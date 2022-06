Geld-zurück-Garantie – Cashback-Aktion bei Nubert nuPro X Serie

In aller Kürze Rund um die Modelle der Nubert nuPro X Serie bietet Nubert electronic GmbH nun eine besonders attraktive Cashback-Aktion an.

Geld-zurück-Garantie, mit dieser Cashback-Aktion will Nubert electronic GmbH HiFi-Begeisterten nunmehr die Modelle der Nubert nuPro X Serie besonders schmackhaft machen. Wer sich im Zeitraum vom 15. Juni 2022 bis zum 17. Juli 2022 für ein Stereo-Paar der Modelle Nubert nuPro X-3000 RC, Nubert nuPro X-4000 RC, Nubert nuPro X-6000 RC oder Nubert nuPro X-8000 RC entscheidet, könne sich bis zu € 300,- Cashback sichern, so das Unternehmen Nubert electronic GmbH.

„Geld-zurück-Garantie“ bringt bis zu € 300,- Cashback

Pünktlich zu Sommeranfang steigen die Temperaturen, so Nubert electronic GmbH in einer Aussendung, die Preise beim Lautsprecher-Spezialist aber, die bleiben konstant. Die Modellreihe Nubert nuPro X Serie rückt nun aber ganz besonders in den Fokus, denn diese sollen nun mit besagter Cashback-Aktion noch attraktiver als bislang sein.

Besonders flexible Aktiv-Lautsprecher-Systeme

Seit jeher gelten die Lösungen der Nubert nuPro X Serie als besonders vielseitige Systeme, da sie sich für verschiedenste Aufgaben eignen. Je nach Modell können diese als Sound-Upgrade am Arbeitsplatz, als Audio-Lösung für TV-Systeme, oder natürlich auch als vollwertige, aufs Wesentliche fokussierte HiFi-Kette fungieren. Selbst der Einsatz im semi-professionellen Tonstudio sowie im Umfeld von Multimedia-Produktionen ist mit diesen Lösungen problemlos möglich, schließlich liegen hier die Wurzeln aller Aktiv-Lautsprecher-Systeme aus dem Hause Nubert electronic GmbH.

Nubert nuPro X-3000 RC – Das kompakte System

Der Einstieg in die Nubert nuPro X Serie beginnt mit der Nubert nuPro X-3000 RC, das sich als kompaktes HiFi-System auf einem Lowboard oder Sideboard besonders gut macht und auch auf einem Schreibtisch hervorragende Dienste leisten kann. In jedem Fall überzeugt die Nubert nuPro X-3000 RC mit einer bemerkenswert souveränen Darbietung, die nicht zuletzt durch eine Spitzenleistung von 440 Watt (zweimal 150 Watt Nennleistung) und eine für diese Klasse sehr tiefreichende Abbildung bis hin zu 38 Hz, und hinauf bis zu 22 kHz erzielt wird.

Dieses aktive Zweiweg-System mit 25 mm Gewebekalotte und 148 mm Tiefmittelton-Treiber mit Polypropylen-Verbund-Membran misst 30 x 18,5 x 23 cm und bringt es auf 6,6 kg pro Stück.

Nubert nuPro X-4000 RC – Das besonders leistungsstarke Regal-Lautsprecher-System

Noch tiefer reicht die Abbildung der Nubert nuPro X-4000 RC hinab, und zwar bis hin zu 30 Hz, nach oben hin geht es bis hin zu 22 kHz, sodass der Hersteller hierbei von einem Frequenzumfang spricht, der einem Stand-Lautsprecher-System entspreche, hier aber von einem noch immer vergleichsweise kompakten Regal-Lautsprecher-System geliefert wird. Dieser Aktiv-Lautsprecher bringt es auf 32 x 20,5 x 26 cm und wiegt pro Stück 8,8 kg.

Die Entwickler vertrauen hier auf die Kombination aus 25 mm Gewebekalotte als Hochtöner und einem 169 mm Tiefmittelton-Treiber mit Polypropylen-Verbund-Membran, die von für beide Chassis jeweils separat ausgeführten Verstärker-Modulen und damit zweimal 180 Watt Nennleistung bzw. zweimal 220 Watt Musikleistung befeuert werden.

