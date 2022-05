Advance Paris X-CD1000 EVO – CD-Player mit Röhren-Ausgangsstufe

In aller Kürze Als Hightech CD-Player mit audiophiler Röhren-Ausgangsstufe beschreibt Advance Paris den neuen Advance Paris X-CD1000 EVO.

Advance Paris X-CD1000 EVO, damit steht der neueste Audio CD-Player der französischen HiFi-Schmiede Advance Paris zur Verfügung, wobei es sich um eine ganz besondere Lösung ihrer Art handeln soll. Die Franzosen sprechen hier von einem Hightech CD-Player, der mit einer audiophilen Röhren-Ausgangsstufe aufwartet. Damit soll in bekannter, eleganter Optik eine Lösung geboten werden, die selbst anspruchsvolle HiFi-Enthusiasten anspricht und diesen ein Werkzeug zur Wiedergabe ihrer CDs auf hohem Qualitätsniveau ermöglicht.

Foto © Advance Paris | Advance Paris X-CD1000 EVO

Advance Paris X-CD1000 EVO – Der Hightech CD-Player

Der Advance Paris X-CD1000 EVO wurde gegenüber dem Vorgänger in allen Belangen mit Sorgfalt weiterentwickelt, so das Versprechen des Herstellers. Dabei behält er aber elementare konstruktive Merkmale bei, wie eben die Röhren-Ausgangsstufe und das hochsolide, langzeitstabile Gehäuse, das im Inneren durch spezielle Verstrebungen in unterschiedliche Sektionen unterteilt ist.

Als Grund für diese aufwendige Konstruktion gibt der Hersteller natürlich das Ziel an, eine optimale Signalreinheit zu gewährleisten, und das funktioniere in der Praxis am besten, wenn sich die Baugruppen gegenseitig nicht beeinflussen können.

Für eine stets optimale Stromlieferfähigkeit setzte man auf einen großzügig dimensionierten Ringkern-Transformator, aus Sicht des Herstellers eine Seltenheit bei CD-Playern, selbst im gehobenen Preissegment.

Für die anpruchsvolle Aufgabe der Signalwandlung setzt Advance Paris auf den AD1955 DAC aus dem Hause Analog Devices Inc. Dieser verarbeitet Signale mit 24 Bit und 192 kHz und setzt mit hoher Präzision und enormer Dynamik die komplexe Signalwandlung um.

Die umfangreiche Anschlussbestückung sei ein weiterer Pluspunkt des Advance Paris X-CD1000 EVO. Asymmetrische Cinch-Ausgänge stehen ebenso bereit wie symmetrische XLR-Ausgänge. Gleich drei digitale Schnittstellen stehen ebenfalls zur Verfügung, und zwar in Form einer AES/EBU, einer koaxialen sowie optischen S/PDIF-Schnittstelle.

Foto © Advance Paris | Advance Paris X-CD1000 EVO

Wandler auch für externe Quellen nutzbar

Dass auch zwei digitale Eingänge, ebenfalls ausgeführt als optische und ein koaxiale S/PDIF-Schnittstelle vorhanden sind, verrät, dass man den neuen Advance Paris X-CD1000 EVO auch als reinen D/A-Wandler verwenden kann.

Solider Aufbau

Das immense Gewicht von 9,2 kg bei Abmessungen von 43,1 x 10,9 x 37,2 cm soll belegen, dass es sich beim Advance Paris X-CD1000 EVO um ein wertvolles Stück Technik handelt. Der Advance Paris X-CD1000 EVO sei damit der ideale CD-Spieler für anspruchsvolle Disc-Liebhaber, die ihre wertvolle Sammlung in bestmöglicher Qualität hören möchten – das leise, schnelle Laufwerk mit tadelloser Fehlerkorrektur trägt ebenfalls zu dieser „Mission“ bei, so das Versprechen des Herstellers.

Foto © Advance Paris | Advance Paris X-CD1000 EVO

Foto © Advance Paris | Advance Paris X-CD1000 EVO

Foto © Advance Paris | Advance Paris X-CD1000 EVO

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Advance Paris X-CD1000 EVO soll nach der Premiere im Rahmen der High End 2022 in München bereits ab Juni 2022 im Fachhandel zu finden sein. Für diese Lösung muss man laut Herstellerangaben mit einem empfohlenen Verkaufspreis von € 1.290,- rechnen.

Wir meinen…

CDs sind keineswegs obsolet, diese Ansicht vertritt auch die französische HiFi-Schmiede Advance Paris und schickt nunmehr im Rahmen der High End 2022 den neuen Advance Paris X-CD1000 EVO als besonders hochwertige Lösung für anspruchsvolle HiFi-Enthusiasten ins Rennen. Man sprich von einem Hightech CD-Player zum attraktiven Preis, der gar mit einer Röhren-Ausgangsstufe aufwartet und dessen Wandler auch externen Quellen zur Verfügung steht.

PRODUKT Advance Paris X-CD1000 EVO Preis € 1.290,-

Ähnliche Beiträge

Über Advance Paris