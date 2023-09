In aller Kürze Ausgelegt als leistungsstarker 8-Kanal Verstärker präsentiert sich der neue Lyngdorf MXA-8400 basierend auf Purifi Eigentakt Technology.

Man stelle mit dem neuen Lyngdorf MXA-8400 nicht nur einen weiteren Mehrkanal-Verstärker für die Realisierung von Home Cinema Systemen vor, vielmehr habe man es hierbei mit dem leistungsstärksten 8-Kanal Verstärker der Marke Lyngdorf Audio zu tun, so das skandinavische Unternehmen SL Audio A/S, das dieses System als perfekte Ergänzung zu den aktuellen Mehrkanal-Prozessoren Lyngdorf MP-40 2.1 oder Lyngdorf MP-60 2.1 ansieht und damit Lösungen verspricht, die selbst höchsten Ansprüchen bis hin zu immersive 3D Surround Sound gerecht werden können. Darüber hinaus sei diese Lösung aber auch für Custom Installation auf höchstem Niveau ausgelegt.

Man spricht gar von einem High-performance 8-Channel Power Amplifier, wobei hierbei die Purifi Eigentakt Technology mit der Lyngdorf PowerPerfect Power Supply für ein Höchstmaß an kontrollierter Leistung kombiniert wird.

Für Home Cinema als auch Custom Installation geeignet

Wie immer bei der Marke Lyngdorf Audio will sich der Hersteller SL Audio A/S nicht allein auf Home Cinema festlegen lassen, der neue Lyngdorf MXA-8400 High-performance 8-Channel Power Amplifier sei gleichermaßen auch für Lösungen im Bereich Custom Installation ausgelegt, speziell dann, wenn hier höchste Ansprüche an die Qualität gelegt werden, wie das Unternehmen explizit hervor hebt.

“Der MXA-8400 ist einerseits ein ideales Modell für Custom Installation und für Heimkino-Enthusiasten, die eine zuverlässige Mehrkanal-Verstärkung benötigen, aber auch ein HiFi-Produkt, das in reinen Audio-Anlagen eingesetzt werden kann. Mit dem sehr effizienten Netzteil und einer hochmodernen Verstärker-Technologie ist der MXA-8400 das, wofür Steinway und Lyngdorf Produkte im Kern stehen – Höchstleistung!“ Thomas Birkelund, CEO und CTO von Lyngdorf Audio

Ein neuer Maßstab im Bereich Multichannel Amplifier

Wir haben es ja schon erwähnt, der neue Lyngdorf MXA-8400 sei der bislang leistungsstärkste Verstärker der Marke Lyngdorf Audio, wobei man hierfür allen voran auf die so genannte Purifi Eigentakt Technology sowie den patentierten Purifi Eigentakt Error Correction Circuit, kurz als EEC abgekürzt, vertraut. Entwickelt wurden diese vom dänischen Spezialisten Purifi mit Sitz in Roskilde, der im Jahr 2014 von Bruno Putzeys, Lars Risbo und Peter Lyngdorf begründet wurde. Es ist also irgendwie naheliegend, dass man sich bei Lyngdorf Audio nunmehr beim neuen Lyngdorf MXA-8400 für diese spezielle Verstärker-Technologie entschieden hat.

Purifi Eigentakt Amplifier Technology

Zu den großen Vorteilen dieser Technologie gehöre, dass diese einen breiten, flachen Frequenzgang, auch im Zusammenspiel mit anspruchsvollen Lautsprecherlasten biete, und Rauschen, harmonische Verzerrungen und IM-Verzerrungen bei allen Frequenzen und Ausgangspegeln praktisch nicht messbar seien.

Ein weiterer Vorteil bestehe darin, dass dieses Design eine extrem niedrige Ausgangsimpedanz und einen entsprechend hohen Dämpfungsfaktor biete, sodass eine Vielzahl an Lautsprecher-System stets unter voller Kontrolle stehe.