Nubert nuPro X-6000 RC – Das schlanke Aktiv Stand-Lautsprecher-System

Das erste Stand-Lautsprecher-System der Nubert nuPro X Serie steht mit dem Nubert nuPro X-6000 RC bereit, ein vollaktives HiFi-, Studio- und Multimedia-Lautsprecher-System, wie es der Hersteller selbst beschreibt.

Hier setzt man auf einen 25 mm Hochtöner in Form einer Gewebekalotte, einen 148 mm Mittelton-Treiber sowie zwei 148 mm Tieftöner, die jeweils auf Polypropylen-Verbund-Membranen setzen. Gleich vier Verstärker-Module befeuern hier die Chassis mit jeweils 120 Watt Nenn- und 200 Watt Musik-Leistung. Der Frequenzgang dieses Systems wird mit 28 Hz bis hin zu 22 kHz ausgewiesen.

Die Nubert nuPro X-6000 RC misst 110,5 x 18,5 x 23 cm und bringt es damit auf 18,5 kg.

Nubert nuPro X-8000 RC – Das Flaggschiff

An der Spitze der Nubert nuPro X Serie steht die Nubert nuPro X-8000 RC, ein überaus mächtiges Stand-Lautsprecher-System, das dennoch mit einer nach wie vor vergleichsweise schlanken Form in jeden Wohnraum passt.

Hier stehen neben dem 25 mm Tweeter in Form einer Gewebekalotte ein 148 mm Mittelton-Treiber sowie zwei Bass-Chassis zur Verfügung, von denen jedes einen Durchmesser von 204 mm aufweist. Als Werkstoff für die Membranen setzen Mittelton- und Tiefton-Treiber auch hier auf einen Polypropylen-Verbundwerkstoff.

Befeuert werden die Chassis von gleich vier Verstärker-Modulen, von denen jedes 210 Watt Nenn. und 280 Watt Musikleistung aufbietet.

Der Frequenzgang wird hier mit 26 Hz bis hin zu 22 kHz ausgewiesen und das Lautsprecher-System bringt es mit 114 x 24 x 32 cm auf 24 kg.

Foto © Nubert electronic GmbH | Geld-zurück-Garantie – Cashback-Aktion bei Nubert nuPro X Serie

DSP-basierte Signalverarbeitung

Alle Modelle der Nubert nuPro X Serie sind mit einer DSP-basierten Signalverarbeitung ausgestattet, die einerseits die Aufgabe der Frequenzweiche übernimmt, zudem für eine stets optimale Ansteuerung der Chassis Sorge trägt.

Die DSP-basierte Signalverarbeitung erlaubt aber auch eine sehr ausgeklügelte Klanganpassung und mit Hilfe der Nubert X-Remote App ist gar eine Raumeinmessung samt entsprechender Korrektur möglich.

Diese App sorgt zudem ganz allgemein für eine komfortable Steuerung, wobei dies aber auch direkt an den Speakern über ein LCD samt Steuerkreuz und zudem auch über eine sehr hochwertige Fernbedienung möglich ist.

Die App verbindet sich mit den Speakern übrigens ganz einfach über Bluetooth, dies sei an dieser Stelle der Vollständigkeit wegen angeführt.

Flexible Einsatzmöglichkeiten Dank zahlreicher Schnittstellen

Alle Modelle der Nubert nuPro X Serie bieten verschiedenste Anschluss-Optionen, von Analog bis hin zu Digital und gar einer „drahtlosen“ Anbindung.

Neben einem analogen Eingang in Form eines Cinchbuchsen-Pärchens findet man hier zwei koaxiale und zwei optische S/PDIF-Eingänge, eine AES/EBU-Schnittstelle und einen USB-Port zur direkten Verbindung mit einem PC oder Mac. Auch ein HDMI-Eingang steht zur Verfügung, wobei dafür ein passender HDMI-Adapter Teil des Lieferumfangs ist, der sich über einen USB-Port anschließen lässt. Über einen Cinch-Anschluss kann ein Subwoofer mittels Kabel eingebunden werden. Dieser USB-Versorgungsausgang kann aber auch für verschiedenste Wireless-Adapter genutzt werden, auch das sei ausdrücklich erwähnt.

