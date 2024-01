In aller Kürze Es sind die ersten so genannten Over-ear Open-back Planar Magnetic Headphones, die FiiO Electronics Technology Co. Ltd. nunmehr mit dem neuen FiiO FT5 vorstellt.

Als ausgewiesener Experte für Personal Audio Devices haben Kopfhörer natürlich lange Tradition bei FiiO Electronics Technology Co. Ltd., wobei man sich aber allen voran mit In-ear Kopfhörern befasste, Over-ear Kopfhörer etwa fanden sich lange Zeit gar nicht im Produktportfolio, bis man sich dazu entschloss, auch dieses Segment zu bedienen. So findet man nunmehr eine Handvoll überaus spannender Over-ear Kopfhörer aus dem Hause FiiO Electronics Technologie Co. Ltd.

Mit dem neuen FiiO FT5 Planar Magnetic Over-ear Open-back HiFi Headphones dürfte nunmehr ein ganz besonders interessantes Modell hinzu kommen, zu diesem Schluss führen zumindest die aktuell von FiiO Electronics Technology Co. Ltd. preisgegebenen Ausstattungsmerkmale.

Aufbauend auf den FiiO FT3 Dynamic Driver Headphones

Mit dem neuen FiiO FT5 stellt FiiO Electronics Technology Co. Ltd. erstmals einen so genannten Planar Magnet Headphone vor, wobei man allerdings durchaus auf dem Erfolg der FiiO FT3 Dynamic Driver Headphones aufbauen möchte, somit trotz unterschiedlicher Technologien eine Reihe an Merkmalen übernimmt.

So ist es etwa allen voran die Abstimmung, die man beibehielt, da wie dort war man bestrebt, eine dynamische, detailreiche, ausgewogene Darbietung, einen unglaublich musikalischen Klang zu realisieren, wie das Unternehmen zu Protokoll gibt. Dies sei seit Anbeginn an im Bereich Kopfhörer eine charakteristische Eigenschaft für die Lösungen aus dem Hause FiiO Electronics Technology Co. Ltd.

90 mm Planar Magnetic Driver gefertigt im Nanoscale Diaphragm Coating Process

Der neue FiiO FT5 setzt auf einen so genannten Nanoscale Diaphragm Coating Process, bei dem die Spulen des Treibers basierend auf einer Aluminium-Silber Legierung mit Hilfe von besonders ausgeklügelten Fertigungstechnologie aus der Halbleiterindustrie auf die Membran gedruckt werden. Dadurch erziele man nicht nur eine gleichmässige Dicke der Spulen, auch das Gewicht der Spulen werde damit gleichmäßiger verteilt, sodass letztlich ein weitaus gleichmäßigerer und präziserer Klang garantiert sei.

Die Entwickler vertrauen hierbei auf Treiber, die mit einem Durchmesser von immerhin 90 mm durchaus sehr großzügig ausgelegt sind, wobei als Antrieb für die nur 6 μm dünne Folie aus PAR (Polyarylat) mit einer Beschichtung aus einer Aluminiumlegierung nicht weniger als 20 N52 Neodymium-Magneten mit hoher magnetischer Flussdichte bis hin zu 1,5 T zum Einsatz kommen. Damit sei es möglich, eine beeindruckende Detailabbildung mit einem Frequenzumfang zwischen 7Hz und 40 kHz zu realisieren, ebenso eine hohe Empfindlichkeit von 110 dB bei einer Impedanz von lediglich 36 Ohm, wie der Hersteller ausführt.

Offene, Ohr-umschließende Konstruktion

Wie schon beschrieben, setzt man hier auf eine offenem Ohr-umschließende Konstruktion, wobei die Basis des Kopfhörers eine besonders leichte, gleichzeitig enorm robuste Konstruktion aus einer Magnesium-Aluminium-Legierung bildet. Das Gitter, das die äußere Abdeckung der Ohrmuschel des FiiO FT5 bildet, ist so gestaltet, dass ein optimaler Lufstrrom frei von klangschädigenden Verwirbelungen garantiert ist.

Die Konstruktion des Kopfhörers setzt auf ein 3-Axis Swiveling Design wie es der Hersteller selbst beschreibt. Damit ist letztlich nichts anderes gemeint als ein Aufbau der sich optimal in drei Achsen der Kopfform des Anwenders anpasst.

Für höchsten Tragekomfort sorgt hier zudem ein vergleichsweise geringes Gewicht von lediglich 456 g sowie besodners weiche Polster der Ohrmuschel, wobei diese abnehmbar sind. Im Lieferumfang sind gar zwei Paar mit unterschiedlicher Ausführung enthalten, eins mit Rauhleder für eine ausgewogene, dennoch eher breit gefächerter Darbietung, sowie eine Ausführung in Protein Leather für einen klaren, prägnanten Klang, wie es FiiO Electronic Technology Co. Ltd. selbst beschreibt.

Hochwertiges, abnehmbares Kabel

Einmal mehr legten die Entwickler auch höchsten Wert auf ein Kabel, das die Grundlage dafür bieten soll, dass die FiiO FT5 Planar Magnetic Over-ear Open-back HiFi Headphones auch tatsächlich ihr volles Potential ausspielen können

Man setzt hier auf einen Aufbau mit 392 Leitern bestehend aus hochreinem, monokristallinem Kupfer, der mit Silber beschichtet wurde. Das Kabel mündet, und das ist eine Besonderheit, in einem so genannten Interchangeable Audio Plug, den FiiO Electronics Technology Co. Ltd. hier basierend auf einem Patent von Fabrilous einsetzt. Damit kann man wahlweise auf eine 3,5 mm Stereo Mini-Klnke, eine 6,3 mm Stereo Klinke, oder aber einen 4,4 mm Pentaconn sowie gar auf einen 4-Pol XLR setzen. Das Kabel weist eine praxisgerechte Länge von 1,5 m auf.

Preise und Verfügbarkeit

Erste Informationen zum neuen FiiO FT5 Planar Magnetic Over-ear Open-back HiFi Headphones waren ja, wie von sempre-audio.at exklusiv berichtet, bereits Anfang November 2023 bekannt. Nun aber soll der neue Kopfhörer des chinesischen Spezialisten dieser Tage zum empfohlenen Verkaufspreis von € 499,- zur Verfügung stehen. Im Lieferumfang ist ein passendes Transport-Case aus Leder enthalten.

Wir meinen…

Mit dem neuen FiiO FT5 Planar Magnetic Over-ear Open-back HiFi Headphones stellt FiiO Electronics Technology Co. Ltd. einen weiteren Over-ear Kopfhörer vor, der zum besonders attraktiven Preis tadellose Ergebnisse erlauben soll. Es ist der erste dieser Art, die der chinesische Spezialist für Personal Audio Devices im Angebot hat.

PRODUKT FiiO FT5 Planar Magnetic Over-ear Open-back HiFi Headphones Preis € 499,-

