Harman Kardon Go + Play 3 Bluetooth Speaker

In aller Kürze Neues aus der Harman Kardon Go + Play Series steht mit dem Harman Kardon Go + Play 3 bereit, der kräftigen, raumfüllenden Klang liefern soll.

Harman Kardon Go + Play 3, so präsentiert sich die neueste Generation des Bluetooth Speakers aus der so genannten Harman Kardon Go + Play Series, wobei Harman International Industries diesen einmal mehr als Lösung bezeichnet, bei der erstklassiges Design, tadellose Verarbeitung und Klangqualität eine Einheit bilden und damit ein Produkt der Premium Klasse geboten werde. Zumal mit der neuesten Generation wesentliche Merkmale nochmals verbessert wurden, wie der Hersteller verspricht.

Damit hebe man mit dieser Lösung der Marke Harman Kardon das Home Audio Erlebnis auf ein neues Level und biete kraftvollen, raumfüllenden Klang im eleganten Erscheinungsbild, so Harman International Industries.

Harman Kardon Go + Play 3 – Ein tragbarer Bluetooth Speaker

Interessanterweise spricht der Hersteller im Fall des Harman Kardon Go + Play 3 nicht von einem mobilen Bluetooth Speaker, den man stets immer und überall mit dabei haben könne, sondern vielmehr von einem tragbaren System. Der Harman Kardon Go + Play 3 ist damit als Lösung ausgelegt, die man etwa im gesamten Haus einsetzt, mal hier, mal da, und etwa auch auf dem Balkon oder der Terrasse im Garten.

Dafür spricht auch, dass der Harman Kardon Go + Play 3 doch vergleichsweise groß ausgefallen ist und auch das Gewicht betreffend mit immerhin 4,7 kg über der Klasse spielt, die man hinlänglich als mobile Bluetooth Speaker ansieht.

Einzigartiges Design und hochwertige Materialien

Wie schon erwähnt, setze man auch beim neuen Harman Kardon Go + Play 3 auf ein besonders herausragendes Design, wobei dessen Eleganz von einer bewährt tadellosen Verarbeitung und hochwertigen Materialien unterstrichen wird.

So setzt man auf eine geschwungene Form des Speakers, die durch einen ebenfalls geschwungenen Tragegriff aus eloxiertem Aluminium aufgegriffen wird, sowie eine edle Textilbespannung wahlweise in Schwarz oder Grau. An der Oberseite findet man eine Abdeckung aus Hartglas mit Touch-Bedienelementen.

Solide Ausstattung

Die vergleichsweise großzügigen Abmessungen von 439 x 240 x 192 mm erlauben es den Entwicklern, den Harman Kardon Go + Play 3 mit einer soliden Ausstattung zu versehen, etwa gleich zwei Mittenton-Treiber mit 70 mm Durchmesser, die zusammen mit ebenfalls zwei 20 mm Hochtönern plus einem nach unten abstrahlendem zusätzlichem Subwoofer mit 130 mm Membran und einer nach vorne plus einer nach hinten gerichteten Passiv-Membran einen Frequenzbereich zwischen 43 Hz und 20 kHz abbilden können.

Für satten Klang, der jeden Raum füllt, soll nach Angaben des Herstellers ein Verstärker-Modul in Class D sorgen, das immerhin 160 Watt zur Verfügung stellen kann.

Die Signalübertragung von der Quelle erfolgt über Bluetooth, wobei man auf Bluetooth 5.2. Signale werden hier mit SBC und AAC übertragen und die Bluetooth Profile A2DP 1.3, AVRCP 1.6 sowie HFP 1.6 unterstützt.

Zumindest können zwei Harman Kardon Go + Play 3 zu einem Stereo-Paar verbunden werden, auch mit weiteren Harman Kardon Dual Sound kompatiblen Bluetooth Speakern kann eine Verbindung hergestellt werden.

Ebenso können zwei Quellgeräte mit dem Harman Kardon Go + Play 3 gekoppelt werden, wobei aber natürlich nur jeweils eines davon tatsächlich für die Wiedergabe genutzt werden kann.

Natürlich verfügt der neue Harman Kardon Go + Play 3 über integrierte Mikrofone, um als Freisprech-Einrichtung genutzt zu werden, Harman International Industries verspricht gar ein so genanntes Dual Microfone Conference System mit integrierter Echo- und Rausch-Unterdrückung für optimale Sprachqualität.

Überhaupt verfüge diese Lösung über ein besonderes Merkmal, der Harman Kardon Go + Play 3 kalibriert sich automatisch auf seine Umgebung und gewährleistet somit überall optimalen Klang bei Musik, Podcasts und Telefonkonferenzen.

Lange Akku-Laufzeit und Powerbank-Funktion integriert

Der Harman Kardon Go + Play 3 verfügt über einen Lithium-Ionen Akku mit 25,92 Wh, wie der Hersteller ausführt, wobei damit eine Spieldauer von bis zu acht Stunden erzielt werden sollen. Interessant ist, dass über einen USB-C Port mobile Devices wie etwa Smartphones angeschlossen werden können, um deren Akku aufzuladen, man kann den neuen Harman Kardon Go + Play 3 also als so genannte Powerbank nutzen.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Harman Kardon Go + Play 3 soll wohl Mitte September 2023 im Fachhandel zu finden sein, wie der Hersteller angibt. Der empfohlene Verkaufspreis wird mit € 349,99 ausgewiesen.

Wir meinen…

Mit dem neuen Harman Kardon Go + Play 3 steht die neueste Generation eines besonders eleganten portablen Bluetooth Speaker der Harman Kardon Go + Play Series bereit. Der Hersteller Harman International Industries will bei dieser neuen Lösung der Marke Harman Kardon einmal mehr all das aufbieten, was diese Lösungen seit jeher auszeichnet, und zwar ein herausragendes Design, hochwertige Materialien und eine tadellose Verarbeitung, zudem aber natürlich einen satten, raumfüllenden Klang.

PRODUKT Harman Kardon Go + Play 3 Preis € 349,99

