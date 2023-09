In aller Kürze Gleich zwei Modelle soll der neue Accuphase C-2300 Precision Stereo Control Center ersetzen, und zwar die Systeme Accuphase C-2150 Stereo Control Center sowie Accuphase C-2450 Precision Stereo Control Center.

Betrachtet man das Produktsortiment der japanischen High-end HiFi-Schmiede Accuphase Laboratory Inc., so stehen hier aktuell zwei Vorstufen bereit, und zwar die Lösungen Accuphase C-2900 Precision Stereo Preamplifier sowie Accuphase C-3900 Precision Stereo Preamplifier, mit dem neuen Accuphase C-2300 Precision Stereo Control Center reiht sich eine weitere Option am unteren Ende ein, wobei diese Vorstufe eine ganz besondere Aufgabe übernimmt.

So gibt die traditionsreiche japanische High-end HiFi-Schmiede an, dass die neue Accuphase C-2300 Precision Stereo Control Center nicht zuletzt das Ergebnis einer Änderung in der Modellstaffelung ist, sie ersetzt damit die Modelle Accuphase C-2150 Stereo Control Center sowie Accuphase C-2450 Precision Stereo Control Center gleichermaßen.

Zwei auf einen Streich…

Dass man mit dem neuen Accuphase C-2300 Precision Stereo Control Center gleich zwei Lösungen ersetzen will, ist allen voran deshalb spannend, da die neueste Vorstufe den Preis betreffend in etwa in der Mitte der beiden Modelle Accuphase C-2150 Stereo Control Center sowie Accuphase C-2450 Precision Stereo Control Center angesiedelt sein soll, die Klanggüte hingegen, die übertreffe die beiden Vorgänger laut Versprechen des Herstellers allerdings ganz klar, die neue Accuphase C-2300 Precision Stereo Control Center sei damit selbst dem Accuphase C-2450 Precision Stereo Control Center überlegen.

Foto © Accuphase Laboratory Inc. | Accuphase C-2300 Precision Stereo Control Center

Accuphase Balanced AAVA Volume Control steht im Fokus

Einmal mehr rückt Accuphase Laboratory Inc. auch beim neuen Accuphase C-2300 Precision Stereo Control Center allen voran die so genante Accuphase Balanced AAVA Volume Control als ganz besonders wesentliches Ausstattungsmerkmal einer Vorstufe in den Mittelpunkt.

Seit mehr als einem halben Jahrhundert arbeite man bei Accuphase Laboratory Inc. unermüdlich an der Entwicklung der idealen Lautstärkeregelung, wobei man diese in der Accuphase AAVA Volume Control gefunden habe. Der neue Accuphase C-2300 nutzt Accuphase Balanced AAVA und damit die neueste Generation dieser speziellen Schaltung und soll damit eine Kontrolle des Pegels gänzlich ohne Einbußen bei der Lebendigkeit des Klang bieten können. Zudem sei an dieser Stelle ein eine besonders ausgeklügelte Volume Sensor Construction angeführt, die sich hinter dem entsprechenden Drehgeber verbirgt, der auf der rechten Frontseite zu finden ist. Auf der linken Frontseite dient ein weiterer Drehgeber zur Eingangswahl, wobei dies mittels hochzuverlässiger, Logik-gesteuerter Relais erfolgt.

4-Band Tone Control

Neu sei zudem eine 4-Band-Klangregelung die eine Feinabstimmung der Klangfarbe erlaubt, wie die Japaner ausdrücklich hervor heben. So beschreibt es der Hersteller etwa derart, dass Eingriffe bei rund 500 Hz etwa zum Anpassen der Rhythmus-Stärke von Instrumenten und der Bereich bei 2 kHz besonders wirksam zum Ändern der Ausdruckskraft von Gesang geeignet sei. Darüber hinaus könne etwa auch der Tiefton-Bereich zwischen 40 Hz und 125 Hz und der Hochfrequenzbereich zwischen 8 kHz und 20 kHz fein justiert werden und somit eine harmonische Abstimmung über den gesamten Frequenzbereich ganz den eigenen Vorstellungen entsprechend vorgenommen werden.

