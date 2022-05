In aller Kürze Der Denon PMA-900HNE Integrated Network Amplifier ist der erste Stereo Vollverstärker der Marke Denon, der mit HEOS Built-in aufwartet, mit dem Denon DCD-900NE Compact Disc Player steht der perfekte CD-Player dafür bereit.

Denon PMA-900HNE Integrated Network Amplifier und Denon DCD-900NE Compact Disc Player, das ist das neueste Gespann der Marke Denon mit dem Sound United LLC. auf der High End 2022 überraschte. Hierbei handelt es sich um eine klassische Kombination der HiFi, und zwar einen Stereo Vollverstärker sowie einen passenden CD-Player, allerdings in der modernsten Ausprägung. So steht mit dem neuen Denon PMA-900HNE Integrated Network Amplifier der erste so genannte Netzwerk Stereo Vollverstärker der Marke Denon bereit, der über einen integrierten Streaming-Client basierend auf HEOS Built-in verfügt. Der neue Denon DCD-900NE Compact Disc Player wiederum sei ganz und gar auf das präzise Auslesen von CDs ausgelegt.

Denon PMA-900HNE Integrated Network Amplifier und Denon DCD-900NE Compact Disc Player – Alles, was es braucht

Ein Stereo Vollverstärker mit integriertem Streaming plus ein Audio CD-Player ergibt in Summe ein feines HiFi-System, das im Prinzip alles aufbietet, was man an Aufgaben einer modernen HiFi-Kette abverlangen kann. Sound United LLC. spricht damit eine breite Zielgruppe an, die eine derartige Lösung der Premium-Klasse zu einem fairen Preis sucht, das kann man klar festhalten.

Denon PMA-900HNE Integrated Network Amplifier

Auch wenn die Netzwerk-Funktionalität hier ganz besonders im Fokus steht, zunächst handelt es sich beim neuen Denon PMA-900HNE Integrated Network Amplifier allerdings um einen Stereo Vollverstärker, der in bewährter Art und Weise alle Tugenden aufbietet, die Lösungen aus dem Hause Denon seit Jahr und Tag auszeichnen.

Feine Komponenten werden hier dazu genutzt, um eine Lösung basierend auf Advanced High-current Amplifier Technology zu realisieren, die pro Kanal 85 Watt aufbieten kann und damit eine Vielzahl an Lautsprecher-Systemen problemlos unter Kontrolle hat. Ein wesentliches Ausstattungsmerkmal hierfür ist natürlich auch das Netzteil, das laut Herstellerangaben beim neuen Denon PMA-900HNE Integrated Network Amplifier großzügig ausgelegt sein soll.

Der neue Denon PMA-900HNE Integrated Network Amplifier liefere eine präzise Darbietung mit detaillierter Abbildung und ausgewogener Balance, die Musikliebhaber gleich welchen Genres ansprechen soll.

Von der Phono-Vorstufe bis hin zum D/A-Wandler

Der neue Denon PMA-900HNE Integrated Network Amplifier verfügt über ausreichend Schnittstellen, um verschiedenste Quellen einbinden zu können, sei es nun analoger oder digitaler Natur.

So stehen drei Line Ins zur Verfügung, zudem eine Phono-Vorstufe, die für Laufwerke bestückt mit MM Tonabnehmer-Systemen ausgelegt ist. Hinzu kommt auf analoger Seite ein Record Out sowie ein Vorverstärker-Ausgang für die Einbindung eines Subwoofers.

Für digitale Quellen hält der neue Denon PMA-900HNE Integrated Network Amplifier gleich drei optische und eine koaxiale S/PDIF-Schnittstelle bereit und auch ein USB-Port fehlt nicht, selbst wenn dieser nicht für die Einbindung eines PCs oder Macs gedacht ist, sondern für die Wiedergabe von Inhalten eines entsprechenden Speichermediums.

Der Denon PMA-900HNE Integrated Network Amplifier verfügt über eine Bass-, Höhen- sowie eine Balance-Regelung, die auf Wunsch vollständig aus dem Signalweg genommen werden kann. Über vier Paar Schraubklemmen für die Speaker lässt sich eine A/B-Konfiguration realisieren.

Streaming mittels HEOS Built-in

Die tatsächliche Besonderheit des neuen Denon PMA-900HNE Integrated Network Amplifier stellt dessen integrierter Streaming-Client dar, der auf HEOS Built-in Technology und damit eine sehr breit aufgestellte, flexible Plattform setzt.

Die Einbindung ins Netzwerk erfolgt wahlweise über WiFi oder Netzwerk-Kabel, wobei alle gängigen Formate bis hin zu Hi-res Audio in Linear PCM mit bis zu 24 Bit und 192 kHz sowie DSD einschließlich DSD128 wiedergegeben werden können.

