frequenzweichen, die interne Dämpfung sowie die Gehäuse-Konstruktion auf den allerneusten Stand gebracht, wobei man, wie schon erwähnt, allen voran auf Erfahrungen bei der Entwicklung der Dynaudio Confidence Series, aber auch auf neuste Erkenntnisse in der Materialforschung und neueste Technologien zurück griff.

Dynaudio Contour i Series – Vier Modelle stehen bereit

Es sind vier Modelle, die Dynaudio A/S bei der Dynaudio Contour i Series bereit hält, um diese für HiFi als auch Home Cinema gleichermaßen einsetzen zu können. So steht zunächst das kompakte Regal-Lautsprecher-System Dynaudio Contour 20i bereit, gefolgt von den Stand-Lautsprecher-Systemen Dynaudio Contour 30i sowie Dynaudio Contour 60i. Mit dem Dynaudio Contour 25i bietet Dynaudio A/S Heimkino-Liebhabern den passenden Center-Speaker an.

Dynaudio Contour i Nordic Silver – Ganz spezielle Design-Variante

Zunächst kling die Beschreibung der neuen Dynaudio Contour i Nordic Silver von Dynaudio A/S recht romantisch, spricht man doch davon, Bilder von verschneiten skandinavischen Wintern vermitteln zu wollen. Etwas nüchterner betrachtet erweist sich das neue Design als ein Finish, das einen recht komplexen Fertigungsprozess erfordert, wie der Hersteller ausführt.

So soll es sich bei der Oberfläche der Lautsprecher-Systeme um ein wunderschön gemasertes, griffiges Pappelholz aus nachhaltigen Ressourcen handeln, das in einem innovativen Laminierungsverfahren hergestellt wird. Sorgfältig ausgewählte Baumstämme werden wie mit einem Bleistiftanspitzer abgerollt, wie es Dynaudio A/S beschreibt, sodass letztlich riesige Holzplatten entstehen, die aufeinander abgestimmt, laminiert, verleimt und zu einem neuen Block geformt werden.

Erst aus diesem Block mit einer ganz individuellen Masserung werden dann die Furnierblätter geschnitten, die man zur Veredelung der Lautsprecher-Gehäuse heran zieht.

„Dieses Verfahren ermöglicht es uns genau festzulegen, wie die Oberfläche aussehen soll, ohne dass wir Vinyl-Laminat oder Drucktechniken verwenden müssen – es handelt sich um echtes Holz aus nachhaltigen Ressourcen. Die Oberfläche wird durch dieses Verfahren bei allen Lautsprechern einheitlicher und behält gleichzeitig das einzigartige organische Aussehen. Das bedeutet auch, dass wir nicht so stark von Schwankungen zwischen einzelnen Bäumen, innerhalb des Holzes selbst oder von Chargen, die zu unterschiedlichen Zeiten des Jahres hergestellt werden, beeinflusst werden.“ Marcus Abrahamsen, Industriedesigner bei Dynaudio A/S

Preise und Verfügbarkeit

Die neue Design-Variante Dynaudio Contour i Nordic Silver soll bereits dieser Tage im Fachhandel zu finden sein, wie der Hersteller festhält. Dynaudio A/S gibt in diesem Zusammenhang an, dass die neue Design-Variante die bereits vorhandenen ergänzt, Walnut Wood sowie Black High Gloss steht damit weiterhin als Ausführungen der Dynaudio Contour i Series zur Verfügung. Diesbezüglich muss man allerdings erwähnen, dass die Dynaudio Contour i Series zu Beginn auch in Grey Oak High Glass angeboten wurde. Diese Ausführung steht nunmehr seit geraumer Zeit nicht mehr zur Verfügung, das neue Nordic Silver ersetzt somit im Prinzip diese Variante. Die Preise entnehmen Sie bitte der Tabelle am Ende des Artikels.

Wir meinen…

Mit der neuen Design-Variante Dynaudio Contour i Nordic Silver erweitert Dynaudio A/S die Dynaudio Contour i Series um eine besonders elegante Ausführung, wobei man hierbei auf ein durchaus aufwendiges Verfahren setzt, um ein ganz spezielles, besonders hochwertig wirkendes Finish für die High-end HiFi Lautsprecher-Systeme aus dem dänischen Skanderborg zu erzielen.

PRODUKT DYNAUDIO CONTOUR I SERIES Preis Dynaudio Contour 20i € 5.000,- pro Paar

Dynaudio Contour 30i € 8.000,- pro Paar

Dynaudio Contour 60i € 10.000,- pro Paar

Dynaudio Contour 25Ci € 3.500,- pro Stück

Marke Dynaudio A/S Hersteller Dynaudio A/S Vertrieb Dynaudio Germany GmbH Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at