Foto © Accuphase Laboratory Inc. | Accuphase C-2300 Precision Stereo Control Center Foto © Accuphase Laboratory Inc. | Accuphase C-2300 Precision Stereo Control Center

Überaus flexible Vorstufe

In der Standard-Konfiguration weist die neue Vorstufe Accuphase C-2300 Precision Stereo Control Center zunächst fünf Line Eingänge und zwei Line Ausgänge auf, allesamt ausgeführt aös Cinch-Buchsen-Paare. Hinzu kommen aber noch zwei symmetrische Ein- und ein symmetrischer Ausgang, hier setzt man auf XLR.

Direkt über die Front ist zudem über eine 6,3 mm Stereo Klinke der integrierte Kopfhörer-Verstärker zugänglich, wobei der Hersteller dessen Qualität explizit hervor hebt und verspricht, dass selbst anspruchsvolle Anwender mit diesem vollends das Auslangen finden werden.

Optionaler D/A-Wandler und optionale Phono-Vorstufe

Damit nicht genug, auf Wunsch lässt sich der neue Accuphase C-2300 Precision Stereo Control Center aufrüsten, und zwar für „digital“ als auch „analog“, sprich, es steht ein optionaler D/A-Wandler als auch eine optionale Phono-Vorstufe bereit.

Tatsächlich sind es sogar drei Optionen, die für die digitale Wellt bereit stehen, und zwar die Platinen Accuphase DAC-40, Accuphase DAC-50 sowie natürlich die neueste Lösung Accuphase DAC-60 Digital Input Board.

Auch bei der Phono-Vorstufe hat man die Wahl zwischen gleich vier Modellen, denn hier kann man auf die Lösungen Accuphase AD-20, Accuphase AD-30, Accuphase AD-50 als auch die nagelneue Accuphase AD-60 Analog Disc Input Board zurück greifen.

Jede der genannten optionalen Phono-Vorstufen ist für MM als auch MC Tonabnehmer-Systeme ausgelegt, die Accuphase AD-60 sticht aber besonders hervor, da hier die flexibelsten Einstellungen für Laufwerke bestückt mit MC Tonabnehmer-Systemen vorgenommen werden können und zudem ein Subsonic Filter bereit steht.

Erwähnt sei auch noch, dass bei der neuen Vorstufe Accuphase C-2300 Precision Stereo Control Center für jeden Eingang eine individuell einstellbare Phasenlage geboten wird und der Gesamtverstärkungsfaktpr zwischen 12 dB, 18 dB und 24 dB gewählt werden kann.

Unbedingt angeführt werden muss natürlich zudem, dass die Entwickler beim neuen Accuphase C-2300 Precision Stereo Control Center auf eine separate Stromversorgung für den linken und rechten Kanal setzten. Dies reicht hin bis zu separaten Ringkern-Transformatoren und hochkapazitiven 10.000 μF Siebkondensatoren, wie man von Seiten des Herstellers betont.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue Vorstufe Accuphase C-2300 Precision Stereo Control Center soll dieser Tage im Fachhandel zu finden sein, und zwar zum empfohlenen Verkaufspreis von € 10.990,-

Wir meinen…

Es ist durchaus bemerkenswert, dass Accuphase Laboratory Inc. nunmehr mit der neuen Vorstufe Accuphase C-2300 Precision Stereo Control Center den Nachfolger von gleich zwei Produkten vorstellt, und zwar den Systemen Accuphase C-2150 Stereo Control Center sowie Accuphase C-2450 Precision Stereo Control Center. Spannend dabei ist, dass die neueste Vorstufe beide qualitativ überflügeln soll, den Preis betreffend aber in etwa in der Mitte der Vorgänger angesiedelt ist.

PRODUKT Accuphase C-2300 Precision Stereo Control Center Preis € 10.990,-

