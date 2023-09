In aller Kürze Als wahren Allrounder bezeichnet Cayin Audio den neuen Cayin Jazz 80, der als leistungsstarker Stereo Vollverstärker in Röhren-Technologie ausgelegt ist.

Das Unternehmen Cayin Audio erweitert sein ohnehin schon breit aufgestelltes Produktsortiment nunmehr mit dem neuen Cayin Jazz 80 Vacuum Tube Integrated Amplifier um eine besonders spannende Lösung, und zwar einen Stereo Vollverstärker, der, wie man es von Cayin Audio gewohnt ist, auf Röhren-Technologie setzt, sich aber als wahrer Allrounder an eine möglichst breite Kundenschicht richten soll. Ja, man darf wohl auch ein wenig von einem Stereo Vollverstärker sprechen, der dem modernen Lifestyle entspricht, dafür weist er nicht nur ein überaus elegantes Design auf, er ist zudem etwa mit einem Bluetooth Modul für eine besonders einfache, geradezu intuitive Nutzung ausgestattet.



Gleichzeitig soll der neue Cayin Jazz 80 aber durch eine durchgängig hochwertige Verarbeitung mit selektierten Bauteilen glänzen und sich damit an High-end Aufsteiger mit modernem Anspruch richten, wie es der Hersteller selbst auf den Punkt bringt.

Exklusiv im Auftreten, tadellos verarbeitet

Wir haben es schon erwähnt, ja, man darf beim neuen Cayin Jazz 80 durchaus von einer Lösung sprechen, die dem aktuell nach wie vor anhaltendem Trend hin zu Vintage HiFi entspricht, zumal man hier wohl auch jene Kundenschichten ins Auge fasst, die den so genannten Industrial Style zu schätzen wissen.

Fakt ist, durch das besonders exklusive Erscheinungsbild des neuen Cayin Jazz 80 mit einem tief glänzendem, in Anthrazit-Metallic gehaltenem und nach Angaben des Herstellers zudem tadellos verarbeiteten Gehäuse kann Cayin Audio hiermit wohl nicht nur ausgewiesene HiFi-Liebhaber, sondern durchaus Lifestyle-orientierte Kundenschichten ansprechen. Wir sind uns gewiss, der Cayin Jazz 80 passt nicht nur in jedes HiFi-Rack, sondern ganz speziell in jedwedes moderne Wohnambiente.

Etwas nüchterner betrachtet stellt das massive Gehäuse natürlich die beste Grundlage für eine Signalverarbeitung frei von klangschädigenden äußeren Einflüssen dar, zumal das Gerät auf vier vibrationsabsorbierenden Standfüssen ruht. Zur Sicherheit wird der neue Cayin Jazz 80 natürlich, wie vorgeschrieben, mit einem passenden Käfig ausgeliefert, hinter dem sich die Röhren verbergen, wobei man hervor hebt, hier eine Ausführung in der Gehäusefarbe gewählt zu haben, sodass sich dieser Verstärker im Erscheinungsbild etwas moderner präsentiert, als so manch anderes Modell am Markt. Wirklich schön ist so ein Käfig über den Röhren ja ohnehin nie, aber…

Cayin Jazz 80 Vacuum Tube Integrated Amplifier – Ein wahrer Allrounder

Wie einleitend ebenfalls bereits erwähnt, soll es sich beim neuen Cayin Jazz 80 um einen wahren Allrounder handeln, und das betrifft nicht nur die Wahl unterschiedlichster Quellen, sondern insbesondere auch die Fähigkeit verschiedenste Lautsprecher-Systeme optimal ansteuern zu können.

So ist die Oberseite des Cayin Jazz 80 geradezu gespickt mit Glaskolben, wobei die Vorstufe mit zwei 12AX7 aufwartet. Zwei 12AU7 dienen als Phasensplitter und Treiber für die Röhren der Endstufe, wobei es sich hierbei um gleich vier KT88 handelt.

