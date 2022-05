In aller Kürze Der kompakte, mobile D/A-Wandler mit integriertem Kopfhörer-Verstärker Chord Mojo 2 wird nun als Roon Tested ausgewiesen.

Mit dem Chord Mojo 2 bietet die englische HiFi-Schmiede Chord Electronics Ltd. einen wirklich sehr feinen D/A-Wandler mit integriertem Kopfhörer-Verstärker an. Er basiert damit – zugegebenermaßen – auf einem Konzept, das derzeit viele Hersteller verfolgen, die Lösung aus England aber zeichnet sich durch eine besonders hervorragende Darbietung aus, die ja jüngst mit dem Generationswechsel vom Chord Mojo hin zum Chord Mojo 2 auf ein nochmals höhere Niveau gehoben wurde. Der Hersteller spricht daher in diesem Zusammenhang von einer mobilen High-end HiFi-Lösung.

Chord Mojo 2 – Zertifiziert als Roon Tested

Schon zur Produktpräsentation kündigte Chord Electronics Ltd. an, das man für den neuen Chord Mojo 2 eine Zertifizierung für die Medienveraltungs- und Multiroom Hi-res Audio-Streaming-Software Roon aus dem Hause Roon Labs LLC. anstrebe, um damit eine reibungslose Nutzung mit ihrem mobilen D/A-Wandler zu garantieren. Genau dies ist nun vollbracht, wie die Engländer verkünden. Der Chord Mojo 2 ist ab sofort als Roon Tested ausgewiesen.

Foto © Chord Electronics Ltd. | Chord Mojo 2 nun Roon Tested zertifiziert

Roon Tested bedeutet, dass der D/A-Wandler etwa an einem PC oder Mac direkt über USB-angeschlossen, und für Roon als Audio-Schnittstelle genutzt werden kann, hierbei eine so genannte Bit-perfect Wiedergabe garantiert sei, und zwar mit allen Merkmalen, die der DAC bereit hält.

Chord Mojo 2 und Chord Polyphon als Roon Ready Streaming-Lösung

Erwähnt sei in diesem Zusammenhang übrigens auch, dass der Chord Mojo 2, wie sein Vorgänger, mit dem optionalen Chord Poly erweitert werden kann und damit als kompakte, „mobile“ Streaming-Lösung fungiert. In diesem Zusammenspiel aus Chord Mojo 2 und Chord Poly hat man es gar mit einer Roon Ready zertifizierten Streaming-Lösung zu tun.

Foto © Chord Electronics Ltd. | Chord Mojo 2 nun Roon Tested zertifiziert

Preise und Verfügbarkeit

Der Chord Mojo 2 steht bereits im Fachhandel zur Verfügung. Der Hersteller gibt für diesen einen unverbindlich empfohlenen Verkaufspreis von € 599,- an. Der Vollständigkeit wegen sei angeführt, dass der Chord Poly zum Preis von € 649,- zur Verfügung steht.

Wir meinen…

Es wird wohl so manchen Anwender erfreuen, dass der Chord Mojo 2 nun als Roon Tested zertifiziert ist, denn schließlich steht damit ein besonders kompakter D/A-Wandler aus dem Hause Chord Electronics Ltd. zur Verfügung, der betreffend der Klangqualität aber kaum Wünsche offen lässt.

PRODUKT CHORD MOJO 2 PORTABLE DAC/HEADPHONE AMPLIFIER Preis € 599,-