Lyngdorf Audio setzt darüber hinaus beim neuen Lyngdorf MXA-8400 auf ein spezielles hoch effizientes Lyngdorf PowerPerfect Power Supply, eine Stromversorgung also, die das Verstärker-System überhaupt erst zu den versprochenen Höchstleistungen ermächtigt. Mit der so genannten Channel Balancing Technology, integrierter Filterung und mehreren Schutzschaltungen bietet es die beste Basis für jeden Verstärker-Kanal, auch bei gleichzeitiger Belastung aller Kanäle.

Nicht weniger als insgesamt 3,2 kW Ausgangssleistung stehen hier in Summe bereit, pro Kanal also beachtliche 400 Watt an Lautsprecher-Systemen mit einer Impedanz von 4 Ohm, wie das Datenblatt verrät. Bei einer Impedanz von 8 Ohm stehen immer noch achtmal 200 Watt bereit und im so genannten Bridge Mode kann der Lyngdorf MXA-8400 aber auch viermal 800 Watt an 8 Ohm liefern.

Die Dänen weisen zudem darauf hin, dass man beim neuen Lyngdorf MXA-8400 High-performance 8-Channel Power Amplifier auf ein hoch entwickeltes vierlagiges Platinen-Design vertraut, die Anschlüsse in Form hochwertiger XLR für die Eingänge und als Neutrik speakON für den Anschluss der Lautsprecher-Systeme ausführt.

Der neue Lyngdorf MXA-8400 High-performance 8-Channel Power Amplifier bringt es mit Abmessungen von 45 x 14,5 x 34,9 cm auf immerhin 10,3 kg und ist in mattem Schwarz gehalten.

“Der MXA-8400 ist der leistungsstärkste Lyngdorf Verstärker den es je gegeben hat. Die Verbindung aus der maßstabsetzenden Purifi-Technologie mit unserer neuen PowerPerfect- Stromversorgung erzielt eine bislang unerreichte Verstärker-Performance. Der MXA-8400 wurde für diejenigen entwickelt, die bereits unsere Lyngdorf MP Mehrkanal-Prozessoren haben, und für alle Heimkino-Enthusiasten, die bewusst von guten integrierten AV-Receivern auf die beste separate Prozessor-Endstufen-Kombination upgraden wollen. Deren Ziel ist das ultimative Klangerlebnis in ihrem Heimkino.“ Roland Hoffmann, Product Marketing Director bei Lyngdorf Audio

Abschließend sei noch angeführt, dass der Hersteller höchsten Wert darauf legt hervor zu heben, dass der Lyngdorf MXA-8400 nach den höchsten Qualitätsstandards bei Lyngdorf Audio in Dänemark gefertigt wird, wo jedes Gerät in einem 24 Stunden-Test auf allen Kanälen gemessen wird, um alle Spezifikationen zu erfüllen. Dies gewährleiste stets die maximale Leistung und höchste Zuverlässigkeit, so das Versprechen des Herstellers.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Lyngdorf MXA-8400 High-performance 8-Channel Power Amplifier hatte seine Premiere dieser Tage auf der CEDIA 2023 und soll nach Angaben des Herstellers voraussichtlich im November 2023 ausgeliefert werden. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 8.999,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Es ist der bislang leistungsstärkste Verstärker der Marke Lyngdorf Audio, so beschreibt SL Audio A/S den neuen Lyngdorf MXA-8400 High-performance 8-Channel Power Amplifier, der auf der vom dänischen Spezialisten Purifi entwickelten, so genannten Purifi Eigentakt Technology basiert. Mit dieser Lösung stehe einerseits ein hervorragender 8-Kanal Leistungsverstärker für den Einsatz im Home Cinema bereit, etwa mit den Mehrkanal-Prozessoren Lyngdorf MP-40 2.1 und MP-60 2.1, die bis zu 16 Ausgangskanäle für immersive 3D Surround Sound in Dolby Atmos und DTS-X Heimkinos dekodieren können, oder aber eine optimale Grundlage für Custom Installation Lösungen, bei denen nicht nur Leistung, sondern vor allem eine herausragende Klangqualität entscheidend ist.

PRODUKT Lyngdorf MXA-8400 High-performance 8-Channel Power Amplifier Preis € 8.999,-