Neben eigenen Inhalten erlaubt HEOS Built-in auch den direkten Zugriff auf verschiedenste Streaming-Dienste und natürlich kann man auch Multiroom Audio-Streaming im Verbund mit weiteren auf dieser Technologie basierenden Systemen realisieren. Die Steuerung erfolgt in jedem Fall über intuitiv zu nutzende Apps, die für Google Android als auch Apple iOS zur Verfügung stehen.

Erwähnt sei zudem auch, dass über HEOS Built-in auch die Plattform Apple AirPlay 2 unterstützt wird und auch die Verbindung zu Smart Home Lösungen inklusive Sprachsteuerung möglich ist.

Bluetooth darf nicht fehlen

Doch auch abseits des Netzwerks bietet der neue Denon PMA-900HNE Integrated Network Amplifier die Möglichkeit, Audio „drahtlos“ zu übertragen, und zwar ganz simpel mittels Bluetooth, dies sei an dieser Stelle nicht vergessen zu erwähnen.

Ach ja, auch ein Kopfhörer-Verstärker steht hier zur Verfügung, auch das soll natürlich keinesfalls unterschlagen werden.

Denon DCD-900NE Compact Disc Player

Wie beschrieben beschreibt Sound United LLC. den neuen Denon DCD-900NE Compact Disc Player als perfekten Spielpartner für den neuen Denon PMA-900HNE Integrated Network Amplifier. Dieser konzentriert sich ganz und gar auf die möglichst optimale Wiedergabe von Audio CDs und setzt dafür etwa auf eine Signalverarbeitung über Denon Advanced AL32 Processing Plus sowie hochwertige Ausgangsfilter. Damit soll jede Aufnahme mit voller Präzision und Klarheit wiedergegeben werden.

Interessant ist zudem, dass der neue Denon DCD-900NE Compact Disc Player aber dennoch auch einen USB-Port aufweist, über den entsprechende Speichermedien als Quelle genutzt werden können. Hierbei unterstützt der Player auch Hi-res Audio, und zwar in Linear PCM mit bis zu 24 Bit und 192 kHz, bei DSD reicht das Spektrum bis hin zu DSD128.

„Wir freuen uns sehr, unsere neuen Produkte bei der High End 2022 in München präsentieren zu dürfen. Bei der Entwicklung der Komponenten drehte sich alles um die perfekte Balance zwischen hervorragender Performance für digitale wie analoge Quellen sowie umfassenden Anschlussoptionen für unterschiedliche Geräte und Medien. Unsere einzigartigen Home-Entertainment-Lösungen werden mit der Liebe zum Detail gebaut, die Musikenthusiasten von Denon erwarten. Besonders stolz sind wir auf den PMA-900HNE, unseren ersten Zweikanal-Vollverstärker im Standardformat mit HEOS Built-in. Er ist die perfekte Basis für die neue Generation von Musikliebhabern, denn er bietet Zugriff auf digitale Musik und Streaming-Dienste und liefert ausgezeichneten Denon Sound – zum bezahlbaren Preis.“ Trip Randall, Denon Brand President

Foto © Sound United LLC. | Denon PMA-900HNE Integrated Network Amplifier und Denon DCD-900NE Compact Disc Player

Preise und Verfügbarkeit

Das neue Gespann aus dem Hause Denon bestehend aus dem Denon PMA-900HNE Integrated Network Amplifier und dem Denon DCD-900NE Compact Disc Player soll bereits dieser Tage im Fachhandel zu finden sein, und zwar wahlweise in Schwarz oder Silber. Der empfohlene Verkaufspreis für den Denon PMA-900HNE Integrated Network Amplifier wird mit € 999,- und jener für den Denon DCD-900NE Compact Disc Player mit € 499,- ausgewiesen.

Wir meinen…

Es ist eine ganz klassische Verstärker- und CD-Player Kombination die Sound United LLC. nunmehr mit dem Gespann der Marke Denon bestehend aus Denon PMA-900HNE Integrated Network Amplifier und Denon DCD-900NE Compact Disc Player auf der High End 2022 in München präsentiert. Eine Kombination, die wirklich alles bietet, was ein modernes HiFi-System zu leisten im Stande sein muss, denn abgesehen von ausreichend analogen Eingängen bis hin zu einer integrierten Phono-Vorstufe, einem integrierten Kopfhörer-Verstärker und D/A-Wandler bietet der Denon PMA-900HNE Integrated Network Amplifier auch Streaming über HEOS Built-in und Bluetooth, und mit dem Denon DCD-900NE Compact Disc Player steht der perfekt dazu passende Audio CD-Player bereit.

PRODUKT Denon PMA-900HNE Integrated Network Amplifier

Denon DCD-900NE Compact Disc Player Preis Denon PMA-900HNE Integrated Network Amplifier € 999,-

Denon DCD-900NE Compact Disc Player € 499,-

