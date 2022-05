In aller Kürze Als besonders leistungsstarker Stereo Endverstärker soll sich der neue Advance Paris X-A600 Stereo Power Amplifier erweisen.

Advance Paris X-A600 Stereo Power Amplifier, damit stehe ein höchst verlässlicher Partner für die kraftvolle Signalverstärkung zur Verfügung, davon zeigt sich die französische HiFi-Schmiede Advance Paris überzeugt, die diese Lösung als eine von vielen Premieren zur High End 2022 nach München bringt. Immerhin, zweimal 200 Watt an 8 Ohm liefert dieser Leistungsbolide aus Frankreich, wobei der Hersteller verspricht, dass er dies mit höchster Akkuratesse tut und damit höchste Klangreinheit biete.

Vor- und Endstufen-Kombination für höchste Klangtreue

Aus Sicht von Advance Paris sei es unerlässlich, auf eine Vor- und Endstufen-Kombination zu setzen, wenn man höchste Klangtreue wünsche. Der neue Advance Paris X-A600 Stereo Power Amplifier sei in diesem Szenario für all jene Anwender konzipiert, die dabei auf eine besonders leistungsstarke Lösung vertrauen wollen, um selbst komplexe Lautsprecher-Systeme stets unter Kontrolle zu halten und bestmögliche Ergebnisse zu erzielen.

Advance Paris X-A600 Stereo Power Amplifier – Der potente Leistungsbolide

So steht allen voran das durchaus beeindruckende Leistungspotential des neuen Advance Paris X-A600 Stereo Power Amplifier im Fokus, immerhin liefert er, wie schon einleitend erwähnt, an Lautsprecher-Systemen mit einer Impedanz von 8 Ohm stolze 200 Watt pro Kanal.

Aufgebaut als klassischer Verstärker in Class A/B stehen bei einer Impedanz der Lautsprecher-Systeme von lediglich 4 Ohm sogar beachtliche 300 Watt pro Kanal zur Verfügung, wie das Datenblatt des neuen Advance Paris X-A600 Stereo Power Amplifier verrät.

Perfekte Rahmenbedingungen für kraftvolle Signalverstärkung

Die Entwickler des französischen Unternehmens haben hier alles daran gesetzt, um perfekte Rahmenbedingungen für die kraftvolle Signalverstärkung zu erzielen, gibt Advance Paris zu Protokoll.

So setze man allen voran auf eine überaus leistungsstarke Stromversorgung, die natürlich die maßgebliche Grundlage dafür bildet, dass der Advance Paris X-A600 Stereo Power Amplifier auch tatsächlich die geforderte Aufgabe bestmöglich erfüllen kann.

Ein besonders üppig dimensionierter Ringkern-Transformator mit Elektrolyt-Kondensatoren sind hier die wesentlichen Komponenten. Der Transformator garantiere laut Herstellerangaben auch bei hoher Dauerbeanspruchung beste Stromlieferfähigkeit, die Elektrolyt-Kondensatoren gleichen problemlos Dynamik-Spitzen aus.

Verpackt ist all dies in einem massiven Chassis, das mit Abmessungen von 43,1 cm in der Breite, 21 cm in der Höhe, und 46,4 cm in der Tiefe beachtliche 25 kg auf die Waage bringt, sich aber dennoch in bewährt eleganter Form der aktuellen Design-Linie von Advance Paris präsentiert.

Flexibel bei den Anschlüssen

Erstaunlich reich bestückt erweist sich übrigens die Rückseite des neuen Advance Paris X-A600 Stereo Power Amplifier, denn hier stehen nicht nur Eingänge als Cinch und damit unsymmetrisch ausgelegt zur Verfügung, sondern ebenso symmetrische XLR-Buchsen. Hinzu kommen gleich mehrere Paare an Schraubklemmen für den Anschluss der Lautsprecher-Systeme, denn der neue Advance Paris X-A600 Stereo Power Amplifier soll auch Bi-wiring bestmöglich unterstützen. Auch Trigger Ein- und Ausgänge dürfen natürlich nicht fehlen und über Wahlschalter kann der neue Advance Paris X-A600 Stereo Power Amplifier den eigenen Bedürfnissen mittels High Bias und Brightness angepasst werden.

Elegante Front

An der Front zieren den neuen Advance Paris X-A600 Stereo Power Amplifier allen voran die für Advance Paris längst typischen blau hintergrundbeleuchteten VU-Meter, zudem steht hier nicht nur der Hauptschalter, sondern auch ein Taster zur Wahl der Betriebsart – A, B sowie A plus B – für verschiedene Anwendungszenarien zur Verfügung.

Preise und Verfügbarkeit

Wie beschrieben, wird der neue Advance Paris X-A600 Stereo Power Amplifier erstmals zur High End 2022 präsentiert. Im Fachhandel wird man diesen ab Ende Mai 2022 vorfinden, und zwar zum empfohlenen Verkaufspreis von € 2.890,-

Wir meinen…

Kraftvoll und dennoch höchst akkurat in der Darbietung, das soll den neuen Stereo Leistungsverstärker aus dem Hause Advance Paris auszeichnen, den Advance Paris X-A600 Stereo Power Amplifier, den die Franzosen als ideale Lösung für eine leistungsstarke Vor- und Endstufen-Kombination empfehlen.

PRODUKT Advance Paris X-A600 Stereo Power Amplifier Preis € 2.890,-

