In aller Kürze Gemeinsam mit Sonos Inc. präsentiert Inter IKEA Group den neuen Ikea SYMFONISK Floor Lamp Speaker.

Es ist die neueste Lösung der Ikea SYMFONISK Series, die Inter IKEA Group nunmehr gemeinsam mit Sonos Inc. in Form der neuen Ikea SYMFONISK Floor Lamp Speaker präsentiert. Einmal mehr handelt es sich hierbei um eine Lampe, konkret eine Stehlampe, die sich gleichzeitig als so genannter Wireless Speaker präsentiert, wobei man hierbei auf die von Sonos Inc. etablierte Streaming-Plattform setzt. Wie alle Lösungen der Ikea SYMFONISK Series kann somit auch der neue Ikea SYMFONISK Floor Lamp Speaker über die Ikea Home Smart App sowie die Sonos App gesteuert werden und auf verschiedenste Inhalte zugreifen.

Ikea SYMFONISK Series – Audio und Licht neu „denken“

Als Inter IKEA Group gemeinsam mit Sonos Inc. im Juni 2019 erstmals die Ikea SYMFONISK Series ankündigte, gaben beide Unternehmen an, dass sie mit dieser Produktlinie die Art und Weise, wie man Klang und Licht nutzte, revolutionieren werden.

Zwei Produkte präsentierte man zu diesem Zeitpunkt, und zwar dem Ikea SYMFONISK Bookshelf Speaker sowie dem Ikea SYMFONISK Table Lamp Speaker , später folgte mit dem Ikea SYMFONISK Picture Frame Speaker eine weitere Lösung.

Foto © Inter IKEA Group | Ikea SYMFONISK Floor Lamp Speaker Foto © Inter IKEA Group | Ikea SYMFONISK Floor Lamp Speaker Foto © Inter IKEA Group | Ikea SYMFONISK Floor Lamp Speaker Foto © Inter IKEA Group | Ikea SYMFONISK Floor Lamp Speaker Foto © Inter IKEA Group | Ikea SYMFONISK Floor Lamp Speaker Foto © Inter IKEA Group | Ikea SYMFONISK Floor Lamp Speaker Foto © Inter IKEA Group | Ikea SYMFONISK Floor Lamp Speaker Foto © Inter IKEA Group | Ikea SYMFONISK Floor Lamp Speaker Foto © Inter IKEA Group | Ikea SYMFONISK Floor Lamp Speaker

Ikea SYMFONISK Floor Lamp Speaker – Die Stehlampe

Die Lösung des schwedischen Einrichtungshauses präsentiert sich in Form einer Stehlampe. Wie die bisherigen Produkte von Inter IKEA Group und Sonos Inc. soll auch der neue Ikea SYMFONISK Floor Lamp Speaker hochwertigen Klang mit einem durchdachten Design verbinden und sich auf neue elegante Art und Weise in das Zuhause des Kunden einfügen.

„Wir haben viel darüber gelernt, wie die Menschen sich mit Licht und Ton einrichten wollen. Wir wissen auch, dass viele Menschen mehrere Lichtquellen auf verschiedenen Ebenen und in verschiedenen Teilen des Raums haben wollen, um die richtige Stimmung zu erzeugen. Die Herausforderung, nicht genug Platz für einen Tisch zu haben, um die Lampe darauf zu stellen, hat uns dazu veranlasst, die Stehlampe zu entwickeln.“ Stjepan Begic, Range Design Leader bei IKEA of Sweden

Tatsächlich weisen die Lösungen Ikea SYMFONISK Table Lamp Speaker und der neue Ikea SYMFONISK Floor Lamp Speaker große Ähnlichkeiten auf, man könnte sagen, dass es sich im Wesentlichen um identische Produkte handelt, die eine Variante für die Aufstellung auf einem Tisch ausgelegt ist, die neue Stehlampe einen zusätzlichen Standfuss aufweist.

Streaming-Plattform von Sonos Inc.

Wie bereits beschrieben, setzen alle Lösungen der Ikea SYMFONISK Series auf die Streaming-Plattform von Sonos Inc. konkret die neueste Version Sonos S2 Streaming Platform, somit können diese mittels WiFi ins Netzwerk eingebunden, und im Verbund mit weiteren Produkten der Ikea SYMFONISK Series sowie dem kompletten aktuellen Produktangebot von Sonos Inc. selbst kombiniert werden.

Die Steuerung übernimmt dabei wahlweise die Ikea Home Smart App, idealerweise aber die Sonos App, die das Unternehmen Sonos Inc. für Apple iOS und Google Android offeriert. Über die App nimmt man zunächst die Konfiguration vor, kann Devices zu Gruppen kombinieren und für die Wiedergabe aus unzähligen Online-Angeboten wie Spotify, Deezer, Amazon Music, Apple Music, TIDAL und vielen, vielen mehr, Internet Radio, Podcasts und natürlich eigene Inhalten im Netzwerk zugreifen. Erwähnt sei zudem, dass diese Lösung auch Apple AirPlay 2 sowie Spotify Connect unterstützt.

Der neue Ikea SYMFONISK Floor Lamp Speaker misst in der Höhe 136 cm und weist einen Durchmesser von 37 cm auf. Zum Start steht diese Lösung in Schwarz zur Verfügung, wobei der Lampenschirm als Bambus-Geflecht ausgeführt ist.

Das passende Leuchtmittel muss pikanterweise separat erworben werden, wobei hierbei LED-Lampen mit E27 vorgesehen sind. Hier empfiehlt sich etwa eine Lösung, die smart ist, etwa eine Ikea TRÅDFRI E27 mit 806 lm und neun verschiedenen Farben bzw. Weißtönen. Nicht wirklich viel teurer wäre aber eine Lösung der Marke Philips HUE, die zudem deutlich flexibler in der Erweiterung ist und je nach Modell mit deutlich höherer Leuchtkraft, einem größeren Spektrum schon bei den Weißtönen, und zudem Millionen an Farben aufwarten kann.

Preise und Verfügbarkeit

Die neueste Lösung der Ikea SYMFONISK Series soll dieser Tage in allen Ikea Einrichtungsmärkten sowie direkt im Online Store des Unternehmens zur Verfügung stehen. Der Preis für den Ikea SYMFONISK Floor Lamp Speaker beträgt € 219,-

Wir meinen

Mit dem neuen Ikea SYMFONISK Floor Lamp Speaker erweitert Inter IKEA Group die Ikea SYMFONISK Series, die man gemeinsam mit Sonos Inc. entwickelte. Wie der Name unschwer erkennen lässt, wird der bisherigen Tischlampe nun eine Stehlampe zur Seite gestellt, wobei sich diese beiden von technischer Seite nicht wirklich unterscheiden.

PRODUKT Ikea SYMFONISK Floor Lamp Speaker Preis € 219,-