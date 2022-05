In aller Kürze Anlässlich des 50. Geburtstags präsentiert Monitor Audio Ltd. die neue Monitor Audio Silver 100 Limited Edition.

Allein in streng begrenzter Stückzahl soll die neue Monitor Audio Silver 100 Limited Edition 50th Anniversary zur Verfügung stehen, somit jenes Lautsprecher-System, das der englische Lautsprecher-Spezialist Monitor Audio Ltd. nunmehr als Jubiläumsmodell präsentiert. Der Anlass dafür liegt ja schon auf Grund des Namens klar auf der Hand, es gilt, den 50. Geburtstag von Monitor Audio Ltd. zu feiern, und das tut man mit einem Sondermodell der überaus erfolgreichen Monitor Audio Silver 100. Das kompakte Regal-Lautsprecher-System der aktuellen Monitor Audio Silver Series 7G erstrahlt als Monitor Audio Silver 100 Limited Edition in einem besonders eleganten Heritage Green und weist Goldfarben eloxierte Treiber auf.

Monitor Audio Ltd. – 1972 begründet…

Das englische Unternehmen Monitor Audio Ltd. wurde im Jahr 1972 begründet und hat es sich, eigenen Angaben zufolge, zur Aufgabe gemacht, Menschen hervorragenden Klang näher zu bringen. Das erste Produkt, das von Monitor Audio Ltd. auf den Markt gebracht wurde, war der Monitor Audio MA1.

Über die Jahrzehnte hinweg konnte sich Monitor Audio Ltd. einen tadellosen Ruf erarbeiten, wobei man sich stets als innovatives Unternehmen verstand und somit die technologische Entwicklung massiv voran trieb, was den Engländern über die Jahre hinweg natürlich eine Vielzahl an Patenten einbrachte.

Diesen Entwicklungsansatz soll natürlich auch das nunmehr präsentierte Jubiläumsmodell zum Ausdruck bringen, sodass man sich für eines der kompakteren Modelle der aktuellen Monitor Audio Silver Series 7G und damit in der neuesten, der bereits siebenten Generation entschied.

Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio Silver 100 Limited Edition

Monitor Audio Silver 100 Limited Edition

Die Monitor Audio Silver 100 stellt nicht das kleinste, sondern eigentlich das größere der beiden Regal-Lautsprecher-Systeme der Monitor Audio Silver Series 7G dar, das somit schon durchaus für feine HiFi-Ketten als krönender Abschluss eingesetzt werden kann.

Für diese neue Generation verspricht der Hersteller einmal mehr innovative und kompromisslose Technik als Grundlage für eine in bewährter Art und Weise stets überzeugende Darbietung. Neben einem Monitor Audio RST II Treiber für den Tiefton-Bereich setzt man auf einen Monitor Audio C-CAM-Gold Hochtöner und ein Bassreflex-System für die souveräne Darbietung über einen weiten Frequenzbereich hinweg.

Foto © Monitor Audio Ltd. | Monitor Audio Silver 100 Limited Edition

Ein besonderes Design…

Um das neue Lautsprecher-System Monitor Audio Silver 100 Limited Edition auch auf den ersten Blick als solches auszuweisen, setzt man hierbei auf ein ganz besonders elegantes Design. So ist dieser Speaker in Heritage Green lackiert und verfügt zudem über einen Goldfarben eloxierten Hochtöner auf. Nicht fehlen darf zudem eine eindeutige Seriennummer auf der Rückseite, denn die Monitor Audio Silver 100 Limited Edition wird es, wie der Name unschwer erkennen lässt, allein in streng limitierter Auflage geben. Dementsprechend wird man dieses Lautsprecher-System auch nur bei wenigen ausgewählten Fachhändlern vorfinden und sollte sich – bei Verfügbarkeit – recht rasch das eigene Paar sichern. Mit dabei ist selbstverständlich ein Echtheitszertifikat.

Preise und Verfügbarkeit

Die Monitor Audio Silver 100 Limited Edition wird ihre Premiere auf der High End 2022 in München feiern, da kann man sich auch einen entsprechenden Eindruck von ihrem Leistungspotential machen. Die Monitor Audio Silver 100 Limited Edition soll ab September 2022 zur Verfügung stehen, und zwar zum Paarpreis von € 1.300,-

Wir meinen…

Erfreulich ist, dass sich Monitor Audio Ltd. anlässlich der Feier zum 50. Geburtstag des englischen Unternehmens dazu entschlossen hat, ein Sondermodell auf den Markt zu bringen, das sich eine breite Kundenschicht auch tatsächlich leisten kann. Dennoch handelt es sich bei der neuen Monitor Audio Silver 100 Limited Edition um ein Lautsprecher-System, das – nomen est omen – allein in limitierter Stückzahl angeboten wird. Man sollte sich also rechtzeitig das eigene Paar sichern, wenn man an der eleganten Lackierung in Heritage Green und der Kombination der goldfarbenen Treiber Gefallen findet.

PRODUKT Monitor Audio Silver 100 Limited Edition 50th Anniversary Preis € 1.300,-

Ähnliche Beiträge