Ultra-linear Modus oder Trioden Modus

Der Anwender kann beim neuen Cayin Jazz 80 wählen, ob er auf einen Trioden Modus mit immerhin zweimal 20 Watt setzt, oder aber auf einen Ultra-linear Modus, bei dem zweimal 40 Watt bereit stehen. Beide Betriebsarten, dies hebt der Hersteller explizit hervor, zeichnen sich durch einen individuellen Klangcharakter aus. Da man zwischen den zwei Betriebsmodi ganz einfach mittels Kippschalter wechseln kann, lohnt also das experimentieren.

Keine Experimente bedarf die korrekte Bias-Einstellung, dafür stehen drei weitere Kippschalter bereit, einer links und zwei rechts. Sie sollen bei der Kontrolle der korrekten Bias-Einstellung behilflich sein wobei sich diese individuell für jede Ausgangsröhre per Trimm-Potentiometer anpassen lässt. Die drei besagten Hebel dienen anschließend der Überprüfung der vorgenommenen Änderungen, wobei dazu das VU-Meter als Kontrollelement heran gezogen wird, das im Normalbetrieb die Ausgangsleistung angezeigt wird.

Analoge Eingänge plus Bluetooth

Drei analoge Eingänge stehen beim neuen Cayin Jazz 80 Vacuum Tube Integrated Amplifier bereit, allesamt ausgeführt als hochwertige Cinchbuchsen. Hinzu kommt ein integriertes Bluetooth Modul, das Bluetooth 5.0 entspricht und sich in Form eines Qualcomm QCC5125 SoC des Spezialisten Qualcomm Inc. präsentiert.

Dieses Modul erlaubt die Signalübertragung mittels SBC und AAC, unterstützt zudem aptX, aptX HD und aptX LL, aber allen voran auch LDAC. Während SBC und AAC letztlich verlustbehaftet arbeiten, steht mit aptX in etwa „CD-Qualität“ bereit, aptX HD ist mit 24 Bit und 48 kHz im Prinzip Hi-res Audio, wirklich spannend ist aber letztlich allen voran LDAC, denn damit erzielt man eine Signalübertragung mit 24 Bit und 96 kHz.

Die Signalverarbeitung erfolgt mittels hochwertigem D/A-Wandler des Spezialisten ESS Technology Inc., und zwar über einen ES9018K2M Sabre32 DAC.

Direkt der Front steht zudem ein Kopfhörer-Anschluss in Form einer 6,3 mm Stereo Klinke bereit, und für eine komfortable Bedienung liegt dem Röhrenverstärker eine passende Infrarot-Fernbedienung bei.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Cayin Jazz 80 Vacuum Tube Integrated Amplifier soll ab sofort im Fachhandel zur Verfügung stehen, wobei das Unternehmen Cayin Distribution GmbH über deren Online-Shop bis zum 31. Oktober 2023 einen Einführungspreis von € 1.998,- anbietet. Danach beträgt der reguläre Preis € 2.198,-

Wir meinen…

Es ist ein überaus eleganter Stereo Vollverstärker auf der Basis von Röhren-Technologie, der nunmehr von Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd. als neue Lösung der Marke Cayin Audio in Form des neuen Cayin Jazz 80 Vacuum Tube Integrated Amplifier angeboten wird. Dieser soll sich nicht nur als echter Allrounder erweisen, und zwar hinsichtlich flexibler Nutzung und ausreichender Leistung um eine Vielzahl an Lautsprecher-Systemen problemlos betreiben zu können, unserer Einschätzung nach adressiert man mit diesem System durchaus eine sehr breite Zielgruppe, die eine moderne Interpretation eines Vintage HiFi-Systems mit entsprechendem Charme suchen.

PRODUKT Cayin Jazz 80 Vacuum Tube Integrated Amplifier Preis € 2.198,-

