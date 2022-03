Cyrus Audio – „Alt gegen neu“ bei Cyrus Classic Series und Cyrus XR Series

„Alt gegen neu“, so nennt Bellevue Audio GmbH und damit der Vertrieb von Cyrus Audio Ltd. die Frühjahrsaktion, mit der man HiFi-Enthusiasten von einem Umstieg auf Lösungen der Cyrus Classic Series oder Cyrus XR Series überzeugen will. Wer sich im Aktionszeitraum von seinem alten Verstärker oder CD-Player trennt, und dafür eine Lösung dieser beiden Produktlinien aus dem Hause Cyrus Audio Ltd. erwirbt, erhält beim Fachhändler einen Preisnachlass von immerhin 30 Prozent.

Schon bislang bot Bellevue Audio GmbH diese Aktion für Systeme aus dem Hause Cyrus Audio Ltd. an, bestehende Kunden konnten so auf neue Systeme der renommierten englischen HiFi-Schmiede wechseln, nun aber soll die Aktion „Alt gegen neu“ auch für Fabrikate jedweden Herstellers gelten.

„Alt gegen neu“ für Verstärker und CD-Player

Ausdrücklich verweist der Vertrieb aus Unna darauf, dass diese Aktion so zu verstehen ist, dass Verstärker gegen Verstärker eingetauscht werden kann, um dies nochmals zu betonen, jedweder Verstärker jedes Herstellers, wobei hierbei neben Vollverstärker auch Vor- und Endverstärker gelten. Gleiches gilt für CD-Player, auch hier muss man CD-Player gegen CD-Player tauschen.

Interessant ist aber auch, dass Bellevue Audio GmbH ausführt, dass bei Netzteilen und Streamern diese Regelung vom teilnehmenden Fachhandel flexibel gehandhabt werden soll, der Kunde solle somit das Gespräch mit dem Fachhändler seines Vertrauens suchen, sodass individuelle Lösungen gefunden werden können.

Aktionszeitraum 4. April bis 6. Juni 2022

Nochmals sei erwähnt, dass diese Aktion von Bellevue Audio GmbH rund um die Lösungen von Cyrus Audio Ltd. im Aktionszeitraum von 4. April bis einschließlich 6. Juni 2022 in Deutschland und Österreich gilt, und zwar ausschließlich für Systeme der beiden Produktreihen Cyrus Classic Series sowie Cyrus XR Series.

Entspannte Situation rund um Verfügbarkeit

Nicht zuletzt auf Grund der am Markt insgesamt sehr angespannten Situation rund um Warenverfügbarkeit weist Bellevue Audio GmbH übrigens darauf hin, dass man bislang von den grassierenden Problemen nur zu einem geringen Teil betroffen sei. Die Warenverfügbarkeit allen voran bei der Marke Cyrus Audio Ltd. sei gut, so der Vertrieb für Deutschland und Österreich.

„Für die Fabrikate, die wir vertreiben, kann ich ausnahmslos sagen, es gibt bisher keine Engpässe bei Lieferungen. Nachschub kommt schnell und in ausreichenden Mengen.“ Werner Berlin, Bellevue Audio GmbH

Interessant ist auch ein weiterer Hinweis, den der Vertrieb in einer Stellungnahme gibt. So gilt gemeinhin als Fakt, dass Streaming immer mehr in den Fokus rückt und daher klassische Produktgruppen wie etwa ein CD-Player zunehmend als obsolet wahrgenommen werden. Aus Sicht von Bellevue Audio GmbH kann dies nicht bestätigt werden.

„Wir konnten keinen Einbruch im Absatz von CD-Playern feststellen. Genau das Gegenteil ist der Fall.“ Werner Berlin, Bellevue Audio GmbH

Wir meinen…

Interessenten einer Lösung aus dem Hause Cyrus Audio Ltd. finden nunmehr eine gute Gelegenheit, ihren Traum wahr werden zu lassen, speziell dann, wenn es sich um Systeme der Produktreihen Cyrus Classic Series bzw. Cyrus XR Series handelt. Für diese beiden Produktreihen stellt die Aktion „Alt gegen neu“, die Bellevue Audio GmbH nun anbietet, eine lukrative Gelegenheit dar.