Wir haben es schon erwähnt, die Modelle der Nubert nuPro X Serie weisen auch Bluetooth auf, konkret handelt es sich um Bluetooth 5.0, sodass etwa Smartphones und Tablets problemlos als Quelle eingebunden werden können, wobei neben SBC und AAC auch aptX und aptX HD unterstützt wird.

Nubert X-Connect zur drahtlosen Signalübertragung

Bei allen Modellen der Nubert nuPro X Serie ist Nubert X-Connect mit an Bord, jene Funk-Technologie also, die das Unternehmen Nubert electronics GmbH nach und nach als Standard für eine „drahtlose“ Signalübertragung mit besonders geringer Latenz und in verlustfreier digitaler Qualität im eigenen Portfolio etabliert.

So kann man im einfachsten Fall die Verbindung zwischen zwei Speakern „drahtlos“ gestalten, ebenso kann man aber auch ausgewählte Subwoofer aus dem Hause Nubert electronic GmbH über Funk einbinden. Neben den Lautsprecher-Systemen der Nubert nuPro X Serie unterstptzt allen voran der Nubert nuConnect ampX ebenfalls diese Funkt-Technologie und mit Hilfe des Nubert nuConnect trX Funk-Transceiver kann nahezu jedes Gerät der Unterhaltungselektronik um Nubert X-Connect aufgerüstet werden.

Geld-zurück-Garantie über Nubert Store oder Webshop

Die Geld-zurück-Garantie rund um die Nubert nuPro X Serie steht, wie einleitend beschrieben, ab 15. Juni 2022 bis einschließlich 17. Juli 2022 im Nubert Store in Duisburg bzw. Schwäbisch Gmünd, aber allen voran natürlich im Webshop von Nubert electronic GmbH zur Verfügung.

Wer ein Stereopaar kauft, kann sich bis zu € 300,- Cashback sichern. Konkret heisst dies, dass man beim Kauf eines Paars Nubert nuPro X-3000 RC € 100,-, bei einem Paar Nubert nuPro X-4000 RC € 150,-, bei einem Paar Nubert nuPro X-6000 RC € 200,-, und zu guter Letzt beim Kauf eines Paars Nubert nuPro X-8000 RC € 300,- erhält.

Das Cashback wird 45 Tage nach dem Ende der Aktion überwiesen. Zur Anmeldung der Aktionsgeräte schicken Kundinnen und Kunden Name, Adresse, Kontoverbindung, E-Mail-Adresse, Kundennummer sowie die Belegnummer an die Mailadresse cashback@nubert.de.

Ausdrücklich verweist das Unternehmen darauf, dass die Cashback-Aktion auch beim Kauf von II. Wahl Produkten, B-Ware oder den verschiedenen Set-Angeboten gelte.

Wir meinen…

Nubert electronic GmbH will HiFi-Liebhabern die Modelle der Nubert nuPro X Serie nun besonders schmackhaft machen, und zwar durch die Geld-zurück-Garantie getaufte Cashback-Aktion, die das Unternehmen aus Schwäbisch Gmünd nunmehr vom 15. Juni 2022 bis hin zum 17. Juli 2022 offeriert. Je nach Modell erhält der Kunde hierbei bis zu € 300,- Cashback.

PRODUKT NUBERT NUPRO X RC SERIE Preis Nubert nuPro X-3000 RC € 695,-

Nubert nuPro X-4000 RC € 895,-

Nubert nuPro X-6000 RC € 1.445,-

Nubert nuPro X-8000 RC € 1.895,-



Nubert nuPro X-3000 RC Cashback bei Stereo Paar € 100,-

Nubert nuPro X-4000 RC Cashback bei Stereo Paar € 150,-

Nubert nuPro X-6000 RC Cashback bei Stereo Paar € 200,-

Nubert nuPro X-8000 RC Cashback bei Stereo Paar € 300,-