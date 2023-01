Audio-Technica Sound Burger soll 2023 zurück kehren

In aller Kürze Man sei von der Resonanz auf die limitierte Auflage des tragbaren Schallplatten-Spielers Audio-Technica AT-SB2022 geradezu begeistert und werde daher den Audio-Technica Sound Burger wieder auf den Markt bringen.

Es war eine Lösung, die ganz im Zeichen des 60- Geburtstag von Audio-Technica Ltd. stand, der Audio-Technica AT-SB2022, den das Unternehmen als eine Reinkarnation des so genannte Audio-Technica Sound Burger und damit einem der legendärsten tragbaren Schallplatten-Spieler verstanden wissen wollte. Im November 2022 kündigte man diesen als Limited Edition an, wobei die Resonanz darauf offensichtlich alle Erwartungen des Herstellers übertraf. Daher habe man sich nunmehr bei Audio-Technica Ltd. entschlossen, den Audio-Technica Sound Burger wieder auferstehen zu lassen, und zwar als reguläres Modell, das noch im Frühjahr 2023 auf den Markt kommen soll.

Audio-Technica AT-SB2022 binnen Tagen ausverkauft

Wie Audio-Technica Ltd. nunmehr bekannt gibt, war das limitierte Modelle Audio-Technica AT-SB2022 binnen weniger Tage restlos ausverkauft. Man habe sich nie vorstellen können, welch überwältigende Resonanz dieser Release hervorrufen könne, so das Unternehmen in einer Stellungnahme.

Foto © Audio-Technica Ltd. | Dem Audio-Technica AT-SB2022 Limited Edition soll 2023 ein neuer Audio-Technica Sound Burger folgen

Audio-Technica Sound Burger kehrt zurück

Rund vier Jahrzehnte nach der ursprünglichen Markteinführung soll nunmehr also der Audio-Technica Sound Burger wieder auferstehen, und zwar im Frühjahr 2023, wie wir schon verraten haben.

„Die Resonanz auf das limitierte 60th Anniversary Modell des tragbaren Sound Burger-Plattenspielers war nichts weniger als außergewöhnlich. Wir haben die Frustration derjenigen deutlich vernommen, die einen dieser Plattenspieler kaufen wollten, dies aber nicht konnten. Das neue Modell, das im Frühjahr auf den Markt kommt, wird zwar nicht die nummerierte Plakette, die Farbe und die Verpackung der limitierten Version zum 60-jährigen Jubiläum haben, aber es wird einem breiteren Publikum zugänglich sein. Wir hoffen, dass die Sound Burger-Fans von diesem neuen Modell genauso begeistert sein werden und dass es die nächste Generation von Analog-Enthusiasten inspirieren wird.“ Gary Boss, Director of Marketing, Audio-Technica Ltd.

Der Audio-Technica Sound Burger setzt auf einen Riemenantrieb und erlaubt die Drehzahlen 33 1/3 sowie 45 Umdrehungen pro Minute. Um sowohl Mobilität als auch Stabilität zu erreichen, verfügt der Tonarm über ein dynamisches Ausgleichssystem, bei dem die Auflagekraft über eine Feder aufgebaut wird. Darüber hinaus sorgt ein präziser Gleichstrommotor für eine stabile Rotation. Neben der Möglichkeit, das Gerät über Cinch an ein Audio-System anzuschließen bietet der portable Schallplatten-Spieler auch Bluetooth.

Das Zubehör umfasst einen Single-Adapter, ein Cinch auf 3,5 mm Klinke Kabel und ein USB-Kabel zum Aufladen (USB Typ-A / USB Typ-C). Die Abtastnadel des Audio-Technica Sound Burger kann durch den Audio-Technica ATN3600L ersetzt werden.

Preise und Verfügbarkeit

Noch gibt der Hersteller keinerlei Details preis, wann und zu welchem Preis genau der neue Audio-Technica Sound Burger auf den Markt kommen wird. Das limitierte Modell jedenfalls wurde zum Preis von € 229,- angeboten.

Nun, Vintage ist voll im Trend, dies zeigt sich in vielen Bereichen, und auch in der Welt der HiFi. So setzen viele Hersteller etwa überaus erfolgreich auf Lösungen, die direkt an die „gute alte Zeit“ Bezug nehmen, wie etwa auch Audio-Technica Ltd., die anlässlich ihres 60-jährigen Jubiläums den Audio-Technica AT-SB2022 Limited Edition präsentierten. Das Interesse an diesem tragbaren Schallplatten-Spieler sei so groß gewesen, dass man sich nunmehr dazu entschlossen hat, ein reguläres Modell des Audio-Technica Sound Burger im Frühjahr 2023 auf den Markt zu bringen.

PRODUKT AUDIO-TECHNICA Sound Burger Preis voraussichtlich € 229,-

