Cayin Mini-CD MK2 Compact Disc Player als kompaktes Desktop System

In aller Kürze Als hochwertiger Audio CD-Player in eleganter, kompakter Form soll sich der neue Cayin Mini-CD MK2 Compact Disc Player präsentieren.

Cayin Mini-CD MK2 Compact Disc Player, damit präsentiert Zhuhai Spark Electronic Equipment Co. Ltd. und damit jenes Unternehmen welches hinter der Marke Cayin Audio steht, einen neuen Audio CD-Player. Dessen Besonderheit besteht allen voran darin, dass es sich um ein System mit besonders kompaktem Formfaktor handelt. Nichts desto trotz soll es sich um einen CD-Player handeln, der mit einer besonders akkuraten Darbietung aufwartet und damit selbst anspruchsvolle HiFi-Enthusiasten begeistern soll.

Cayin Mini-CD MK2 Compact Disc Player als Desktop Audio System

Der Hersteller spricht beim neuen Cayin Mini-CD MK2 Compact Disc Player von einem Desktop Audio System das sich mit besonders kompakten Abmessungen präsentieren soll. Das Datenblatt verrät, dass diese Lösung in der Breite nicht mehr misst, als 240 mm, in der Tiefe gerade einmal 213 mm, und in der Höhe 58 mm. Damit bringt der Cayin Mini-CD MK2 Compact Disc Player 2 kg auf die Waage.

Der CD-Player präsentiert sich zudem als durchaus schicke Lösung, dazu trägt allen voran das aus Aluminium gefertigte Frontpanel bei. Zentral ist hier das Laufwerk angeordnet, direkt darunter ein VFD Dynamic Display, rechts vier Taster zur einfachen Steuerung direkt am Gerät, links findet sich der Hauptschalter.

Ausgeführt als Slot-in Laufwerke

Dass die Entwickler bei einem Audio CD-Player mit kompakten Abmessungen auf ein Slot-in Laufwerk setzten, liegt eigentlich auf der Hand. Der Hersteller gibt diesbezüglich an, dass es sich um einen Mechanismus handeln soll, der für Stabilität und über viele Jahre zuverlässige Funktionsweise ausgelegt sei.

Das Laufwerk selbst stammt vom Spezialisten Sanyo und soll sich durch eine besonders präzise Laser-Einheit auszeichnen.

D/A-Wandler mit Upsampling

Für die Signalverarbeitung setzt man beim neuen Cayin Mini-CD MK2 Compact Disc Player auf einen Wandler aus dem Hause ESS Technology Inc., konkret auf einen ESS ES9018K2M DAC Chipset. Auf Wunsch kann der Anwender sich für eine Signalverarbeitung mit Upsampling entscheiden, wobei dies bis hin zu achtfach Upsampling und damit nicht allein mit 44,1 kHz, sondern bis hin zu 352,8 kHz möglich ist.

I2S Output als HDMI

Bei den Ausgängen findet sich eine Besonderheit, denn neben den analogen Ausgängen in Form eines Cinchbuchsen-Pärchens und einer koaxialen S/PDIF-Schnittstelle findet sich an der Rückseite des Cayin Mini-CD MK2 Compact Disc Player ein HDMI-Port, der als I2S Output genutzt werden kann.

Die Stromversorgung, dies sei der Vollständigkeit wegen erwähnt, erfolgt beim neuen Cayin Mini-CD MK2 Compact Disc Player über ein externes 9 V 1,3 A DC Netzteil.

Preise und Verfügbarkeit

Noch liegt und keine Information darüber vor, wann und zu welchem Preis der neue Cayin Mini-CD MK2 Compact Disc Player auch hierzulande angeboten wird.

Wir meinen…

Auch wenn viele schon Abgesänge auf die CD angestimmt haben, das Medium hält sich hartnäckig und die Nachfrage nach entsprechenden Laufwerken zeigt, dass sich daran auch nicht so schnell etwas ändern wird. Elegante, kompakte Lösungen, die wie der neue Cayin Mini-CD MK2 Compact Disc Player der Marke Cayin Audio eine ansprechende Wiedergabe in kompakter, eleganter Form bieten sollen, sind da eine willkommene Bereicherung des Angebots an Markt.

PRODUKT Cayin Mini-CD MK2 Compact Disc Player Preis k. A.