iFi Audio ZEN air Blue – A breath of fresh Air

Der neue iFi Audio ZEN air Blue ist der erste Spross der neuen iFi Audio ZEN air Series, eine Produktlinie, die der Spezialist für Desktop Audio Systeme iFi Audio ebenso wie den gleichzeitig präsentierten iFi Audio ZEN air DAC als Einstieg in die Welt der audiophilen Musik-Wiedergabe ansieht. Man richtet sich mit dieser Produktlinie also an preissensible Anwender, die dennoch hohe Ansprüche an die Qualität stellen.

Mit dem neuen iFi Audio ZEN air Blue hat man eine Lösung im Angebot, die geradezu maßgeschneidert für diese Kundengruppe erscheint, handelt es sich doch um einen kompakten Bluetooth Receiver mit elegantem Formfaktor.

iFi Audio ZEN air Blue – Der neue Bluetooth Receiver

Bluetooth ist für viele Anwender die bevorzugte Art der Signalübertragung, denn damit kann im Handumdrehen Musik etwa von einem Smartphone, Tablet oder einem Computer auf unzählige Audio-Systeme übertragen werden. Dafür bedarf es keinerlei Konfigurationen rund um die Einbindung der Devices ins Netzwerk, Quelle und Abspielgerät werden einfach gekoppelt, und schon kann es losgehen.

Genau für diese Aufgabe ist auch der neue iFi Audio ZEN air Blue ausgelegt, wobei der Hersteller hierbei eine Lösung verspricht, die jedwedes Audio-System für Bluetooth rüstet, und hierbei mit einer entsprechend hohen Qualität aufwarten könne.

Der Hersteller spricht beim neuen iFi Audio ZEN air Blue also von einem High-quality Bluetooth Audio Receiver, der das Maximum dieser Technologie für eine breite Kundenschicht bieten soll.

Gerüstet für Hi-res Audio Wireless

So prangt auf dem neuen iFi Audio ZEN air Blue etwa das Logo Hi-res Audio Wireless und soll damit als Hinweis gelten, dass dieser sich eben nicht allein mit den Möglichkeiten begnügt, die viele andere Implementierung von Bluetooth in Audio-Systemen zu leisten im Stande sind.

Der neueiFi Audio ZEN air Blue setzt auf Bluetooth 5.1, wobei man hierbei auf ein Modul des Spezialisten Qualcomm vertraut. Die Besonderheit hierbei ist, dass der neue iFi Audio ZEN air Blue damit alle relevanten Standards unterstützt, somit nicht nur die verlustbehafteten Codeces SBC und AAC, sondern ebenso aptX, aptX LL, aptX HD, aptX Adaptive sowie LDAC und LHDC/ HWA.

Die Signalübertragung erlaubt damit nicht nur eine Wiedergabe in etwa „CD-Qualität“, sondern ebenso Hi-res Audio, und zwar mit 24 Bit und 48 kHz bzw. gar 24 Bit und 96 kHz, wobei natürlich vorausgesetzt wird, dass auch das Quellgerät die entsprechenden Codeces unterstützt.

Wandler aus dem Hause ESS Technology Inc.

Die Signalverarbeitung erfolgt mit Hilfe eines ESS Sabre Hyperstream DAC Chipset mit Time Domain Jitter Elimination, das mit einer besonders hohen Dynamik, geringer Verzerrung und geringem Rauschen aufwarten könne. In bewährter Art und Weise vertraue man zudem auch bei der neue iFi Audio ZEN air Series allein auf hochwertige Bauteile für die Signalverarbeitung, sei es nun in Form von Low-noise ICs des Spezialsiten Texas Instruments oder Kondensatoren von TDK.

Analoge Signale werden beim neuen iFi Audio ZEN air Blue über ein Cinchbuchsen-Pärchen an der Rückseite ausgegeben, neben dem Anschluss fürs externe Netzteil die einzigen Schnittstellen an dieser Lösung überhaupt.

Und auch an der Front präsentiert sich der neue iFi Audio ZEN air Blue sehr „aufgeräumt“, denn abgesehen von einem Taster als Hauptschalter bzw. zum Koppeln mit den Quellgeräten steht hier lediglich ein beleuchtetes Logo des Herstellers und eine Anzeige der Auflösung der wiedergegeben Signale zur Verfügung.

Preise und Verfügbarkeit

Noch liegen uns leider keine detaillierten Informationen darüber vor, wann und zu welchem Preis der neue iFi Audio ZEN air Blue auch hierzulande verfügbar sein wird.

Wir meinen…

Mit der neuen iFi Audio ZEN air Series rundet der Spezialist iFi Audio sein Produktsortiment mit einer neuen Produktlinie nach unten hin ab. Mit dieser Serie will man allen voran Einsteiger erreichen, die gute Qualität zum attraktiven Preis suchen. Da passt natürlich eine Lösung wie der neue iFi Audio ZEN air Blue geradezu perfekt, denn damit adressiert man jene Anwender, die auf einfachste Art und Weise Musik auf verschiedensten Systemen direkt von ihrem Smartphone, Tablet oder Computer über Bluetooth wiedergeben wollen.

