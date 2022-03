Electrocompaniet – Neue Firmware und neue EC Play App 1.8

Die Streaming-Systeme der norwegischen High-end HiFi-Schmiede Electrocompaniet A/S können nun mit einer neuen Firmware aktualisiert werden. Diese widmet sich allen voran der Einbindung des Musik-Streaming-Dienstes Spotify, soll hier speziell die Nutzung von Spotify Free ermöglichen. Darüber hinaus gibt das Unternehmen an, dass diese Firmware bereits für künftige Neuerungen gerüstet sei, die Spotify in der Funktionalität seines Angebots vornehmen werde.

Hinzu kommt, dass nunmehr auch neue Versionen der App EC Play für die Kontrolle der Streaming-Lösungen aus dem Hause Electrocompaniet A/S zur Verfügung stehen, und zwar gleichermaßen für mobile Devices mit Google Android als auch Apple iOS.

Dass die neue Version der EC Play App nunmehr eine Reihe neuer Sprachen unterstützt, wird angesichts dessen, dass es sich hierbei um Japanisch, Italienisch und Serbisch handelt, wohl hierzulande nur für wenige Anwender relevant sein, interessant aber ist, dass auch hier zunächst insbesondere die Integration von Spotify inklusive Spotify Free im Fokus steht. Doch damit nicht genug, EC Play 1.8 bietet auch darüber hinaus diverse Detailverbesserungen.

So soll diese erweiterte Optionen zur Integration neuer Devices bieten und eine Reihe von Fehlerbereinigungen und Verbesserungen an der Benutzeroberfläche mit sich bringen.

Dazu gehört etwa die Unterstützung des Split Screen Mode auf entsprechenden Devices, die Möglichkeit der Lautstärke-Regelung auch dann wenn keine Musikwiedergabe stattfindet, und die Anzeige detailliertere Informationen von Systemen im Netzwerk.

Preise und Verfügbarkeit

Wie immer steht das Firmware-Update für alle Streaming-Systeme der Electrocompaniet Classic Line und EC Living Series kostenlos zur Verfügung. Dies gilt auch für die neueste Version der EC Play App 1.8 für Apple iOS und Google Android.

Wir meinen…

Es ist ein Firmware-Update, das sich allen voran an Anwender richtet, die den Musik-Streaming-Dienst Spotify nutzen, das nunmehr von der norwegischen High-end HiFi-Schmiede Electrocompaniet A/S angeboten wird. Da damit aber auch die Nutzung von Spotify Free unterstützt wird, dürfte damit die Zielgruppe recht groß sein, zumal dieses Firmware-Update für alle aktuellen Streaming-Lösungen der Electrocompaniet Classic Line als auch EC Living Series zur Verfügung steht. Hinzu kommt mit der EC Play App 1.8 auch eine neue Version der Controller App für Apple iOS und Google Android, die gleich eine Reihe an Detailverbesserungen mit sich bringt.

Produkt Electrocompaniet Classic Line und EC Living Series Preis kostenloses Firmware-Update

Marke Electrocompaniet A/S Hersteller Electrocompaniet A/S Vertrieb MRV Audio Mehr zu diesem Hersteller bei sempre-audio.at