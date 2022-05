Escape M1 AIR – High-res Multiroom Streaming für jeden Raum

In aller Kürze Als besonders flexible Lösung preist Escape BV den neuen Escape M1 AIR an, der jedes Audio-System in eine Hi-res Audio Streaming-Lösung verwandeln könne.

Escape M1 AIR, damit stehe ein besonders flexibles, universelles Modul zur Verfügung, das jedwedes Audio-System zu einem Hi-res Audio Streamer aufrüste, davon zeigt sich das belgische Unternehmen Escape BV überzeugt. Gerüstet für Streaming über Apple AirPlay 2, Google Chromecast und Spotify Connect, zertifiziert als Roon Ready Device setzt der Escape M1 AIR allein ein drahtloses Netzwerk voraus, um Inhalte verschiedenster Art wiederzugeben. Aber auch ohne Netzwerk kann Musik „drahtlos“ empfangen werden, und zwar mittels Bluetooth 5.0.

Escape BV – Spezialist für Outdoor Speaker

Das belgische Unternehmen Escape BV gilt als Spezialist für besonders hochwertige Wireless Speaker, Lösungen also, die im konkreten Fall sowohl für den Einsatz im als auch rund ums Haus eingesetzt werden können, wobei man hierbei zunächst auf Bluetooth vertraute, nun aber mit dem neuen Escape P6 AIR Multi Room Speaker auch ein System im Angebot hat, das neben Bluetooth allen voran auf WiFi setzt und hierbei mit Google Chromecast, Apple AirPlay 2 und Spotify Connect nahezu alle relevanten Streaming-Plattformen in diesem Bereich abdeckt und gar als Roon Ready ausgewiesen wird.

Aus Sicht von Escape BV war es wohl naheliegend, diese neue Streaming Plattform des Wireless Speaker auch für andere Lösungen zu nutzen, eben für den neuen Escape M1 AIR.

Foto © Escape BV | Escape M1 AIR

Escape M1 AIR – Streaming für jedwedes Audio-System

In erster Linie entwickelte Escape BV den neuen Escape M1 AIR wohl als Erweiterung für das Escape P9 High Quality Portable Loudspeaker System, ein wirklich beeindruckender Bluetooth Speaker, der fürs gesamte Haus flexibel einsetzbar ist, aber auch für den Garten und die Terrasse genutzt werden kann, ebenso für die Beschallung im Freien in der Gastronomie und Hotellerie.

Mit Hilfe des neuen Escape M1 AIR ist dieser nicht allein auf Bluetooth begrenzt, sondern kann ebenso Streaming übers Netzwerk.

Da es sich beim neuen Escape M1 AIR aber um ein wirklich sehr vielseitiges Modul handeln soll, steht einem Einsatz mit nahezu jedem Audio-System, unabhängig vom Hersteller, nichts im Wege.

Simples Streaming-Upgrade

Da der neue Escape M1 AIR allein auf WiFi setzt, kann man damit wirklich jedes System im Haus oder auch im Freien mit umfangreicher Streaming-Funktionalität ausstatten. Das integrierte WiFi Modul entspreicht IEEE 802.11ac und bietet damit ausreichend Performance selbst für Hi-res Audio Streaming bis hin zu Daten mit 24 Bit und 192 kHz.

Grundlage fürs Streaming stellen allen voran die beiden wichtigsten Technologien im Consumer Segment Apple AirPlay 2 sowie Google Chromecast dar, hinzu kommt, dass der neue Escape M1 AIR über Spotify Connect auch den führenden Streaming-Anbieter direkt unterstützt.

Mit Hilfe der Escape Remote App für Apple iOS und Google Android wird nicht nur die einfache Steuerung garantiert, damit ist zudem der Zugriff auf Spotify, Apple Music, TIDAL und Qobuz sowie airable und damit Internet Radio und Podcasts möglich.

Besonders bemerkenswert ist außerdem, dass der neue Escape M1 AIR gar als Roon Ready klassifiziert ist, diese Lösung spielt damit tatsächlich ins High-end HiFi-Segment hinein und kann mit der Software Roon der Entwickler-Schmiede Roon Labs LLC. direkt eingesetzt werden.

Bluetooth darf nicht fehlen

Da der neue Escape M1 AIR als möglichst universelle Lösung dienen soll, darf neben WiFi aber auch Bluetooth nicht fehlen, sodass dieser mit einem Bluetooth 5.0 Modul ausgestattet ist und damit neben SBC und AAC auch den Codec aptX unterstützt.

Analoger und digitaler Ausgang

Der neue Escape M1 AIR weist einen analogen als auch digitalen Ausgang auf, wobei sich diese beiden Optionen einen Anschluss „teilen“ müssen. Der Audio-Ausgang ist hier nämlich in Form einer 3,5 mm Stereo Mini-Klinkenbuchse ausgelegt, die über entsprechende Adapter auch als optische S/PDIF-Schnittstelle, als ein so genannter TOS-Link, dient.

Die Stromversorgung erfolgt über ein externes Netzteil, das an einem USB-Port angeschlossen wird.

Der Escape M1 AIR misst lediglich 89 mm in der Länge, 45 mm in der Breite, und 18,9 mm in der Höhe und präsentiert sich mit einem schlichtem, schwarzen Kunststoffgehäuse.

Foto © Escape BV | Escape M1 AIR

Upgrade des Escape P9

Will man, wie einleitend bereits erwähnt, einen Escape P9 mit dem Escape M1 AIR aufrüsten, so steht dafür direkt an der Oberseite des portablen Bluetooth Speaker ein eigenes Fach zur Verfügung, wo auch ein AUX-Eingang und ein USB-Port für die Stromversorgung zu finden sind. Einzige Voraussetzung für den Einsatz des Escape M1 AIR ist hier eine aktualisierte Firmware des Escape P9, die jedoch der Hersteller natürlich auf seiner Webseite bereit hält.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Escape M1 AIR soll dieser Tage im Fachhandel zur Verfügung stehen. Der empfohlene Verkaufspreis für diese überaus vielseitige Lösung wird vom Hersteller mit lediglich € 199,- angegeben.

Wir meinen…

Ein universelles, überaus vielseitiges Modul zur Erweiterung nahezu jedwedem Audio-Systems steht nunmehr mit dem neuen Escape M1 AIR zur Verfügung. Bemerkenswert hierbei ist allen voran, dass es sich um ein WiFi Streaming-Modul handelt, das neben Apple AirPlay 2, Google Chromecast und Spotify Connect auch als Roon Ready ausgewiesen wird. Dennoch wird diese Lösung von Escape BV zu einem überaus attraktiven Preis angeboten.

PRODUKT Escape M1 AIR Preis € 199,-

Ähnliche Beiträge

Über Escape BV